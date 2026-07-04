అరచేతిలో ఎన్యూమరేషన్ ఫారం! - ఒక్క క్లిక్తో క్షణాల్లో 'సర్' పూర్తి చేసేయండిలా
సిటిజన్ సర్వీస్ పోర్టల్ ద్వారా సదుపాయం - ఓటరు జాబితాలో ఉన్న పేరు, ఆధార్ కార్డులోని పేరు ఒకేలా ఉంటే ప్రక్రియ సులభం - voters.eci.gov.in అనే వెబ్సైట్లో ఎన్యూమరేషన్ అవకాశం
Published : July 4, 2026 at 10:16 AM IST
Special Intensive Revision Enumeration in Telangana : తెలంగాణలో ప్రత్యేక సమగ్ర ఓటరు జాబితా సవరణ (సర్) ప్రక్రియ వేగంగా కొనసాగుతోంది. గత నెల 25 నుంచి ఇంటింటికీ తిరిగి ఓటర్లకు ఎన్యూమరేషన్ అప్లికేషన్లను పంపిణీ చేసేలా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ నెల 24 నాటికి ఓటర్లు వాటిని పూర్తి చేసి, బీఎల్వోలు అధికారులకు అందజేయాలని సూచిస్తున్నారు. కానీ మన అరచేతిలో క్లిక్ దూరంలో కూడా దరఖాస్తు చేసేందుకు సదుపాయం కల్పించారు. మొబైల్ యాప్, వెబ్సైట్ ద్వారా క్షణాల వ్యవధిలోనే అప్లికేషన్ను పూర్తి చేసేందుకు ఇప్పుడు అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రక్రియను విజయవంతంగా పూర్తి చేయాలంటే ఓటరు జాబితాలో ఉన్న పేరు, ఆధార్ కార్డులోని పేరు అచ్చుగుద్దినట్లు ఒకేలా ఉండాలి. ఈ సర్ ప్రక్రియను ఆన్లైన్లో ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఇలా చేయొచ్చు : ముందుగా గూగుల్లోకి వెళ్లి voters.eci.gov.in అనే వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేయాలి. తొలిసారి ఓపెన్ చేస్తే లాగిన్ కోసం అందులో మొబైల్ నంబర్ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. నమోదు ప్రక్రియ పూర్తయితే ఫోన్ నంబర్కు ఓటీపీ (వన్ టైమ్ పాస్వర్డ్) వస్తుంది. దాని ద్వారా పోర్టల్లోకి లాగిన్ కావాలి.
- అనంతరం స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్(ఎస్ఐఆర్) అనే పేరుతో ఫిల్ ఎన్యూమరేషన్ ఫారం అనే ఆప్షన్ను క్లిక్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మీ రాష్ట్రం ఏదైతే దానిని ఎంపిక చేస్తే కుడి వైపు మరో ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. అందులో ఓటర్ కార్డు నంబర్ను నమోదు చేయాలి. తర్వాత మరో ఆప్షన్ తెరపైకి వస్తుంది. అందులో నమోదైన సెల్ఫోన్ నంబర్ను ఎంటర్ చేస్తే మరో ఓటీపీ వస్తుంది.
- రాష్ట్రంలో చివరగా 2002లో సమగ్ర ఓటరు జాబితాను తయారు చేశారు. ఆ సమయంలో ఉన్న కుటుంబీకులు తండ్రి లేదా తల్లి ఓటరు ఐడీ ద్వారా కనెక్ట్ చేయాలి. తల్లిదండ్రుల ఓటరు గుర్తింపు నంబర్ తెలుసుకునేందుకు సైతం అక్కడ సెర్చ్ ఆప్షన్ను కల్పించారు. వారి 2002లోని ఓటరు కార్డు కావాలంటే వెళ్లి చూసుకోవచ్చు.
- ఒకవేళ నియోజకవర్గం మారినా, వేరే జిల్లాలో ఉన్నా ఎంపిక చేసుకునే అవకాశాన్ని కూడా ఎన్నికల సంఘం అధికారులు కల్పించారు. దీంతో ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.
- దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తయినట్లు ఓ రిసీట్ జనరేట్ అవుతుంది. దాన్ని అధికారులు పరిశీలించి ఆమోదం తెలిపితే మీ సర్ ప్రక్రియ విజయవంతం అవుతుంది.
ప్రవాస భారతీయులకూ ప్రత్యేక ఆప్షన్ :
- ప్రవాస భారతీయులకైతే కుడివైపున ఉన్న ఫర్ ఓవర్సీస్ ఓన్లీ అనే ప్రత్యేక ఆప్షన్ను ఇచ్చారు. ఆ ఆప్షన్ను ఎంపిక చేసుకొని ఈ సర్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.
- ఫోన్ నంబర్ ఓటర్ కార్డు లింక్ కాకపోతే ఫాం-8 అప్లికేషన్ నంబర్ ద్వారా లింక్ చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించారు. ఆ తర్వాత ప్రక్రియను పూర్తిచేయాల్సి ఉంటుంది.
- ప్లేస్టోర్, యాపిల్ స్టోర్ నుంచి ఈసీఐఎన్ఈటీ యాప్ను ఇన్స్టాల్ చేసుకొని కూడా ఈ ప్రక్రియను నిమిషాల వ్యవధిలో చేయొచ్చు.
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