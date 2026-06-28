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2002 ఓటర్​ లిస్ట్​లో పేరు చెక్​ చేసుకోవాలా? - SIR ఫారమ్​ నింపడం రావట్లేదా? : ఇది మీకోసమే

రాష్ట్రంలో సాగుతున్న ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ - ఇంటింటికీ వెళ్లి వివరాలను సేకరిస్తున్న అధికారులు - 2002 ఓటర్ల జాబితా ప్రాతిపదికగా ఎస్​ఐఆర్​లో ప్రస్తుత ఓటర్ల పరిశీలన

Special Intensive Revision in Telangana
Special Intensive Revision in Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 28, 2026 at 1:13 PM IST

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Voter Special Intensive Revision in Telangana : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ (సర్​) ప్రారంభమైన విషయం తెలిసిందే. ఓటర్​ లిస్ట్​ను ఈసీ (ఎన్నికల సంఘం) ఈ ఏడాది చివర్లో విడుదల చేయనున్న ఓటర్ల జాబితాను అత్యంత కచ్చితత్వంతో రూపొందించాలని నిర్ణయించారు. ఇందుకోసం ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణను అమలు చేస్తున్నారు. జాబితాను పారదర్శకంగా రూపొందించేందుకు ఇంటింటికీ బూత్‌ లెవల్​ అధికారులు (బీఎల్‌వోలు) వెళ్తున్నారు. వీరితో పాటు రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించిన ప్రతినిధులు కూడా పరిశీలిస్తూ ఉంటారు. ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారాల్లో వివరాలను నింపి అందించాల్సి ఉంటుంది. 2002లో మీకు ఓటు హక్కు ఉంటే అది ఎక్కడుందనే వివరాలను బీఎల్​వోలు అడుగుతారు. తెలియకపోతే బీఎల్‌వో వద్ద ఉన్న ఓటరు జాబితాలోని పేరు పరిశీలిస్తారు. ఈసీ వెబ్​సైట్​లో 2002 నాటి ఓటరు జాబితాతో వివరాలు మీరు కూడా సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. ఎలా చెక్ చేయాలో తెలుసుకుందాం.

ఆదిలాబాద్‌ 4 జిల్లాలుగా : 2002లో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలోనే మంచిర్యాల, లక్షెట్టిపేట, చెన్నూరు ఉండేవి. ప్రస్తుతం నాలుగు జిల్లాలుగా రూపాంతరం చెందింది. జిల్లాలో హద్దులు మారి నియోజకవర్గాల స్వరూపం మారింది. మంచిర్యాల జిల్లా పరిధిలోని గతంలో లక్షెట్టిపేట, చెన్నూరు నియోజకవర్గాలు ఉండగా, ప్రస్తుతం లక్షెట్టిపేట మంచిర్యాలగా రూపాంతరం చెందింది. పౌరులు తమ ఓటు కార్డుకు సంబంధించిన వివరాలు చూసుకునేలా ఎన్నికల సంఘం(ఈసీ) వెసులుబాటు కల్పించింది.

ఈసీఐనెట్‌లో ముందుగా ఎన్నికల సంఘం(ఈసీ) సిటిజన్‌ సర్వీస్‌ పోర్టల్‌లో లాగిన్‌ అవ్వాలి. ఓటర్లు https:///voters.eci.gov.in వెబ్​సైట్​ను సందర్శించాలి. సెర్చ్‌ యువర్‌ నేమ్‌ ఇన్‌ లాస్ట్‌ సర్‌ బాక్స్‌ అనే ఆప్షన్​ను క్లిక్‌ చేయాలి. ఇక్కడ సెర్చ్‌ బై ఎలక్టోరల్‌ డీటెయిల్స్‌ అనే ఆప్షన్​ను ఎంపిక చేసుకోవాలి. రాష్ట్రం తెలంగాణ, జిల్లా ఆదిలాబాద్‌ అని ఎంచుకుని 2002లో మీ నియోజకవర్గం సెలక్ట్​ చేయాలి. ఓటరు పేరు, క్యాప్చాను ఎంటర్​ చేసి సెర్చ్‌ చేస్తే ఈ పేరున్న ఓటర్ల జాబితా వస్తుంది. అందులో మీ పేరు ఎక్కడ ఉందో గుర్తించి వివరాలను సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.

ఈ వివరాలు నమోదు చేస్తే చాలు : ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సవరణ​ సర్వేలో భాగంగా మీ పేరు, తండ్రి/భర్త పేరు, బంధుత్వం, వయసు, రాష్ట్రం, జిల్లా నియోజకవర్గం పేర్లు వస్తాయి. పోలింగ్‌ కేంద్రం నెంబరు పేరు ఉంటుంది. ఇందులో మీ ఓటు ఏ సీరియల్‌ నెంబరులో కనిపిస్తుందో అదే పార్ట్‌ సీరియల్‌ నెంబరు అని అర్థం. బూత్​ లెవల్​ అధికారులు ఇచ్చే ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారంలో ఇవి నమోదు చేస్తే సరిపోతుంది.

ఫామ్​ నింపండిలా : ఓటరు పేరు, అడ్రస్​, పార్ట్​ నంబరు, శాసనసభ లేదా లోక్​సభ​ నియోజకవర్గ వివరాలు, సీరియల్​ నంబరు, ఎపిక్​ నంబరు ఓటరు పాత ఫొటో, క్యూఆర్​ కోడ్​ ముందే ముద్రించి ఉంటాయి. ఓటరు పాత ఫొటో (ముద్రించి ఉన్న) పక్కన ఓటరు ప్రస్తుతం తాజా ఫొటోను అతికించాల్సి ఉంటుంది. మొదటి కాలమ్​లో 2002 ఎస్​ఐఆర్​లో ఓటరు లిస్ట్​లోని ఓటరు వివరాలు అందించాలి. వ్యక్తి పేరు, రాష్ట్రం, ఎపిక్​ నంబరు, జిల్లా, శాసనసభ నియోజకవర్గం, సీరియల్​ నంబరు, పార్ట్​ నంబరును తెలిపాల్సి ఉంటుంది.

రెండో కాలమ్​లో ఓటరుకు మొదటి కాలమ్​లో ఓటరుతో (గత ఎస్​ఐఆర్​ జాబితాలో పేరున్న) ఉన్న బంధం గురించి వివరించాలి. తర్వాత కాలమ్​లో ఓటరు డేట్​ ఆఫ్ బర్త్, ఆధార్​ నంబరు (ఆప్షనల్​), మొబైల్​ నంబరు, తల్లి పేరు, తల్లి ఎపిక్​ నంబరు (తెలిసినట్లయితే), తర్వాత తండ్రి పేరు, తండ్రి ఎపిక్​ నంబరు (తెలిస్తే), జీవిత భాగస్వామి పేరు (భార్య లేదా భర్త), భాగస్వామి ఎపిక్ నంబరు (తెలిస్తే) వివరాలను అందించాల్సి ఉంటుంది. ఇదే తరహాలో రెండో ఫారంను కూడా నింపాలి. వీటిలో ఒకటి రసీదును మన వద్దే ఉంచుకోవాలి. మరొకటి బీఎల్​వో అధికారికి అందజేయాలి.

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