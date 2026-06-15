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ఏపీలో నేటి నుంచే "సర్" ప్రక్రియ - జులై 14 వరకూ సాగనున్న సర్వే

నేటి నుంచి ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ - నేటి నుంచే ఇంటింటి సర్వే ప్రారంభం - జులై 14 వరకూ నెల రోజుల పాటు ఇంటింటికీ వెళ్లనున్న బూత్‌ స్థాయి అధికారులు

Special Intensive Revision Start From Today
Special Intensive Revision Start From Today (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 7:58 AM IST

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Special Intensive Revision Start From Today in AP : ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్‌) ప్రక్రియలో అత్యంత కీలకమైన ఇంటింటి సర్వే రాష్ట్రంలో నేటి నుంచి ప్రారంభమవుతోంది. జులై 14 వరకూ నెల రోజుల పాటు బూత్‌ స్థాయి అధికారులు ఇంటింటికీ వెళ్తారు. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఇప్పటికే ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. మొత్తం 4.16 కోట్ల ఎన్యుమరేషన్‌ ఫాంలు ముద్రించింది. 46వేల 397 మంది బీఎల్​వో లు ఈ సర్వేలో పాల్గొంటారు.

ప్రతి ఇంటికి మూడు సార్లు : ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇంటింటి సర్వేలో పాల్గొననున్న బీఎల్​వో ప్రతి ఓటరుకూ రెండు ఎన్యుమరేషన్‌ ఫాంలు ఇస్తారు. వాటిలో ఓటరు పేరు, ఫొటో గుర్తింపుకార్డు నంబరు, చిరునామా వివరాలతో పాటు ఓటరు పాత ఫొటో ముద్రించి ఉంటాయి. మిగతా వివరాలను ఓటరు నింపాలి. అందుకు బీఎల్​వో లు సహకరిస్తారు. పూర్తిచేసిన ఫాంలను బీఎల్‌వోలు వచ్చి తీసుకుంటారు. మొత్తం నెలరోజుల పాటు జరిగే ప్రక్రియలో ఎన్యుమరేషన్‌ ఫాంలు ఇవ్వడానికి, నింపినవాటిని తిరిగి తీసుకోవడానికి మూడుసార్లు బీఎల్‌వోలు ప్రతి ఇంటికీ వెళ్తారు. ఇందుకు సంబంధించిన శిక్షణను ఇప్పటికే ఈసీ బీఎల్​వో లకు ఇచ్చింది.

ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 4,16,18, 359 మంది ఓటర్లు : 2002 నాటి ఓటర్ల జాబితాను ప్రాతిపదికగా తీసుకుని ప్రస్తుత జాబితాను పరిశీలించి మ్యాపింగ్‌ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 4,16,18,359 మంది ఓటర్లు ఉండగా, వారిలో 2,68,86,239 మందికి 2002లో జరిగిన సర్‌ ఓటర్ల జాబితాతో ఇప్పటికే మ్యాపింగ్‌ పూర్తిచేశారు. మరో 1,47,32,120 మంది మ్యాపింగ్‌ కావాల్సి ఉంది. ఓటర్ల జాబితాలో పేరున్నవారు ఎన్యుమరేషన్‌ ఫాంతో పాటు, 2002 నాటి జాబితాలో వారి లేదా కుటుంబీకుల వివరాలు పొందుపరిచి ఇస్తే చాలు. ఇతర పత్రాలేవీ అక్కర్లేదు. రాజకీయ పార్టీల బూత్‌ స్థాయి ఏజెంట్లు ఒక్కొక్కరు గరిష్ఠంగా 50 ధ్రువీకరించిన ఫాంలను బీఎల్​వో లకు సమర్పించొచ్చు. 2002 నాటి జాబితాలో మీ పేరుంటే ఆ వివరాలు ఎన్యుమరేషన్‌ ఫాంలో నింపాలి. అప్పటి జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే మీ తల్లిదండ్రులు లేదా భార్య లేకుంటే భర్త లేదా ఇతరత్రా కుటుంబీకులు, సంబంధీకుల పేర్లు ఎవరివి ఉంటే వారి వివరాలు నమోదు చేయాలి. వీటితో పాటు పుట్టిన తేదీ, ఆధార్, మొబైల్‌ నంబరు, తండ్రి లేదా సంరక్షకుడి పేరు, తల్లి పేరు, భార్య లేదా భర్త పేరు, వారి ఎపిక్‌ నంబరు వివరాలు నింపి, కొత్త కలర్‌ ఫొటోలు అతికించి బీఎల్‌వోకివ్వాలి. రెండు ఫాంలలో ఒకదానిపై బీఎల్‌వో సంతకం చేసి దాన్నే రసీదుగా ఓటరుకు ఇస్తారు. దీన్ని భద్రపరుచుకోవాలి.

