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సొంతూరుపైనే ఓటర్ల మమకారం - సర్​ ప్రక్రియలో గ్రామాల్లోనే ఎన్యూమరేషన్ ఫారం

ఓటరు నమోదు పత్రాలు నింపడంపై అయోమయం - ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలు తిరిగిచ్చేందుకు స్థానికేతరుల విముఖత - హైదరాబాద్​లో 10 లక్షల పైనే ఓట్లు తొలగే అవకాశం

SPECIAL INTENSIVE REVISION IN HYD
SPECIAL INTENSIVE REVISION (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 22, 2026 at 9:40 AM IST

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Special Intensive Revision Process in Hyderabad : తెలంగాణలోని పలు జిల్లాలు, ఆంధ్రప్రదేశ్, గుజరాత్, అస్సాం, తమిళనాడు, కర్ణాటక, రాజస్థాన్, ఉత్తర్‌ప్రదేశ్ తదితర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి హైదరాబాద్​ నగరంలో స్థిరపడ్డ మెజారిటీ ప్రజలు సొంతూళ్లలోనే ఓటరుగా కొనసాగేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అక్కడ, ఇక్కడ అనే ప్రశ్న వేసుకుని సొంతూరికే జై కొడుతున్నారు. హైదరాబాద్​లోని ఓటుకు సంబంధించిన ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలను బీఎల్వోలు ఇవ్వగానే తీసుకుని పక్కన పెట్టేస్తున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో స్థిరపడ్డ కొందరు ఓటర్లు మాత్రమే సొంతూరులోని ఓటును వదులుకుని రాజధాని హైదరాబాద్​లో ఓటు హక్కు కావాలని అనుకుంటున్నారు. ఈ పరిణామాలతో పంపిణీ అయిన ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాల్లో 20 నుంచి 30 శాతం తిరిగి రావట్లేదని అధికారులు అంచనాకు వచ్చారు.

ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారం నింపి సొంతూరులో : ఉదాహరణకు చూస్తే గోషామహల్‌ నియోజకవర్గంలో గుజరాత్, రాజస్థాన్‌ వాసులు ఎక్కువగా ఉంటారు. ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఇటీవలే ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(సర్‌) ప్రక్రియ పూర్తి అయింది. ఆ సమయంలో ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారం నింపి సొంతూరులో ఓటు నిలుపుకొన్న వ్యక్తులు ఇప్పుడు గోషామహల్‌లో ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలను నింపట్లేదు. బీఎల్వోలు ఇచ్చిన పేపర్లను పక్కన పెట్టేశారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణలోనే గాక ఆంధప్రదేశ్‌ వంటి 16 రాష్ట్రాలు, 3 కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ పురోగతిలో ఉంది. ఇప్పటికే సొంతూళ్లలో ఫారాలు నింపి ఇచ్చిన నగర ఓటర్లు హైదరాబాద్‌లో తమ ఓటును వదులుకునేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ క్రమంలో పాతబస్తీలో మాత్రమే ఓటరు సర్వే పురోగతి కొంత మెరుగ్గానే ఉంది.

వారంతా అవుట్‌ : జులై 20 నాటికి హైదరాబాద్‌ జిల్లాలో 2.5 లక్షల మంది ఓటర్లు ఏఎస్‌డీ (ఇతర ప్రాంతాలకు ఇల్లు మారిన వారు, చనిపోయిన వారు, ఇంట్లో లేని వారు) కేటగిరీలో చేరారు. మేడ్చల్‌-మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి జిల్లాల్లోనూ మొత్తం ఓటర్లలో దాదాపు 5 శాతం మంది ఏఎస్‌డీ లిస్ట్​లో చేరారు. ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాల డిజిటలీకరణ పూర్తయ్యే నాటికి ఆ కేటగిరీలోని ఓట్ల సంఖ్య మరో 10 నుంచి 15 శాతానికి పెరుగుతుందని భావిస్తున్నారు. అంటే మూడు జిల్లాల్లోని 1.2 కోట్ల ఓటర్లలో 12 లక్షల మంది గుర్తింపు కార్డులు రద్దు(అవుట్‌) అవుతాయని అంచనా వేస్తున్నారు. పేర్లు, ఇంటి పేర్లు సరిపోలని కేటగిరీలో నోటీసులు తీసుకునే వారి సంఖ్య కూడా లక్షల్లో ఉంటుందని, వారిలోనూ కొందరు ఓటు హక్కు కోల్పోయే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

ఫారాలు తిరిగిస్తేనే ఓటు : బీఎల్వోలు ఇచ్చిన ఓటరు నమోదు పత్రాల్లో వివరాలు నింపడానికి ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే కేవలం మూడో కాలమ్‌లో పేరు, ప్రస్తుత చిరునామా రాసి ఇవ్వాలని గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కోరుతోంది. తర్వాత ఏదైనా గుర్తింపు కార్డుతో నోటీసుకు బదులివ్వడం ద్వారా ఓటు హక్కును ఇక్కడే నిలుపుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. వివరాలు నింపలేక ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారాన్ని ఇంట్లోనే పెట్టుకుంటే మాత్రం ఓటు కచ్చితంగా రద్దవుతుందని గుర్తు చేస్తున్నారు. ఓటరు నమోదు పత్రాలను నింపేందుకు జీహెచ్‌ఎంసీ కేంద్ర కార్యాలయంతోపాటు సర్కిల్‌ ఆఫీసుల్లో సహాయ కేంద్రాలు విస్తృతంగా పని చేస్తున్నాయి.

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