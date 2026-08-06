'సర్'లో ఏవైనా వివరాలు తప్పుగా నమోదు చేశారా? - సరిదిద్దుకునే అవకాశం - మరో 4 రోజులే ఛాన్స్
ఓటర్ల జాబితా సవరణలో బీఎల్వోలకు ఎడిట్ ఆప్షన్ - ఎన్యూమరేషన్ డిజిటలైజేషన్ తర్వాత తప్పుల సవరణకు అవకాశం కల్పించిన ఎన్నికల సంఘం - ఈ నెల 10 వరకు అవకాశం
Published : August 6, 2026 at 8:42 AM IST|
Updated : August 6, 2026 at 8:51 AM IST
Online Edit Option in Special Intensive Revision : ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్)లో భాగంగా ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల డిజిటలైజేషన్లో ఏమైనా తప్పులు దొర్లితే సరి చేయడానికి బీఎల్వోలకు ఎన్నికల సంఘం ఎడిట్ ఆప్షన్ను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ నెల 10 వరకు ఎడిట్ ఆప్షన్ పని చేస్తుందని తెలిపింది. ఓటర్లు ఏమైనా తప్పుడు సమాచారంతో పత్రాలను అందించామని భావించినా, బూత్ లెవల్ ఆఫీసర్లు పొరపాటున ఆన్లైన్లో తప్పుడు వివరాలు నమోదు చేసినా ఈ ఎడిట్ ఆప్షన్ ద్వారా తప్పులను సరిదిద్దవచ్చు. పేరులో అక్షర దోషాలు వంటి వాటితో పాటు, ఎస్ఐఆర్-2002కు సంబంధించిన వివరాల్లో తప్పులు దొర్లినట్లు గుర్తిస్తే బీఎల్వోల వద్దకు వెళ్లి, తప్పుగా నమోదైన వాటిని ఓటర్లు సరి చేసుకునే అవకాశం ఉంది.
తప్పులు చేసిన వారికి ఇదో మంచి అవకాశం : సాధారణంగా ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల్లో చూడకుండా తప్పులు రాస్తే వాటినే ఆన్లైన్లో నమోదు చేస్తారు. ఆగస్టు 17వ తేదీ తర్వాత అలాంటి ఓటర్లకు నోటీసులు జారీ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అప్పుడు ఎన్నికల సంఘం పేర్కొన్న గుర్తింపు కార్డుల్లో ఏదో ఒకటి ఆధారం కోసం చూపించాల్సి ఉంటుంది. ఈ పరిస్థితి ఎదురు కాకుండా లోపాలను గుర్తించి ఎడిట్ ఆప్షన్తో సులభంగా బీఎల్వో దగ్గరికి వెళ్లి సరి చేసుకోవచ్చు.
'అనామలీస్' ఓటర్లకూ అవకాశం : షెడ్యూల్కు ముందే అధికారులు ఎస్ఐఆర్-2002 జాబితాతో ప్రస్తుత ఓటర్ల వివరాలను మ్యాపింగ్ చేశారు. మ్యాపింగ్ జరిగిన ఓటర్లలో సుమారు 80 లక్షల మంది అనామలీస్గా గుర్తించారు. అనామలీస్ అంటే వారి ఓటరు వివరాల్లో కొన్ని తేడాలున్నట్లు అన్నమాట. అనామలీస్ జాబితాలో ఉన్న ఓటర్లు కూడా ఎడిట్ ఆప్షన్ ద్వారా తప్పుగా నమోదైన వివరాలను సరి చేసుకునే అవకాశం ఉంది. ఎడిట్ ఆప్షన్ ద్వారా సవరణ చేసినప్పటికీ అందులో భారీ తేడాలను, అనుమానాలను అధికారులు గుర్తిస్తే మాత్రం వారికి కచ్చితంగా నోటీసులు అందుతాయి.
అన్ కలెక్టబుల్గా 55 లక్షల మంది ఓటర్లు : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సర్ ప్రక్రియలో భాగంగా 55 లక్షల మంది ఓటర్లను అన్ కలెక్టబుల్గా గుర్తించారు. అంటే శాశ్వతంగా వేరే ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లిన వారు, చిరునామాలో లేని వారు, డూప్లికేట్ ఓటర్లు, చనిపోయిన వారిగా నమోదు చేశారన్న మాట. అయితే బీఎల్వోలపై లక్ష్యం పూర్తి చేయాలని పైఅధికారులు ఒత్తిడి తీసుకురావడంతో ఫారాలు పంపిణీ కాని, ఆచూకీ లభ్యం కాని ఓటర్లను ఈ జాబితాలో చేర్చారనే విమర్శలు కూడా ఉన్నాయి. తర్వాత ఆ ఓటర్లు ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల కోసం బీఎల్వోల వద్దకు వస్తుండటంతో జరిగిన పొరపాట్లను ఎడిట్ ఆప్షన్ ద్వారా సరిచేసే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
బీఎల్వోలు సహకారం అందించాల్సిందే : తప్పులు దొర్లాయని భావించి ఎవరైనా ఓటర్లు బీఎల్వోల వద్దకు వస్తే వారికి పూర్తిగా సహకరించాలని ఎన్నికల సంఘం అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. చాలాచోట్ల ఓటర్లకు ఎడిట్ ఆప్షన్పై సమాచారం పూర్తి స్థాయిలో అందడం లేదు. కొన్నిచోట్ల తెలిసినా బీఎల్వోలు సహకరించకపోవడం వంటివి సంక్లిష్టంగా మారుతున్న ఘటనలూ ఉన్నాయి. దీనిపై ప్రధాన రాజకీయ పార్టీల నేతలు సైతం ఎన్నికల అధికారులకు వినతి పత్రాలు సమర్పిస్తూ సరి చేయాలని కోరుతున్నారు.
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