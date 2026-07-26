'సర్' ఎన్యూమరేషన్ ఫారం తిరిగివ్వకుంటే ఓటు పోయినట్లే!
ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల సేకరణకు బీఎల్వోల అవస్థలు - జోరందుకున్న సర్ డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ - ఎన్యూమరేషన్ పత్రాల సేకరణకు ఒక్కో ఇంటికి మూడుసార్లు వెళుతున్న బీఎల్వోలు
Published : July 26, 2026 at 4:02 PM IST
Special Intensive Revision in TG : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్) డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ జరుగుతోంది. ఇంటింటికి పంపిణీ చేసిన ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలను తిరిగి సేకరించేందుకు పలుచోట్ల బీఎల్వోలు అవస్థలు పడుతున్నారు. బూత్ల వారీగా ఉన్న ఓటర్లు, ఫామ్లను లెక్కల్లోకి తీసుకుని అన్నింటిని డిజిటలైజ్ చేయాల్సి ఉండగా, కొన్నిచోట్ల ఓటర్ల నుంచి స్పందన కరవైంది. ఆగస్టు 3తో గడువు తేదీ ముగిస్తుండటంతో అధికార యంత్రాంగం పూర్తిగా సర్ ప్రక్రియపైనే దృష్టి పెట్టింది.
బూత్ల వారీగా డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ : రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల బూత్ల వారీగా పార్టీల ప్రతినిధుల సహకారంతో బీఎల్వో (బూత్ లెవల్ అధికారులు) ఓటర్లకు సంబంధించిన వివరాలను డిజిటలైజ్ చేస్తున్నారు. అందుబాటులో లేని, ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోయిన, మృతిచెందిన వారి వివరాలను పొందుపర్చి, తొలగింపు జాబితాలో ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే కొంతమంది ఓటర్లు ఫారాలను తిరిగి సమర్పించకపోవడంతో గందరగోళం నెలకొంది. ఇలాంటి వారి కారణంగా నమోదుశాతం పడిపోయే అవకాశం ఉందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.
ఒక్కో ఇంటికి మూడుసార్లు వెళ్తూ : సర్ ఎన్యూమరేషన్ పత్రం తిరిగివ్వనివారు, ఇప్పటి వరకు తీసుకోని ఓటర్లు ఉన్నట్లయితే ఒక్కో ఇంటికి మూడు సార్లు వెళ్లాలని ఈసీ (ఎన్నికల సంఘం) అధికారులకు నిర్దేశించింది. ఈ మేరకు ఓటర్ల నుంచి ఫారాలు తీసుకోవడం, నింపిన పత్రాల డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని అధికారులు ఆదేశిస్తున్నారు. దీనివల్ల బీఎల్వోలు ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు ఇవ్వని వారి ఇంటి వద్దకు వెళ్లి మాట్లాడుతున్నారు.
విలీన గ్రామాల్లో డప్పు ద్వారా చాటింపు చేస్తున్నారు. అందుబాటులో లేని ఇంటి ఓనర్లను ఫోన్లో సంప్రదిస్తున్నారు. కొంతమంది సమయం ఉంది కదా! అని దాటవేస్తుండగా, మరికొందరి ఫోన్లు పని చేయకపోవడంతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. దీంతో పక్కింటి వారితో మాట్లాడి స్థానికంగా ఉండటం లేదని వివరాలు నమోదు చేసుకుంటున్నట్లుగా సమాచారం.
నగరమా, గ్రామమా : నగరంలో నివసిస్తున్న వారిలో కొంతమందికి గ్రామాల్లోనూ ఓట్లున్నాయి. అక్కడే ఉంచుకోవాలా? ఇక్కడ కొనసాగించాలా? అనే మీమాంసలో ఉన్నారు. గ్రామాల్లో భూములున్నవారు అక్కడి జాబితాల్లోనే పేర్లు ఉంచేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నట్లు సమాచారం. వీరందరికీ నగరంలో ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలు అందించగా తిరిగి అప్పగించాలని కోరుతున్నప్పటీ పట్టించుకోవట్లేదు. సంబంధిత బీఎల్వోలకు (బూత్ లెవల్ అధికారులు) అప్పగించి ఎక్కడ నమోదు చేసుకున్నారో చెబితే ఆ విషయాన్ని ‘సర్’లో నమోదు చేస్తామని పేర్కొంటున్నారు.
ఫారాలు తిరిగిస్తేనే ఓటు : బూత్ లెవల్ అధికారులు(బీఎల్వో) ఇచ్చిన ఎన్యుమరేషన్ ఫారాల్లో వివరాలు నింపేందుకు ఏవైనా సమస్యలున్నట్లయితే కేవలం మూడో కాలమ్లో పేరు, ప్రస్తుత అడ్రస్ను రాసి ఇవ్వాలని అధికారులు కోరుతున్నారు. తర్వాత ఏదైనా ఐడీ కార్డుతో నోటీసుకు బదులివ్వడం ద్వారా ఓటు హక్కును ఇక్కడే ఉంచుకునే అవకాశం ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు. వివరాలను నింపలేక ఎన్యూమరేషన్ ఫారాన్ని ఇంట్లోనే ఉంచుకుంటే మాత్రం ఓటు కచ్చితంగా రద్దవుతుందనే విషయాన్ని అధికారులు గుర్తుచేస్తున్నారు. ఓటరు నమోదు పత్రాలు నింపేందుకు జీహెచ్ఎంసీ కేంద్ర కార్యాలయంతో పాటు సర్కిల్ ఆఫీసుల్లో హెల్ప్లైట్ సెంటర్లు విస్తృతంగా పనిచేస్తున్నాయి.
సొంతూరుపైనే ఓటర్ల మమకారం - సర్ ప్రక్రియలో గ్రామాల్లోనే ఎన్యూమరేషన్ ఫారం