దేవుడి పాత ఫొటోలు చెత్తలో పడేస్తున్నారా? - ఈ టెంపుల్లో అప్పగిస్తే ఉద్వాసన పూజతో రీసైక్లింగ్
పాత దేవుడి విగ్రహాలు, పటాలు చెత్తకుప్పల్లో కలవకుండా ప్రత్యేక కార్యక్రమం - యూసుఫ్గూడలోని హనుమాన్ మందిరంలో నిర్వహణ - చ్ఛందంగా అందజేయాలని హైదరాబాద్ ప్రజలకు జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ.కర్ణన్ పిలుపు
Published : June 6, 2026 at 11:13 AM IST
Special Initiative To Prevent Old Deity Idols : పాత దేవుడి విగ్రహాలు, పటాలను చాలా మంది బావులు, చెరువులు, నదులు, చెత్త కుప్పల్లో విసిరేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని వ్యర్థాల్లో కలుస్తుంటాయి. హైదరాబాద్ సిటీలోని జవహర్నగర్ డంపింగ్ యార్డులో కనిపించే దృశ్యాలే అందుకు నిదర్శనం. పూజలు అందుకున్న దేవతామూర్తుల ప్రతిరూపాలకు సరైన పద్ధతిలో ఉద్వాసన పలకడమే లక్ష్యంగా జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ ఓ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తమ ఇళ్లలోని పాత దేవుడి విగ్రహాలను, పటాలను బంజారాహిల్స్ రోడ్డు నంబర్ 12లోని ఇస్కాన్ మందిరంలో స్వచ్ఛందంగా అందజేయాలని హైదరాబాద్ ప్రజలకు పిలుపును ఇచ్చారు.
పటాలు, విగ్రహాలకు ఏ విధంగా రీసైక్లింగ్ చేస్తారంటే? : పటాలు, విగ్రహాలతో దేవాలయానికి చేరుకున్న భక్తులు, గుడి వెబ్సైట్లో వివరాలను నమోదు చేసుకోవాలి. భక్తులు ఇచ్చిన పటాలు, విగ్రహాలన్నింటినీ ఇస్కాన్ ప్రతినిధులు దేవాలయం ప్రాంగణంలో ఉంచుతారు. ఉదయం 11 గంటల తరువాత అన్ని పటాలు, విగ్రహాలకు కలిపి ఉద్వాసన పూజ నిర్వహిస్తారు. తరువాత వాలంటీర్ల ద్వారా రీసైక్లింగ్ ప్రక్రియ జరుగుతుంది. దేవాలయం నిర్వాహకులు ప్రత్యేకంగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి, వాలంటీర్లను ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. వారు స్క్రూ డ్రైవర్లు, పట్టా కార్లతో దేవుడి పటాల్లోని అద్దం, చెక్క, దేవుని చిత్రాలతో కూడిన కాగితాలను వేరు వేరుగా పోగు చేస్తారు. చివరగా ఆయా వస్తువులను రీసైక్లింగ్కు పంపించి వ్యర్థాలుగా మిగిలిపోవాల్సిన విగ్రహాలు, పటాలకు పునరుజ్జీవం కల్పిస్తారని జీహెచ్ఎంసీ (గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్) తెలియజేసింది. ప్రయోగాత్మకంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టామని, 13న (నేడు) యూసుఫ్గూడలోని హనుమాన్ మందిరంలోనూ ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు వెల్లడించారు.
తక్కువ డబ్బులతో వ్యర్థాలను రీసైక్లింగ్ చేయగలం : డంపింగ్ యార్డుకు చేరే రోజువారీ చెత్తలో ఆహార వ్యర్థాలతో పాటు మట్టి, ప్లాస్టిక్, కాగితం, చెట్ల కొమ్మలు, గాజు, ఎలక్ట్రానిక్ వ్యర్థాలు, లోహాలు, ఔషధాలు, దేవుని పటాలు, ఇతర వస్తువులు ఉంటాయని గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ తెలిపారు. వీటిలో మట్టి తప్ప మిగిలినవి అన్నీ తిరిగి సంపదగా మార్చుకనే వస్తువులేనని అన్నారు. ఇంటి వద్దే ఆయా వస్తువులను సేకరించగలిగితే, తక్కువ డబ్బులతో వ్యర్థాలను రీసైక్లింగ్ చేయగలమని వివరించారు. అందులో భాగంగా ఇప్పటికే క్యూఆర్ కోడ్తో పని చేసే ప్రత్యేక శిబిరాలను, ఈ-వేస్ట్ బిన్లను, హైదరాబాద్ నగరంలోని వేరు వేరు ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేశామని, ప్రస్తుతం దేవుని పటాలనూ సేకరిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.
🙏♻️ Don’t know what to do with old deity photographs, damaged frames, worn-out idols, and sacred items that have completed their worship journey?— GHMC (@GHMCOnline) June 5, 2026
Old pooja frames, deity photographs, damaged idols, and sacred items should never be discarded carelessly.
To provide a respectful… pic.twitter.com/s1pHxSQ8Mf
రోజూ డంపింగ్ యార్డుకు చేరే చెత్తలో లోహాలు, దేవుని పటాలు వంటివి ఉంటున్నాయి. డంపింగ్ యార్డుకు చేరే పనికి రాని వస్తువుల్లో ఒక్క మట్టి తప్ప మిగిలినవి అన్నీ తిరిగి సంపదగా మార్చుకనే వస్తువులే. ఇంటి వద్దే ఆయా వస్తువులను సేకరించగలిగితే, తక్కువ డబ్బులతో వ్యర్థాలను రీసైక్లింగ్ చేయగలం. అందులో భాగంగా ఇప్పటికే క్యూఆర్ కోడ్తో పని చేసే ప్రత్యేక శిబిరాలు, ఈ-వేస్ట్ బిన్లను హైదరాబాద్ నగరంలోని వేరు వేరు ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేశాం. ప్రస్తుతం దేవుని పటాలనూ సేకరిస్తున్నాం. - ఆర్వీ కర్ణన్, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్
ఉద్వాసన అంటే ఏమిటి? : వ్రతం లేదా పూజ ఉత్సవాలు పూర్తి అయ్యాక ఆరాధించిన దేవతలకు భక్తి పూర్వకంగా వీడ్కోలు పలికి, వారిని యథాస్థానానికి పంపడం. పటాలు, విగ్రహాలను కదిలిస్తూ దైవత్వాన్ని వారి నిజ నివాసానికి వెళ్లాలని ప్రార్థిస్తూ ఈ పూజ చేస్తారు.
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