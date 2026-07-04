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అరచేతిలో ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారం! - ఒక్క క్లిక్​తో క్షణాల్లో 'సర్' పూర్తి చేసేయండిలా

సిటిజన్‌ సర్వీస్‌ పోర్టల్‌ ద్వారా సదుపాయం - ఓటరు జాబితాలో ఉన్న పేరు, ఆధార్‌ కార్డులోని పేరు ఒకేలా ఉంటే ప్రక్రియ సులభం - voters.eci.gov.in అనే వెబ్‌సైట్​లో ఎన్యూమరేషన్ అవకాశం

SIR ENUMERATION
Special Intensive Revision Enumeration (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 4, 2026 at 10:16 AM IST

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Special Intensive Revision Enumeration in Telangana : తెలంగాణలో ప్రత్యేక సమగ్ర ఓటరు జాబితా సవరణ (సర్‌) ప్రక్రియ వేగంగా కొనసాగుతోంది. గత నెల 25 నుంచి ఇంటింటికీ తిరిగి ఓటర్లకు ఎన్యూమరేషన్‌ అప్లికేషన్లను పంపిణీ చేసేలా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ నెల 24 నాటికి ఓటర్లు వాటిని పూర్తి చేసి, బీఎల్వోలు అధికారులకు అందజేయాలని సూచిస్తున్నారు. కానీ మన అరచేతిలో క్లిక్‌ దూరంలో కూడా దరఖాస్తు చేసేందుకు సదుపాయం కల్పించారు. మొబైల్‌ యాప్, వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా క్షణాల వ్యవధిలోనే అప్లికేషన్​ను పూర్తి చేసేందుకు ఇప్పుడు అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రక్రియను విజయవంతంగా పూర్తి చేయాలంటే ఓటరు జాబితాలో ఉన్న పేరు, ఆధార్‌ కార్డులోని పేరు అచ్చుగుద్దినట్లు ఒకేలా ఉండాలి. ఈ సర్​ ప్రక్రియను ఆన్​లైన్​లో ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఇలా చేయొచ్చు : ముందుగా గూగుల్​లోకి వెళ్లి voters.eci.gov.in అనే వెబ్‌సైట్‌ను ఓపెన్‌ చేయాలి. తొలిసారి ఓపెన్‌ చేస్తే లాగిన్‌ కోసం అందులో మొబైల్‌ నంబర్‌ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. నమోదు ప్రక్రియ పూర్తయితే ఫోన్‌ నంబర్‌కు ఓటీపీ (వన్​ టైమ్ పాస్​వర్డ్​​) వస్తుంది. దాని ద్వారా పోర్టల్​లోకి లాగిన్‌ కావాలి.

  • అనంతరం స్పెషల్‌ ఇంటెన్సివ్‌ రివిజన్‌(ఎస్‌ఐఆర్‌) అనే పేరుతో ఫిల్‌ ఎన్యూమరేషన్‌ ఫారం అనే ఆప్షన్‌ను క్లిక్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మీ రాష్ట్రం ఏదైతే దానిని ఎంపిక చేస్తే కుడి వైపు మరో ఆప్షన్‌ కనిపిస్తుంది. అందులో ఓటర్‌ కార్డు నంబర్‌ను నమోదు చేయాలి. తర్వాత మరో ఆప్షన్‌ తెరపైకి వస్తుంది. అందులో నమోదైన సెల్​ఫోన్​ నంబర్‌ను ఎంటర్‌ చేస్తే మరో ఓటీపీ వస్తుంది.
  • రాష్ట్రంలో చివరగా 2002లో సమగ్ర ఓటరు జాబితాను తయారు చేశారు. ఆ సమయంలో ఉన్న కుటుంబీకులు తండ్రి లేదా తల్లి ఓటరు ఐడీ ద్వారా కనెక్ట్​ చేయాలి. తల్లిదండ్రుల ఓటరు గుర్తింపు నంబర్‌ తెలుసుకునేందుకు సైతం అక్కడ సెర్చ్‌ ఆప్షన్‌ను కల్పించారు. వారి 2002లోని ఓటరు కార్డు కావాలంటే వెళ్లి చూసుకోవచ్చు.
  • ఒకవేళ నియోజకవర్గం మారినా, వేరే జిల్లాలో ఉన్నా ఎంపిక చేసుకునే అవకాశాన్ని కూడా ఎన్నికల సంఘం అధికారులు కల్పించారు. దీంతో ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.
  • దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తయినట్లు ఓ రిసీట్ జనరేట్‌ అవుతుంది. దాన్ని అధికారులు పరిశీలించి ఆమోదం తెలిపితే మీ సర్​ ప్రక్రియ విజయవంతం అవుతుంది.

ప్రవాస భారతీయులకూ ప్రత్యేక ఆప్షన్‌ :

  • ప్రవాస భారతీయులకైతే కుడివైపున ఉన్న ఫర్‌ ఓవర్సీస్‌ ఓన్లీ అనే ప్రత్యేక ఆప్షన్‌ను ఇచ్చారు. ఆ ఆప్షన్‌ను ఎంపిక చేసుకొని ఈ సర్​ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.
  • ఫోన్‌ నంబర్‌ ఓటర్‌ కార్డు లింక్‌ కాకపోతే ఫాం-8 అప్లికేషన్ నంబర్‌ ద్వారా లింక్‌ చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించారు. ఆ తర్వాత ప్రక్రియను పూర్తిచేయాల్సి ఉంటుంది.
  • ప్లేస్టోర్, యాపిల్‌ స్టోర్‌ నుంచి ఈసీఐఎన్‌ఈటీ యాప్‌ను ఇన్‌స్టాల్‌ చేసుకొని కూడా ఈ ప్రక్రియను నిమిషాల వ్యవధిలో చేయొచ్చు.

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