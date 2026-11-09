కొలిక్కి వచ్చిన ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 70 లక్షల ఓట్లు తగ్గే అవకాశం!
SIR Final Stage In Telangana : ఓటర్ల సవరణ ప్రక్రియ దాదాపు పూర్తికావచ్చింది. ఇప్పటికే 2.61 కోట్ల ఓట్లు తుది జాబితాకు ఆమోదం పొందాయి. ఇంకా 25వేల నోటీసుల విచారణ పెండింగ్లో ఉంది.
Published : November 9, 2026 at 7:39 PM IST
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 91.10 లక్షల మంది నోటీసులకు స్పందించి డాక్యుమెంట్లు సమర్పించి ఓటును కాపాడుకున్నారు. ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ దాదాపు కొలిక్కి వచ్చింది. సుమారు మరో 25వేల నోటీసులపైనే విచారణ పెండింగులో ఉంది. ఇప్పటి వరకు 2,61,74,795 ఓట్ల తుది జాబితాకు ఆమోదం లభించింది. సుమారు 70లక్షల ఓట్లు తగ్గే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ముసాయిదా జాబితాలో పేరు లేని అర్హులుంటే ఇప్పటికైనా దరఖాస్తు చేసుకొనేందుకు కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ అవకాశం కల్పించింది.
విచారణలో ఉన్నది 25వేల నోటీసులే
రాష్ట్రంలో ఓటర్ల సంఖ్య సుమారు 2.70 కోట్ల వరకు తేలే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఓటరు జాబితా సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ దాదాపు చివరిదశకు చేరింది. సుమారు మరో 25వేల నోటీసులపై విచారణ మాత్రమే పెండింగులో ఉంది. ఇప్పటి వరకు 2,61,74,795 ఓట్లు తుది జాబితా కోసం ఓకే అయ్యాయి. గత షెడ్యూలు ప్రకారం ఇవాళే తుది జాబితా ప్రకటించాల్సి ఉండగా కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ ఈనెల 30 వరకు పొడిగించింది.
ఎస్ఐఆర్ ప్రారంభం కాకముందు జాబితా ప్రకారం రాష్ట్రంలో 3,38,26,448 ఓటర్లు ఉన్నారు. జూన్ 25 నుంచి ఆగస్టు 10 వరకు జరిపిన ఎన్యుమరేషన్ ప్రక్రియలో 2,64,73,616 మంది మాత్రమే స్పందించారు. ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలు ఇవ్వని వారి పేర్లను తొలగించి ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను ఆగస్టు 17న ఎన్నికల కమిషన్ ప్రకటించింది.
45 లక్షలకు పైగా అడ్రస్ మారారు
రాష్ట్రంలో ఎన్యుమరేషన్ దశలోనే 73,39,235 ఓట్లు తగ్గిపోయాయి. అందులో మరణించిన వారి సంఖ్య 9,22,229. ఇళ్లు షిఫ్ట్ అయిన వారు 45,18,963 మంది ఉన్నారని, మరో 11,25,546 మంది అసలు అందుబాటులోనే లేరని, 6,70,203 మంది మరో చోట ఓటు నమోదు చేసుకున్నారని సీఈవో కార్యాలయం ప్రకటించింది. వారు కాకుండా 2002 జాబితాతో మ్యాపింగ్ కాని వారితో పాటు వివరాల్లో తేడా ఉన్న 92,88,181 ఓటర్లకు నోటీసులు ఇచ్చారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 32,36,659 ఓటర్ల పేర్లు 2002లో ఎస్ఐఆర్లో లేవని, మరో 60,50,918 ఓటర్లను అనామలిస్ కేటగిరిలో ప్రకటించారు.
క్యూర్లోనే 40 లక్షల మంది ఓట్లు కాపాడుకున్నారు
నోటీసుల జాబితాలో ఉన్న వారు కాకుండా మిగిలిన 1,70,65,846 ఓటర్లే పూర్తి సేఫ్ జోన్లో ఉన్నారు. ఆ తర్వాత అభ్యంతరాల సమయంలో 4,88,417 మంది మళ్లీ ఓటు కోసం ఫారం 6 సమర్పించారు. నోటీసులు, అభ్యంతరాల పరిష్కార ప్రక్రియ దాదాపు ముగింపు దశకు వచ్చింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 91.10 లక్షల మంది డాక్యుమెంట్లు సమర్పించి ఓటు కాపాడుకున్నారు. హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలోనే సుమారు 40 లక్షల మంది ఓటును పదిలపరచుకున్నారు. నోటీసుల జాబితాలోని సుమారు 54 వేల ఓటర్లను అనర్హులుగా గుర్తించి తొలగించాలని నిర్ణయించారు. వారిలో ఎక్కువగా మరో చోట ఓటు ఉన్న వారేనని అధికారులు తెలిపారు.
జాబితా ప్రకటించినా దరఖాస్తుకు అవకాశం
ఎస్ఐఆర్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దాదాపు 70 లక్షల ఓట్లు తగ్గే అవకాశం కనిపిస్తోంది. డ్రాఫ్ట్ లేని అర్హులు ఇప్పటికైనా దరఖాస్తు చేసుకొనేందుకు కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ మరో అవకాశం ఇచ్చింది. ఈనెల 26 వరకు నోటీసులు, అభ్యంతరాలు, కొత్త దరఖాస్తుల క్లియర్కు గడువు ఉంది. ఈనెల 30న తుది జాబితా ప్రకటించనున్నారు. తుది జాబితా ప్రకటించిన తర్వాత కూడా అర్హులైన ఓటర్లు తమ పేరు లేకపోతే మళ్లీ దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుందని సీఈవో కార్యాలయం తెలిపింది.
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