జాబితా నుంచి ఎవరి ఓట్లూ తొలగించరు : పూర్తి చేసిన ఎన్యుమరేషన్‌ ఫాంలను ఓటర్లు జులై 14లోగా తిరిగి బీఎల్​వో లకు సమర్పించాలి. ఈ ఫాంలు వెనక్కి ఇవ్వనివారి పేర్లు జులై 21న విడుదలయ్యే ముసాయిదా జాబితాలో ఉండవు. ఎన్యుమరేషన్‌ ఫారాలు వెనక్కి ఇవ్వని ఓటర్లపై బీఎల్‌వోలు క్షేత్రస్థాయిలో విచారణ చేస్తారు. తెలుసుకున్న కారణాలను పోలింగ్‌ కేంద్రంలోని నోటీసు బోర్డులపై ప్రదర్శిస్తారు. సరైన విచారణ చేపట్టకుండా, నోటీసు ఇచ్చి మాట్లాడే అవకాశం కల్పించకుండా జాబితా నుంచి ఎవరి ఓట్లూ తొలగించరు. ఈఆర్​వో ఈ నిర్ణయంపై ఏవైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే, 15 రోజుల్లోపు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ వద్ద లేదా 30 రోజుల్లోపు సీఈఓ వద్ద అప్పీల్ దాఖలు చేయవచ్చు. పోలింగ్ కేంద్రాల వారీగా విభజించిన 2002 నాటి ఓటర్ల జాబితాలు ప్రస్తుత జాబితాలు 'సీఈవో ఆంధ్ర' వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిని బూత్ స్థాయి అధికారులు (బీఎల్​వోస్) రాజకీయ పార్టీల బూత్ స్థాయి ఏజెంట్ల నుంచి కూడా పొందవచ్చు. ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఓటర్ల విషయంలో, గణన (ఎన్యుమరేషన్) ఫారమ్‌ను ఇంటి యజమానికి లేదా కుటుంబంలోని ఇతర సభ్యులకు అందజేస్తారు. వారు ఓటరు వివరాలను పూరించి, ఓటరు తరపున సంతకం చేసి, ఆ ఫారమ్‌ను బీఎల్​వో కు సమర్పించాలి.

సెప్టెంబరు 22న ఓటర్ల తుది జాబితా ప్రచురణ: ఇంటింటి సర్వే పూర్తయిన తర్వాత జులై 21న ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా విడుదల చేస్తారు. ఆ రోజు నుంచి ఆగస్టు 20 వరకూ క్లెయిమ్‌లు, అభ్యంతరాలపై దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కొత్తగా ఓటరుగా చేరాలంటే ఫాం-6లో, చిరునామా మార్పునకు ఫాం-8లో, మృతులు, అనర్హుల పేర్లు తొలగింపునకు ఫాం-7లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. సెప్టెంబరు 18 వరకూ వాటిని పరిశీలించి, అర్హతలు ఉంటే తుది జాబితాలో పేరు చేర్చుతారు. అనర్హులుగా తేలితే తొలగిస్తారు. సెప్టెంబరు 22న ఓటర్ల తుది జాబితా ప్రచురిస్తారు.


"సర్" వస్తున్నారు! మీ ఓటు జాగ్రత్త" - ఓటరు జాబితాలో ఉంచాలన్నా, తీసేయాలన్నా ఇపుడే!

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