అమెరికా అయినా, భారత్ అయినా వ్యాధి నివారణపైనే ఎక్కువ పెట్టుబడులు పెట్టాలి: డాక్టర్ బాబీ ముక్కామల
'వైద్య, ఆరోగ్య రంగంలో వ్యాధి నివారణపైనే పెట్టుబడులు పెరగాలి-డాక్టర్లూ దీనిపైనే ఎక్కువ సమయం వెచ్చించాలి-ఆరోగ్య సంరక్షణపై వైద్యుడు, రోగి మాట్లాడుకోవాలి' అమెరికన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ బాబీ ముక్కామల
Published : January 18, 2026 at 1:26 PM IST
Special Interview With American Medical Association President Dr Bobby Mukkamala: ఏదైనా ఆనారోగ్య సమస్య వచ్చినప్పుడు ఆసుపత్రికి వెళ్లడం కంటే, ముందు నుంచే ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధగా ఉండటమే ప్రతి ఒక్కరి లక్ష్యం కావాలని అమెరికన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు బాబీ (శ్రీనివాస్) ముక్కామల సూచించారు. గుండెపోటు వచ్చిన తర్వాత చికిత్స కంటే దాన్ని నివారించడమే తేలికని, దీనికి డబ్బు ఖర్చ కూడా తక్కువ అవుతుందని ఆయన అన్నారు. అమెరికా అయినా, భారతదేశమైనా వ్యాధి నివారణపైనే ఎక్కువ పెట్టుబడులు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు.
సాధారణంగా ఏదైనా తప్పు జరిగాకే అందరూ డాక్టర్ను కలుస్తారని, అప్పుడు చాలా ఖర్చు చేయ్యాల్సి వస్తుందన్నారు. ఉదాహరణకు స్టేజ్-1 రక్తపోటు ఉందని తెలుసుకోకుంటే అది సమస్యగా మారి స్టేజ్-2 లేదా స్టేజ్-3కి దారి తీస్తుందని, అప్పుడు గుండెపోటు వస్తుందని. ఆపై ఆసుపత్రికి వెళ్తారన్నారు. ఆరోగ్య సంరక్షణలో అది మంచి పెట్టుబడి కాదని ఆయన పేర్కొన్నారు. 178 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన ప్రతిష్ఠాత్మక అమెరికన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ (AMA) అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన ఈఎన్టీ వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ బాబీ ముక్కామల ‘ఈనాడు- ఈటీవీ, ఈటీవీ భారత్’తో మాట్లాడారు. ఇది తెలుగు మూలాలున్న వైద్యుడికి లభించిన అసాధారణ గౌరవం. తక్కువ సాంకేతికత ద్వారా అవసరంలో ఉన్న కోట్ల మంది ప్రజలకు సహాయం అందించడమే లక్ష్యంగా ఏఎంఏ పని చేస్తోందని ఈ సందర్భంగా ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇంటర్వ్యూలోని ప్రధానాంశాలు ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
లైఫ్స్టైల్ మెడిసిన్: మొక్కల ఆధారిత ఆహారాన్ని ఎక్కువగా, మాంసాహారం తక్కువగా తీసుకోవాలని డాక్టర్ బాబీ ముక్కామల సూచిస్తున్నారు. ప్రతీరోజు ఏడుగంటల పాటు నిద్ర ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుందన్నారు. మద్యపానానికి, ధూమపానానికి దూరంగా ఉండాలన్నారు. వీటినే లైఫ్స్టైల్ మెడిసిన్ అని పిలుస్తామని, తద్వారా జబ్బుపడే వరకు వేచి ఉండకుండా మన ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవచ్చని చెప్పారు.
అలాంటి సంభాషణ జరగాలి: రోగుల్ని అర్థం చేసుకోవడానికి, ఆరోగ్య సలహాలు ఇవ్వడానికి, వ్యాధిని నివారించడానికే వైద్యులు అధిక సమయం వెచ్చించాలని తాను భావిస్తున్నట్లు చెప్పారు బాబీ ముక్కామల. ఈఎన్టీ వైద్యునిగా తన వద్దకు ఎవరైనా వస్తే వారి నోరు, చెవులు చూసి ఇన్ఫెక్షన్ నిర్ధారించి యాంటీబయాటిక్ ఇస్తున్నానన్నారు. అంతేతప్ప వ్యాధి నివారణకు సమయం వెచ్చించడం లేదని, మీరు ఏడు కిలోల అధిక బరువున్నారని, ఫలానా ఆహారం తినాలని, అప్పుడే మీరు ఆరోగ్యంగా ఉంటారని రోగికి చెప్పాలని, అలాంటి సంభాషణ డాక్టర్, రోగి మధ్య జరగాలని అభిప్రాయపడ్డారు.
2024 నవంబరులో తనకు మెదడుకు ఎడమవైపున 8 సెం.మీ గడ్డ ఉందని, అది గ్రేడ్2 ఆస్ట్రోసైటోమా అని గుర్తించారని తెలిపారు. శస్త్రచికిత్స చేసి 90% గడ్డ తొలగించినట్లు వివరించారు. సాధారణంగా బ్రెయిన్ ట్యూమర్ తొలగించాక రేడియేషన్, కీమోథెరపీ చేస్తారని, తనకు డిసెంబరులో ఆపరేషన్ జరిగిందని, అంతకు ముందే ఆగస్టులో ఒక కొత్త మందు కనుగొన్నారన్నారు. దానితో ట్యూమర్ పెరగకుండా నిరోధించవచ్చని, కీమో, రేడియేషన్ థెరపీ అవసరం లేకపోవచ్చని అన్నారు.
