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సర్​ ప్రక్రియలో వేధిస్తున్న మారు పేరు ముప్పు - ఓటు హక్కు కోల్పోయే ప్రమాదంలో సింగరేణి విశ్రాంత ఉద్యోగులు

గతంలో సింగరేణిలో మారుపేరుతో ఉద్యోగంలో చేరిన వారికి సర్ తలనొప్పి - 10 వేల మంది విశ్రాంత ఉద్యోగులు ఓటు కోల్పోయే అవకాశం - కుటుంబ సభ్యులతో కలిపి 25 వేలమంది ఓటర్లకు చేరిక

సింగరేణి విశ్రాంత ఉద్యోగలపై సర్ ప్రక్రియ
SIR At Singareni Retired Employees (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 16, 2026 at 1:27 PM IST

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SIR At Singareni Retired Employees : ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో నడుస్తున్న సర్ ప్రక్రియ పలువురు ఓటర్లకు తలనొప్పి తెచ్చిపెడుతోంది. ప్రధానంగా సింగరేణిలో దశాబ్దాల కింద మారు పేరుతో ఉద్యోగంలో చేరి, ప్రస్తుతం జీవించి ఉన్న వారిలో చాలా మంది ఓటు హక్కు కోల్పోయే ప్రమాదం నెలకొంది. ఇలా పేరు మార్చుకొని కొలువు చేసి, పదవీ విరమణ పొంది తమ స్వగ్రామాల్లో ఉంటూ సొంత పేరుతో చెలామణి అవుతున్న వారితో పాటు వారి కుటుంబ సభ్యుల ఓటు హక్కు గల్లంతయ్యే ప్రమాదం ఏర్పడింది.

సుమారు పాతిక వేల మంది వరకు : 1970 నుంచి 1990 మధ్య కాలంలో టెక్నాలజీ అంతలా అభివృద్ధి చెందలేదు. ఈ సమయంలో సింగరేణిలో జనరల్ మేనేజర్ (జీఎం) స్థాయిలోనే ఉద్యోగాలు కల్పించే వెసలుబాటు ఉండేది. దీంతో అక్కడ చాలా మంది ఇతరుల పేర్ల మీద కొలువుల్లో చేరారు. సింగరేణిలో ఉద్యోగుల సంఖ్య 2001 నాటికి లక్ష మందికిపైనే. ప్రస్తుతం ఇది 40 వేలకు తగ్గిపోయింది. పదవీ విరమణ పొందిన వారిలో ప్రస్తుతం 10 వేల మంది జీవించి ఉండగా, వారి కుటుంబ సభ్యులతో కలిపి 25 వేలకు చేరుతోంది.

పేర్లు ఎందుకు మార్చుకున్నారంటే : అప్పట్లో బొగ్గు టబ్బుల చక్రాలు, ఇసుక బస్తాలు ఎత్తడం, పరగు పందెం వంటి పద్ధతుల ద్వారా వేల సంఖ్యలో సింగరేణి కొలువుల్లో చేరారు. ఆ కాలంలో గని ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరిగేవి. దీంతో చాలా మంది పని చేసేందుకు మొగ్గు చూపేవారు కాదు. అయితే, ఎంప్లాయ్​మెంట్ కార్డు ఉన్నవారికి డబ్బు చెల్లించి ఇతరులు దాన్ని వినియోగించుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆ కార్డులోని పేరు మీదనే చాలా మంది గనిలో ఉద్యోగాల్లోకెక్కారు. దీనికి తోడు అప్పుడు జీఎంల స్థాయిలో ఉద్యోగ నియామకం ఉండటం వల్ల డబ్బులు తీసుకొని వారికి తెలిసిన వారిని, బంధువులను నియమించారు. ఈ విధంగా కార్డులోని మారు పేర్లతో చేరినవారు ఉద్యోగంలో కొనసాగినంత వరకూ అదే పేరుతోనే పని చేశారు.

