ఇంటింటికీ వచ్చి 'సర్' ఎన్యుమరేషన్ - ఏయే వివరాలు అడుగుతారో తెలుసా?
తెలంగాణలో ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) - రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జూన్ 25 నుంచి జూలై 24 వరకు నిర్వహణ - ఇంటింటికీ వచ్చి ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలు అందజేయనున్న అధికారులు
Published : May 17, 2026 at 2:24 PM IST
SIR Survey In Telangana : తెలంగాణలో చేపట్టే ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్)లో భాగంగా జూన్ 25 నుంచి జులై 24 వరకు బీఎల్వోలు ఇంటింటికీ వచ్చి ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలు అందజేస్తారు. ఒక్కో ఓటరు రెండు ఫారాల్లో తమ వివరాలు నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. వీటిని ఆధారంగా చేసుకుని ఓటర్ల జాబితాలో పేరును చేరుస్తారు. తెలంగాణ చీఫ్ ఎలక్టోరల్ ఆఫీసర్లు ఈ ఎన్యుమరేషన్ ఫారం వివరాలను ఈ విధంగా పొందుపరిచారు.
ఫామ్ నింపండిలా : ఓటరు పేరు, చిరునామా, పార్ట్ నంబరు, శాసనసభ లేదా పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ వివరాలు, ఎపిక్ నంబరు, సీరియల్ నంబరు, ఓటరు పాత ఫొటో, క్యూఆర్ కోడ్ ముందే ముద్రించి ఉంటాయి. ఓటరు పాత ఫొటో (ముద్రించి ఉన్న) పక్కన ఓటరు ప్రస్తుత తాజా ఫొటోను అతికించాల్సి ఉంటుంది.
మొదటి కాలమ్లో 2002 ఎస్ఐఆర్లో ఓటరు జాబితాలోని ఓటరు వివరాలు అందించాలి. వ్యక్తి పేరు, ఎపిక్ నంబరు, రాష్ట్రం, జిల్లా, శాసనసభ నియోజకవర్గం, సీరియల్ నంబరు, పార్ట్ నంబరును తెలిపాలి. రెండో కాలమ్లో ఓటరుకు మొదటి కాలమ్లో ఓటరుతో (గత ఎస్ఐఆర్ జాబితాలో పేరున్న) ఉన్న బంధం గురించి వివరించాలి. తర్వాత కాలమ్లో ఓటరు పుట్టిన తేదీ వివరాలు, ఆధార్ నంబరు (ఆప్షనల్), వ్యక్తి ఫోన్ నంబరు, తల్లి పేరు, తల్లి ఎపిక్ నంబరు (తెలిస్తే), తర్వాత తండ్రి పేరు, తండ్రి ఎపిక్ నంబరు (తెలిస్తే), భాగస్వామి పేరు (భార్య లేదా భర్త), భాగస్వామి ఎపిక్ నంబరు (తెలిస్తే) వివరాలను అందించాలి. ఇదే తరహాలో రెండో ఫారంను కూడా నింపాలి. వీటిలో ఒకటి రసీదుగా మన వద్దే ఉంచుకోవాలి. మరొకటి బీఎల్వో అధికారికి అందజేయాలి.
ముందే పత్రాలు అవసరం లేదు : ఎన్యుమరేషన్ సమయంలో బీఎల్వోలకు ఎలాంటి పత్రాలు సమర్పించాల్సిన అవసరం లేదు. జులై 31న ముసాయిదా జాబితా ముద్రించిన తర్వాత అధికారులకు ఓటరుపై ఏమైనా అనుమానం కలిగితే నోటీసులు జారీ చేస్తారు. ఈ రకంగా నోటీస్ జారీ చేస్తే అప్పుడు అర్హతను నిరూపించుకునేందుకు సంబంధిత పత్రాలను చూపించాలి. ఈసీఐ సూచించిన గుర్తింపు పత్రాలు ఇలా ఉన్నాయి.
గుర్తింపు పత్రాలివే :
- ఉద్యోగులు లేదా పెన్షనర్లకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు/ పీఎస్యూలు జారీ చేసిన గుర్తింపు కార్డు లేదా పెన్షన్ పేమెంట్ ఆర్డర్ (పీపీవో)
- 01-07-1987కు ముందు ప్రభుత్వ సంస్థలు / పోస్టుఆఫీసులు / ఎల్ఐసీ / బ్యాంకులు / స్థానిక సంస్థలు అందిచే గుర్తింపు పత్రాలు
- ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన అధికారితో జారీ చేసిన జనన ధ్రువీకరణ పత్రం
- పాస్పోర్టు
- గుర్తంపు పొందిన బోర్డులు/ విశ్వవిద్యాలయాలు జారీ చేసిన మెట్రిక్యులేషన్ లేదా ఇతర విద్యార్హత పత్రాలు
- సంబంధిత అధికారి జారీ చేసిన శాశ్వత నివాస ధ్రువీకరణ పత్రం
- అటవీహక్కుల పత్రం
- కుల ధ్రువీకరణ పత్రం
- జాతీయ పౌర పట్టిక (ఎక్కడైనా అమలులో ఉంటే)
- స్థానిక సంస్థలు లేదా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఫ్యామిలీ రిజిస్టర్ పత్రం
- ప్రభుత్వం కేటాయించిన భూమి/ ఇంటి పత్రాలు
- ఆధార్ కార్డు (కమిషన్ నిర్దేశించిన నిబంధనలు వర్తిస్తాయి)
అక్రమ ఓటర్లకు 'సర్'తో చెక్ : చివరి సారిగా 2002లో సర్ సర్వే నిర్వహించారు. నాటి ఓటరు జాబితాను ప్రక్షాళన చేశారు. ఇదే రీతిలో ఓటు హక్కు కలిగి ఉన్న అక్రమ వలసదారులు, శరణార్థులు, విదేశీయులను ఓటరు జాబితా నుంచి తొలగిస్తారు. వీరితో పాటు ఒకే వ్యక్తి స్వగ్రామంతో పాటు రాజధాని నగరంలోనూ లేదా దేశంలో ఇతర ప్రాంతాల్లో ఓటు హక్కు కలిగి ఉంటే అలాంటి వారిని ఓటరు లిస్టు నుంచి తొలగిస్తారు. ఇలా అక్రమంగా ఓటరుగా గుర్తింపు పొందిన వారికి 'సర్'తో చెక్ పెట్టవచ్చు.