ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో కేసీఆర్‌కు నోటీసు? - లాజికల్‌ కంక్లూజన్‌ ఇవ్వాలంటే విచారించాల్సిందే అంటున్న సిట్​!

లాజికల్‌ కంక్లూజన్‌ కోసం మాజీ మంత్రి హరీశ్‌రావును కూడా విచారించనున్నట్లు సమాతారం- త్వరలోనే వీరిద్దరికీ సమన్లు జారీ చేయనున్నట్లు నిర్ణయం- ఫోన్​ ట్యాపింగ్​ చేయడానికి కారణం ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాలేనని చెప్పిన ప్రధాన నిందితుడు ప్రభాకర్‌రావు

KCR In Phone Tapping Case
KCR In Phone Tapping Case (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 24, 2025 at 7:53 AM IST

3 Min Read
KCR in Phone Tapping Case : ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం(సిట్‌) మాజీ సీఎం కేసీఆర్‌కు ఫోన్‌ అక్రమ ట్యాపింగ్‌ కేసులో నోటీస్‌ జారీ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిసింది. అలాగే మాజీ మంత్రి హరీశ్‌రావును కూడా విచారించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ కేసు దర్యాప్తు విషయంలో లాజికల్‌ కంక్లూజన్‌(తార్కిక ముగింపు) ఇవ్వాలంటే వీరిద్దరినీ విచారించాల్సిన అవసరం ఉందని భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలోనే త్వరలో వీరిద్దరికీ సమన్లు జారీ చేసి విచారించాలని నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. శాసనసభ సమావేశాల అనంతరం సమన్లు జారీ చేసే అవకాశమున్నట్లు తెలుస్తోంది.

విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారం, ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు ప్రభాకర్‌రావును ఎంత విచారించినా ఫోన్‌ అక్రమ ట్యాపింగ్‌ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందనే ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలు ఇవ్వకుండా దాటవేస్తున్నారు. తాను ట్యాపింగ్​ చేయడానికి ఆదేశాలు ఇవ్వడానిక కారణం ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాలేనని చెబుతున్నారు. కానీ, ఉన్నతాధికారులు మాత్రం తాము అలాంటి ఆదేశాలు ఇవ్వలేదని ఇప్పటికే సిట్‌కు వాంగ్మూలాలు ఇచ్చారు.

మావోయిస్టుల కదలికలపై నిఘా : అలాగే తరచూ సమీక్షించాల్సిన రివ్యూ కమిటీ సభ్యులు కూడా స్పెషల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ బ్రాంచ్‌(ఎస్‌ఐబీ)లో ట్యాప్‌ చేసిన ఫోన్‌ నంబర్లు సరైనవేనా అని ప్రభాకర్‌రావునే వేలెత్తి చూపించారు. తాము సమీక్ష చేసిన ప్రతిసారి ప్రభాకర్‌రావు దాదాపు 4-5 వేల ఫోన్‌ నంబర్ల జాబితాను తీసుకొచ్చేవారని, అవి మావోయిస్టుల కదలికలపై నిఘా ఉంచేందుకు సంబంధించిన వారివేనా అని తనిఖీ చేసే యంత్రాంగం తమకు అందుబాటులో లేదని దర్యాప్తు అధికారులకు వాంగ్మూలం ఇచ్చారు.

ఎస్‌ఐబీకి ఉన్న ప్రతిష్ఠను దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రభాకర్‌రావు చెప్పిన విషయాలనే తాము నమ్మినట్లు తెలిపారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మావోయిస్టుల ముసుగులో న్యాయమూర్తులు, జర్నలిస్టులు, రాజకీయ నేతల ఫోన్‌ నంబర్లను ఎందుకు ట్యాప్‌ చేయాల్సి వచ్చిందనే ప్రశ్నలకు ప్రభాకర్‌రావు నుంచి సరైన సమాధానాలు రాకపోవడాన్ని సిట్‌ తప్పు పడుతోంది. బీఆర్​ఎస్​కు లబ్ధి చేకూర్చేందుకే ప్రభాకర్‌రావు ఇంతగా రాజకీయ నిఘా ఉంచుతున్నారని సిట్‌ భావిస్తున్న క్రమంలోనే తాజా నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఫోన్లుపై నిఘా ఎందుకు? : మావోయిస్టులతో సంబంధం లేని వారి ఫోన్లపై నిఘా ఉంచాల్సిన అవసరం ప్రభాకర్‌రావుకు ఎందుకొచ్చిందనే అంశంపై సిట్‌ ప్రధానంగా దృష్టి సారించింది. ఆ అవసరం ఎవరికి ఉందనే తేల్చడం ద్వారా కేసుకు తార్కిక ముగింపు ఇవ్వాలని భావిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఉద్యోగ విరమణ పొందిన తర్వాత కూడా ప్రభాకర్​రావును ఎందుకు కొనసాగించాల్సి వచ్చిందనే కోణంలో దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది.

ఎస్‌ఐబీ చీఫ్‌గా పనిచేసి ఉద్యోగ విరమణ పొందిన ఆయన్నే అక్కడే చీఫ్‌ ఆపరేటింగ్‌ ఆఫీసర్‌(సీఓఓ)గా కొనసాగించడమే కాకుండా ఉద్యోగ విరమణ పొందినప్పటికీ ఉమ్మడి రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని రీతిలో ఇంటెలిజెన్స్‌ విభాగానికి ఆయనను ఓఎస్డీగా నియమించారు. దీని వెనక మర్మమేంటని తేల్చడం ద్వారా ఫోన్‌ అక్రమ ట్యాపింగ్‌ అంతిమ లబ్ధిదారులెవరో తేల్చొచ్చనేది సిట్‌ భావనగా కనిపిస్తోంది.

పునర్నియామకం నోట్‌ఫైల్స్‌లో కీలకాధారాలు : సిట్‌ ప్రభాకర్‌రావు ఉద్యోగ విరమణ అనంతరం తన కొనసాగింపు ప్రక్రియపై కూపీ లాగడంలో నిమగ్నమైంది. ఇదే విషయమై ఇంటెలిజెన్స్‌ అప్పటి చీఫ్‌ అనిల్‌కుమార్, అప్పటి డీజీపీ మహేందర్‌రెడ్డితోపాటు కేసీఆర్‌కు అప్పట్లో ఓఎస్డీగా పనిచేసిన రాజశేఖర్‌రెడ్డి నుంచి వాంగ్మూలాలు నమోదు చేసింది. మరోవైపు కొన్ని కీలకాధారాలను ప్రభాకర్‌రావు పునర్నియామక ప్రక్రియకు సంబంధించిన నోట్‌ఫైల్స్ నుంచి సేకరించినట్లు తెలుస్తోంది.

అవసరమైతే రాజశేఖర్‌రెడ్డిని మరోసారి విచారించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. పునర్నియామక ప్రక్రియ వెనకున్న ఉద్దేశం ఆధారంగానే ఇప్పుడు సిట్‌ దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసింది. ఈనేపథ్యంలోనే కేసీఆర్‌కు నోటీసు ఇచ్చే యోచనతో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు కేసులో రెండో నిందితుడు ప్రణీత్‌రావుకు, ఆరో నిందితుడు శ్రవణ్‌రావుకు మధ్య హరీశ్‌రావు సమావేశం ఏర్పాటు చేసినట్లు సిట్‌ దర్యాప్తులో వెల్లడైనట్లు సమాచారం. దానికి సంబంధించి హరీశ్‌రావును విచారించనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

