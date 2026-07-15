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ఎస్‌ఐఆర్‌-2026 ఓటరు జాబితా భవిష్యత్తులోనూ కీలకమే - తర్వాత చూద్దాం అనుకుంటే ఇబ్బందులే

ఎస్‌ఐఆర్‌-2002లో ఓటర్లకు పెద్దగా లేని అవగాహన - ప్రస్తుతం వారి సంతానానికి తప్పని ఇబ్బందులు - ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉండాలంటే ఎస్‌ఐఆర్‌-2026లో ఎన్యూమరేషన్ ఫారం నింపాలంటున్న అధాకారులు

SPECIAL INTENSIVE REVISION IN TELANGANA
SPECIAL INTENSIVE REVISION IN TELANGANA (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 15, 2026 at 10:13 AM IST

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Special Intensive Revision in Telanagan : ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్‌) ప్రస్తుతం తెలంగాణలో కొనసాగుతోంది. జులై 24వ తేదీ వరకు ఎన్యూమరేషన్​ పత్రాన్ని సంబంధిత బీఎల్​వోలకు ఇవ్వాలని ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రం నింపడంలో అలసత్వం, తర్వాత చూసుకోవచ్చులే అని లైట్ తీసుకుంటే మాత్రం భవిష్యత్తులో అనేక ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. ఎస్‌ఐఆర్‌-2026 ఓటర్ల జాబితా రాబోయే రోజుల్లో మరింత కీలకంగా మారనుంది. కొత్త ఓటరుగా నమోదుకు, భవిష్యత్తులో నిర్వహించే ఎస్‌ఐఆర్‌కు ఈ జాబితానే ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటారని అధికారులు చెబుతున్నారు.

2002లో ఎస్​ఐఆర్ పేరు​ లేకుంటే ఇబ్బందులే : ప్రస్తుతం జరుగుతున్న సవరణ ప్రక్రియలో ఎస్‌ఐఆర్‌-2002 జాబితాతో వివరాలను లింక్‌ చేస్తున్నారు. అప్పటి జాబితాలో తమ పేర్లు, తల్లిదండ్రుల పేర్లు లేకపోవడంతో పత్రాలు నింపడంలో పలువురికి ఇక్కట్లు తప్పడం లేదు. ఈ వివరాలు లేకుండా ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలను నింపితే తర్వాత కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించిన గుర్తింపు కార్డుల్లో ఒకటి తప్పకుండా చూపించాల్సి ఉంటుంది.

ఎస్‌ఐఆర్‌-2002లో ఈ కార్యక్రమంపై అప్పట్లో ఓటర్లకు పెద్దగా అవగాహన లేదు. దీంతో చాలా మంది 2002లో ఎస్​ఐఆర్​ ప్రక్రియకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు వారి పిల్లలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోంది. భవిష్యత్తు తరాలు ఓటరు గుర్తింపు కార్డు కోసం అవస్థలు పడకుండా ఉండాలంటే తప్పనిసరిగా ఎస్‌ఐఆర్‌-2026లో పేరు ఉండేలా చూసుకోవాలని ఎన్నికల సంఘం అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

కొత్త ఓటరు నమోదుకు ఎస్‌ఐఆర్‌తో లింక్‌ : సాధారణంగా కొత్త ఓటరుగా నమోదు చేసుకోవాలంటే ఫారం-6 నింపి ప్రస్తుతం నివసిస్తున్న అడ్రస్​, ఏదైనా గుర్తింపు కార్డు ధ్రువపత్రాలను సమర్పించాలి. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం సర్‌ ప్రక్రియ కొనసాగుతుండటంతో కొత్త ఓటరు నమోదుకూ ఎస్‌ఐఆర్‌తో లింక్‌ పెట్టారు. ఫారం-6 నింపడంతోపాటు ఎస్‌ఐఆర్‌-2002తో కూడిన వివరాలతో డిక్లరేషన్‌ పత్రాన్ని సంబంధిత వ్యక్తులు అందించాల్సి ఉంటుంది. ఈ డిక్లరేషన్‌ పత్రంలో ప్రస్తుతం ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాన్ని నింపిన విధంగానే తల్లిదండ్రులు, తాత, నానమ్మ పేర్లలో ఒకరి వివరాలను పూరించాల్సి ఉంటుంది. భవిష్యత్తులోనూ కొత్త ఓటర్ల నమోదుకు ఇదే పద్ధతిని అమలుచేసే అవకాశాలు మెండుగా కనిపిస్తున్నాయి.

వేరే రాష్ట్రంలోని ఓటర్ల జాబితాలో పేరు నమోదై ఉండి, ప్రస్తుతం తెలంగాణలో ఉద్యోగాలు, వ్యాపారం చేస్తూ నివాసం ఉంటున్నవారు చాలా మంది ఉన్నారు. వేరే రాష్ట్రంలో ఓటర్లుగా ఉండి చిరునామా మార్పులో భాగంగా ఫారం-8 నింపితే దాంతోపాటు ఎస్‌ఐఆర్‌ వివరాలతో కూడిన డిక్లరేషన్‌ ఫారాన్ని కూడా అందించాల్సి ఉంటుంది. అలా చేస్తేనే ఒక రాష్ట్రం నుంచి మరో రాష్ట్రానికి ఓటు బదిలీ అవుతుందని ఎన్నికల సంఘం అధికారులు చెబుతున్నారు.

ఇంకా పది రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉంది : రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఒక్కరు ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాన్ని సమర్పించి ఓటు హక్కును కాపాడుకోవాలని ఓటర్లకు రాష్ట్ర చీఫ్‌ ఎలక్టోరల్‌ అధికారి (సీఈవో) సుదర్శన్‌ రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఎన్యూమరేషన్ ఫారాల పంపిణీకి ఇంకా కేవలం పది రోజుల గడువు మాత్రమే ఉందని వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో మొత్తం 3,38,26,448 మంది ఓటర్లు ఉన్నారని, మంగళవారం సాయంత్రం నాటికి 1,66,70,610 (49.28 శాతం) మంది ఓటర్లు తమ ఎన్యూమరేషన్‌ పత్రాలను తీసుకుని వివరాలను నమోదు చేసి తిరిగి బీఎల్​వోలకు సమర్పించినట్లు చెప్పారు. రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు 3,38,21,554(99.99 శాతం) మంది ఓటర్లకు ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలను అందించినట్లు తెలిపారు. ఇంకా ఇప్పటివరకు ఎన్యూమరేషన్​ అప్లికేషన్లను బీఎల్​వోలకు అందించనివారు ఉంటే వెంటనే పూర్తి చేసి ఇవ్వాలని సీఈవో సుదర్శన్‌ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.

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