పోటీ పరీక్షల్లో మెుదటిసారి విఫలం - పట్టుదలతో ప్రిపేరై IES 48వ ర్యాంకు
ఐఈఎస్ ర్యాంకర్ కవితతో ముఖాముఖి - ఇటీవల విడుదల చేసిన ఐఈఎస్ ఫలితాల్లో ఆలిండియా 48వ ర్యాంకు సాధించిన యువతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 20, 2026 at 6:49 PM IST
Special Interview on All India 48th IES Ranker Kavitha at West Godavari: ఏ కోర్సు చదువుతున్నా మార్కుల కోసం కాకుండా విషయ పరిజ్ఞానం పెంచుకునేలా దృష్టి సారించాలి. అప్పుడే పోటీ పరీక్షల్లో రాణించగలం. సాధన చేయడం ద్వారానే ఎలాంటి విజయాన్ని ఐనా చేరుకోగలమని నిరూపిస్తోంది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చెందిన యువతి. స్నేహితులు మంచి జీతంతో విదేశాల్లో స్థిరపడినప్పటికీ తాను మాత్రం ఉన్నత లక్ష్యం దిశగా ముందుకు సాగుతోంది. పోటీ పరీక్షల్లో మెుదటిసారి విఫలమైనా నిరాశ చెందకుండా అదే పట్టుదలతో సన్నద్ధమైంది. ఇటీవల విడుదల చేసిన ఇండియన్ ఇంజినీరింగ్ సర్వీస్లో జాతీయ స్థాయిలో 48వ ర్యాంకు సాధించింది. తన జర్నీ గురించి మరిన్ని ముచ్చట్లు కవిత మాటల్లోనే విందాం.
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లు మండలం లంకలకోడేరు గ్రామానికి చెందిన యువతి కవిత. ''నేను టెన్త్ క్లాస్, ఇంటర్ వరకు పాలకొల్లులోనే చదువుకున్నాను. బీటెక్ ఎన్ఐటీ సూరత్లో చేశాను. తర్వాత గేట్ ఎగ్జామ్స్ రాసి, ఐఐటీలో మాస్టర్స్ పూర్తి చేశాను. నాన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తూ ఎంతో మందికి సహాయం చేశారు. నేనూ గవర్నమెంట్ కళాశాలలో చదవడం వల్ల ఎంతోమంది దగ్గర విద్యాభ్యాసం నేర్చుకున్నానని'' కవిత చెబుతున్నారు.
''నేను మాస్టర్స్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ చేశాను. ఇండియన్ ఇంజినీరింగ్ సర్సీసుల్లో ఏది నాకు మంచిది అనిపిస్తే దాంట్లో నేను బాగా వర్క్ చేయగలను. అందుకని ఇండియన్ ఇంజినీరింగ్ సర్వీస్లను ఎంచుకున్నాను. అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సర్వీసుకు సంబంధించినది. నాన్న చిన్నప్పుడే వాళ్ల నాన్న చనిపోయారు. ప్రైవేట్గా జాబ్ చేస్తూనే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో బీఏ చదివారు. తొలుత బ్యాంక్ వాచర్గా చేస్తూ చివరకు ఎగ్జిక్యూటర్ ఆఫీసర్గా రిటైరయ్యారు.
2023లో మొదటిసారిగా రాసి ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్లాను. ఫైనల్లో సెలెక్ట్ అవ్వలేదు. దాని తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అవసరం అని హైదరాబాద్లో ఇన్నోవేషన్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్లో వర్క్ చేశాను. తొలిసారి ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేయలేదు. 2వ సారి వాటినన్నింటిని అధిగమించి ఆలిండియా 48వ ర్యాంకు సాధించాను. గేట్ ఎగ్జామ్స్కు ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు చాలా టెక్నికల్ సబ్జెక్స్ నేర్చుకున్నాను. ఆ నాలెడ్జ్తో పాటు కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్స్ తీసుకుని ఆన్లైన్లో మాక్ టెస్టులు రాస్తూ రివిజన్ చేసుకుంటూనే సొంతంగా ప్రిపేర్ అయ్యాను.
అన్నయ్య డీఎస్సీ ప్రిపేర్ అయ్యి టీచర్గా ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. అక్క డిగ్రీ చదివింది. నాన్నకు చదువు అంటే చాలా ఇష్టం. కష్టపడి మా అందరినీ చదివించారు. చాలామంది ఐఐటీయన్స్ వాళ్లు ప్రైవేట్ ఉద్యోగాలకే వెళుతున్నారు. ఎక్కువశాతం మంది ప్రైవేట్ కంపెనీలకే మొగ్గు చూపుతున్నారు. నా సర్వీస్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్కు ఉపయోగించాలని ఎంటెక్ చేసేటప్పుడు నిర్ణయించుకున్నాను.
30 ఏళ్ల వరకే రాసేందుకు అనుమతి ఉంటుంది. దాంతో చాలాసార్లు నేను తీసుకున్నా నిర్ణయం సరైనదా? కాదా? అని ఆలోచించాను. ఫ్యామిలీ నాకు ఎంతో సపోర్ట్ చేసింది. ఆడపిల్లకు ఎందుకు పెళ్లి చేసేయ్యండి అని అమ్మకు చాలామంది చెబుతుండేవారు. అమ్మ నా కోసం ధైర్యంగా నిలబడింది. ఈ ర్యాంక్ సాధించాను అని తెలిసిన వెంటనే అమ్మ భావోద్వేగానికి లోనైంది. భవిష్యత్లో 6జీ కోసం రిసర్చ్ చేస్తాను'' అని కవిత వెల్లడించారు.