రోగినయ్యాకే మరింత జ్ఞానం: తాను సిగరెట్ తాగరని, ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటున్నప్పటికీ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదన్నారు. తాను రోగి అయ్యారు కాబట్టి దానిపై మరింత జ్ఞానం లభించిందని పేర్కొన్నారు. ఎక్కువ మందికి ఇలాంటి సమస్య రాకుండా సాయం చేయడానికి ఇది తనకు దక్కిన అవకాశం అనుకుంటున్నానన్నారు. అమెరికన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా ఉండటంతో తనకు వైద్యుల అపాయింట్మెంట్ వేగంగా దొరికిందని, ఒక నెలలో శస్త్రచికిత్స జరిగిందనీ అందరికీ ఈ సౌకర్యం ఉండదు కాబట్టి రోగనివారణపై అందరూ అవగాహన పెంచుకోవాలని పదేపదే చెబుతున్నానన్నారు.
అమెరికాలో 2030 నాటికి 85 వేల మంది వైద్యుల కొరత: అమెరికాలో తగినంత మంది వైద్యుల్లేరని, 2030 నాటికి దాదాపు 85 వేల మంది వైద్యుల కొరత ఉంటుందని ఆయన తెలిపారు. అమెరికాలో వైద్య విద్యార్థులున్నా, తగినన్ని రెసిడెన్సీ (పీజీ) ప్రోగ్రామ్లు లేవన్నారు. భారత్లోనూ వైద్యుల కొరత ఉందన్నారు. ప్రజల ఆరోగ్య సంరక్షణకు మరిన్ని పీజీ ప్రోగ్రామ్స్తోపాటు వైద్య కళాశాలలు ఏర్పాటు చేయాలని తెలిపారు. నర్సులు, ఇతర వైద్యసిబ్బందీ పెరగాలని, విదేశీయులు అమెరికాలో వైద్యులుగా రావాలంటే హెచ్1బీ వీసా కోసం లక్ష డాలర్లు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేకుండా మినహాయింపు ఇవ్వాలని తమ సంఘం వైట్హౌస్ ప్రతినిధులను కలిసి కోరిందన్నారు.
సరదా కోసం సినిమాలో: 2024 మార్చిలో ఒక సినిమాలో నటించే అవకాశం వచ్చిందన్నారు. సరదా కోసం ఆ సినిమాలో బ్రిటిష్ ట్యాక్స్ కలెక్టర్ పాత్ర పోషించానని తెలిపారు. నటుడిగా తన ప్రతిభ సున్నా అని అప్పుడే తెలిసిందని నవ్వుతూ చెప్పారు. బ్రెయిన్ ట్యూమర్ నుంచి బయటపడిన తనకు మరో పదేళ్ల ఆయుర్ధాయం లభించిందని, ఈలోగా తాను చేయాల్సిన పనులు చాలా ఉన్నాయనుకుంటున్నట్లు తెలిపారు.
ఏపీలో ఆరోగ్య సంరక్షణకు సహకారం అందిస్తా: అమెరికన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్గా ఇతర ట్రస్టీలతో కలిసి ఆసుపత్రులు సందర్శిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. తద్వారా ఎంతో నేర్చుకోవడంతో పాటు నేర్పిస్తున్నా అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆరోగ్య సంరక్షణకు తన వంతు సహకారం అందిస్తానన్నారు. వైద్యబృందాలు చెప్పేది వినడానికి, ఆలోచనలు ఇవ్వడానికి ఉత్సాహంగా ముందుంటానన్నారు. వాట్సప్ ద్వారా విజయవాడలోని వైద్యుని నుంచి సహాయం తీసుకోగలుగుతున్నట్లు, వారికి అవసరమైన సహాయం అందిస్తున్నట్లు వివరించారు.
వారధిగా ఏఐ: ఏఐను వైద్యరంగంలో ఆగ్మెంటెడ్ ఇంటెలిజెన్స్గా పిలుస్తారని, అంటే రోగుల పట్ల వైద్యుల సంరక్షణ సామర్థ్యాన్ని మెరుగు పరిచేదని అర్థంమన్నారు. ఒకసారి వచ్చిన రోగికి మళ్లీ పరీక్షలన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఆ వ్యక్తి ఆరోగ్య చరిత్ర తెలుసుకోవడానికి ఏఐను ఉపయోగించుకోవాలన్నారు. ఏఐ వచ్చిన కొత్తలో 50% మంది వైద్యుల్లో దీనిపై భయం ఉండేదని, ఇప్పుడు అమెరికాలో దాదాపు 50% మంది వైద్యులు ఒక స్థాయిలో ఏఐ ఉపయోగిస్తున్నారన్నారు. నోట్స్ రాసే సమయంలో, రోగిని చూసే సమయంలో ప్రశ్నల్ని డాక్యుమెంట్ చేయడంలో, ఫార్మాస్యూటికల్స్లో ఏఐ ఉపయోగపడుతుందని, అయినా దీనిపై కొంత భయం ఉందని అన్నారు.
దగ్గు, తుమ్ములకు అవి ప్రమాదకరం: యాంటీబయాటిక్స్ వినియోగంపై చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని, ఎవరైనా తుమ్మినా, దగ్గినా, ముక్కుదిబ్బడగా ఉన్నా యాంటీబయాటిక్ అవసరం లేదని అయినప్పటికీ వీటిని తీసుకుంటున్నారన్నారు. దీంతో బ్యాక్టీరియా మరింత నిరోధకత పెంచుకుంటుందంటున్నారు. మరిన్ని యాంటీబయాటిక్స్ అవసరమవుతాయన్నారు. తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి బయటపడటం కష్టమన్నారు. యాంటీబయాటిక్ తీసుకున్నా కాబట్టి వారంలో నయమైందనుకోవద్దని, సహజంగానే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వారంలో నయమవుతుందని బాబా ముక్కామల వివరించారు.
