ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు సమర్పించేందుకు నేడే లాస్ట్ డేట్ - మిస్సైతే మీ ఓటు గల్లంతే
హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలో 40 శాతం ఓట్లు తొలగే అవకాశం - సర్ ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 20 శాతం ఓట్లు గల్లంతు! - అక్టోబరు 19న తుది ఓటర్ల జాబితా ప్రకటించనున్న ఈసీ
Published : August 10, 2026 at 7:30 AM IST
Special Intensive Revision In Telangana : ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియలో కీలక దశ నేటితో ముగియనుంది. ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు (ఈఎఫ్) తిరిగి ఇచ్చేందుకు నేడే చివరి రోజు కాగా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 20 శాతానికి పైగా ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు ఇంకా నమోదు కాలేదు. అర్హులైన ఓటర్లు ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలను ఇంకా ఇవ్వకపోతే వెంటనే బీఎల్వోలకు సమర్పించాలని ఎన్నికల సంఘం సూచించింది.
ఈ నెల 17న ఓటర్ల ముసాయిదా : రాష్ట్రంలో ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ కొలిక్కి వస్తోంది. ఎస్ఐఆర్లో కీలకమైన ఎన్యూమరేషన్ ప్రక్రియ నేటితో ముగియనుంది. ఓటర్లు వివరాలు నింపి ఇచ్చిన ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలను ఎన్నికల కమిషన్ డిజిటలైజేషన్ చేస్తోంది. ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు ఇచ్చిన ఓటర్ల పేర్లు మాత్రమే ఈ నెల 17న ప్రకటించనున్న ముసాయిదా జాబితాలో ఉంటాయని ఇప్పటికే ఎన్నికల సంఘం స్పష్టం చేసింది. అయితే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 20 శాతానికి పైగా ఓటర్లకు సంబంధించిన ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు ఇంకా ఈసీకి అందలేదు.
క్యూర్ పరిధిలో సుమారు 40 శాతం : ప్రస్తుత జాబితా ప్రకారం రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం 3,38,26,448 మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. జూన్ 25 నుంచి దాదాపు పది రోజుల్లోనే ఓటర్లందరికీ ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు పంపిణీ చేసినట్లు రాష్ట్ర ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి సుదర్శన్ రెడ్డి తెలిపారు. అయితే 2,64,30,494 మంది ఓటర్ల ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు మాత్రమే డిజిటలైజ్ అయినట్లు వెల్లడించింది. ఆ లెక్కన దాదాపు 73 లక్షలకు పైగా ఓట్లు గల్లంతైనట్లేనని తెలుస్తోంది. హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలో సుమారు 40 శాతం ఓట్లు తగ్గిపోయే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఆదివారం సాయంత్రం వరకు హైదరాబాద్ జిల్లాలో 58.58 శాతం, మేడ్చల్లో 63.82, రంగారెడ్డిలో 64.81 శాతం ఓటర్లు మాత్రమే ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు తిరిగిచ్చారు.
43 లక్షలకు పైగా ఓట్లు : హైదరాబాద్లో 19 లక్షలకు పైగా, రంగారెడ్డి జిల్లాలో 12 లక్షలకు పైగా, మేడ్చల్ జిల్లాలో 10 లక్షలకు పైగా ఓట్లు తొలగిపోనున్నట్లు తెలుస్తోంది. మొత్తం హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలోని ఆ మూడు జిల్లాల్లోనే సుమారు దాదాపుగా 43 లక్షలకు పైగా ఓట్లను తొలగించే అవకాశం ఉంది. గత నెల 23 నాటికి 70 శాతం ఎన్యూమరేషన్ ప్రక్రియ పూర్తైంది. గత 17 రోజులుగా దాదాపు 8 శాతం మాత్రమే పెరిగింది. చివరి రోజు పెద్దగా మార్పు ఉండకపోవచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు. నేటితో ఎన్యూమరేషన్ ప్రక్రియ ముగియనున్నందున అర్హులైన ఓటర్లు ఈఎఫ్లు ఇంకా ఇవ్వకపోతే వెంటనే బీఎల్వోల ద్వారా లేదా ఆన్లైన్లో సమర్పించాలని ఎన్నికల సంఘం సూచనలు చేసింది.
అక్టోబరు 19న ఓటర్ల తుది జాబితా : సర్ ద్వారా తెలంగాణలో సుమారు 20 శాతం ఓట్లు తగ్గిపోయే అవకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. వారిలో మరణించిన వారు, అడ్రస్ లేని, ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లిన వారితో పాటు నకిలీ ఓట్లు సుమారు 60 లక్షల వరకు గుర్తించారు. ఈ నెల 17న ఓటర్ల ముసాయిదా జాబితా ప్రకటించనున్నారు. అదే రోజు నుంచి సెప్టెంబరు 16 వరకు అభ్యంతరాలు, క్లెయిమ్లను స్వీకరిస్తారు. ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల్లో 2002-సర్కు చెందిన వివరాలు లేకుంటే సదరు ఓటర్లకు నోటీసులు ఇస్తారు. నోటీసులు, క్లెయిమ్లు, అభ్యంతరాల పరిష్కార ప్రక్రియ ఈ నెల 17 నుంచి అక్టోబరు 15 వరకు చేపట్టనున్నారు. అక్టోబరు 19న ఎన్నికల కమిషన్ ఓటర్ల తుది జాబితాను వెలువరిస్తుంది.
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