2002 నాటి ఓటరు జాబితా కోసం : సాధారణంగా కోల్​బెల్ట్​లో ఒక చోటు నుంచి మరో ప్రాంతానికి బదిలీలు జరుగుతుంటాయి. ఇలా చాలా మంది అధికారులు, శ్రామికులు ఒక జిల్లా నుంచి మరో జిల్లాకు ట్రాన్స్​ఫర్​ అయ్యారు. ఇప్పుడు వారు 2002 నాటి ఓటరు జాబితా ఎక్కడ దొరుకుతుందో తెలియక ఎంతో అవస్థ పడుతున్నారు. చదువుకున్నవారితో పాటు విద్యావంతులైన పిల్లల సహాయం ద్వారా పలువురు 2002 నాటి జాబితాను ఆన్​లైన్​లో పొందగలిగారు. అయినా చాలా మందికి సర్ సమాచారం అందకపోవడంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. చిరునామా మారిన వారి వివరాలు బీఎల్​ఓలకు తెలియక ఆచూకీ కోసం వారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు.

'అసలు పేరు రాసే అవకాశం లేదు' : కరోనా సమయంలో రమణయ్య (పేరు మార్చాం) అనే ఓ విశ్రాంత ఉద్యోగి చనిపోయారు. ఈయన గతంలో మారు పేరుతో గనిలో ఉద్యోగం చేశారు. ఈయనకు ముగ్గురు కుమారుల్లో మెడికల్ ఇన్వాలిడేషన్ ద్వారా ఒకరికి కొలువు ఇప్పించారు. తండ్రి మారు పేరుతో ఉన్న ఇంటిపేరుతోనే కుమారుడు కూడా తన పేరును కొనసాగించి ఉద్యోగంలో చేరాడు. తమ తండ్రి అసలు పేరుతో చెలామణి అవుతున్న మిగితా ఇద్దరు కుమారులకు ఇప్పుడు సమస్యగా ఎదురైంది. 2002 తమ తండ్రి పేరు ప్రకారం ఇప్పుడు సర్​ జాబితాలో నింపడానికి అవకాశం లేకుండా పోయిందని వారిద్దరు వాపోతున్నారు.

సొంత పేరుతో ఓటు కోల్పోయే ప్రమాదం : రామయ్య (అసలు పేరు కాదు) అనే ఓ రిటైర్డ్ ఉద్యోగి రాజి రెడ్డి అనే పేరుతో గతం ఉద్యోగంలో చేరారు. పదవీ విరమణ పొందిన తర్వాత సొంతూరుకు వెళ్లి వ్యవసాయ భూములను చూసుకుంటూ సొంత పేరుతో చెలామణి అవుతున్నారు. క్రమంగా అన్ని రికార్డుల్లోనూ ఇదే పేరును వినియోగించారు. అయితే, పాత మారు పేరు లేకపోవడంతో అతని భార్యాపిల్లల ఓట్లు కూడా కోల్పోయే ప్రమాదం నెలకొందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

అత్యధికంగా అలియాస్ పేర్లే : సింగరేణిలో 2002 నాటికి 1.05 లక్షల మంది ఉద్యోగులు ఉండేవారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి దాకా సుమారు 65 వేల మంది వరకు ఉద్యోగ విరమణ చేసి ఉండొచ్చు. వీరిలో 80 శాతం మంది నిరక్షరాస్యులే ఉన్నారు. దీంతో చాలా మంది అలియాస్ పేర్లతో ఉన్నవారి సంఖ్యే అధికం. గతంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇలా అలియాస్ పేర్లను క్రమబద్ధీకరణ చేయాలని కసరత్తు చేసింది. కానీ, పలు కారణాలతో అది కార్యరూపం దాల్చకపోవడంతో ఈ సమస్య అలాగే ఉండిపోయింది.

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సింగరేణి విశ్రాంత ఉద్యోగలపై సర్​
SIR PROCESS PROBLEMS IN SINGARENI

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