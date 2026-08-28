ఏపీలో 'SIR' - ఓటర్ల వివరాల్లో లోపాలపై కొనసాగుతున్న విచారణ
సర్లో సరైన వివరాలు సమర్పించని 44.23 లక్షల మంది గుర్తింపు - 43.71 లక్షల మంది ఓటర్లకు నోటీసులు పంపిన అధికారులు - గురువారం సాయంత్రానికి 16.23 లక్షల మంది విచారణ పూర్తి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 28, 2026 at 7:38 AM IST
AP SIR Notices Investigation : రాష్ట్రంలో ‘సర్’ ప్రక్రియలో భాగంగా ఓటర్లు వారి ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల్లో పేర్కొన్న వివరాల్లో లోపాలున్నాయంటూ 43.71 లక్షల మందికి ఎన్నికల సంఘం అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు. వీరిలో 16.23 లక్షల మంది విచారణ గురువారం సాయంత్రానికి పూర్తైంది. వారిలో 8764 మంది తగిన పత్రాలు సమర్పించకపోవడంతో అనర్హులుగా తేల్చారు. 13,63,250 మందిని తుదిజాబితాలో కొనసాగించేందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మిగతా 2,51,760 మంది ఓటర్లకు సంబంధించి వారు సమర్పించిన ఆధారాల పరిశీలన కొనసాగుతోంది.
నోటీసులు అందుకున్న మరో 27.47 లక్షల మంది ఓటర్లను ఇంకా విచారించాల్సి ఉంది. సెప్టెంబర్ 28వ తేదీలోగా ఈ విచారణ పూర్తికావాలి. అప్పుడే నోటీసులు అందుకున్న ఓటర్లలో ఎంతమంది తుది జాబితాలో మిగులుతారనే దానిపై స్పష్టత వస్తుంది. అయితే నోటీసులు అందుకున్న ఓటర్లకు తహసీల్దార్ కార్యాలయాల వద్దకు విచారణకు రావాలని బీఎల్వోలు చెబుతున్నారు. దీంతో వారంతా పనులు మానుకుని అక్కడ పడిగాపులు కాస్తున్నారు. నోటీసులకు స్పందనగా ఏయే పత్రాలు సమర్పించాలనే దానిపై ఓటర్లకు సరైన అవగాహన ఉండట్లేదు. బీఎల్వోలూ సరిగ్గా సహకరించకపోవడంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
తప్పిదాలు, లోపాలతో వివరాలు :
- సర్ నిబంధనల ప్రకారం ప్రస్తుత జాబితాలోని ఓటర్లు 2002 నాటి జాబితాలోని తమ పేరు లేదా తల్లిదండ్రుల పేర్లు లేదా తాత, నాన్నమ్మల పేర్లు, వివరాలతో మ్యాచింగ్ చేసుకోవాలి. బీఎల్వోలకు సమర్పించిన ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల్లో చాలామంది ఓటర్లు తమ వివరాలను మ్యాచింగ్ చేయకుండా వదిలేశారు. మరికొందరు లోపాలు, తప్పిదాలతో కూడిన వివరాలతో మ్యాచింగ్ చేసుకున్నారు. ఇలాంటి వారు మొత్తం 44.23 లక్షల మంది ఉన్నట్లు ఎన్నికల సంఘం అధికారులు గుర్తించారు. దీంతో వీరందరికీ నోటీసులు సిద్ధం చేశారు. వారిలో 43.71 లక్షల మందికి ఇప్పటివరకూ నోటీసుల పంపిణీ పూర్తయింది. నోటీసులు అందుకున్న వారిలో 36 లక్షల మంది తప్పిదాలు, లోపాలతో మ్యాచింగ్ చేసుకున్నవారే.
- ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల్లో ఓటర్ పేర్కొన్న వివరాల్లో తల్లిదండ్రులు, పిల్లల మధ్య వయసు తేడా 15 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ, 50 ఏళ్ల కంటే ఎక్కువ, ఓటరు-తాత లేదా నానమ్మల మధ్య వయసు తేడా 40 సంవత్సరాల కంటే తక్కువ వంటి లోపాలున్నాయి.
- ప్రస్తుత జాబితాలోని ఓటర్ తండ్రి పేరు, 2002 నాటి జాబితాలోని ఓటర్ తండ్రి పేరులో తేడా, ఒకే తల్లిదండ్రులకు చెందిన పిల్లల మధ్య వయసు తేడా 9 నెలల కంటే తక్కువగా ఉండటం వంటి తప్పిదాలున్నాయి.
- ప్రస్తుత జాబితాలోని ఓటర్ పేరు, 2002 నాటి జాబితాలోని ఓటర్ పేర్లలో తేడా, సమర్పించిన తల్లిదండ్రుల వివరాల్లో తప్పులున్నాయి. ఇలాంటి వారికి ఇప్పుడు నోటీసులిచ్చి విచారణకు పిలుస్తున్నారు.
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