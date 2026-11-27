శబరిమల భక్తులకు గుడ్న్యూస్ - 24 గంటల హెల్ప్ లైన్ ఏర్పాటు
Sabarimala Helpline శబరిమల వెళ్లే భక్తులకు సాయం చేసేందుకు కేరళ పోలీసులు 24 గంటల ప్రత్యేక హెల్ప్ లైన్ను ఏర్పాటు చేసినట్లు పతనంతిట్ట జిల్లా పోలీసు అధికారి ఆనంద్ పత్రికా ప్రకటనలో తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 1:25 PM IST
శబరిమల వెళ్లే భక్తులకు సాయం చేసేందుకు కేరళం పోలీసులు 24 గంటల ప్రత్యేక హెల్ప్ లైన్ను ఏర్పాటు చేసినట్లు పతనంతిట్ట జిల్లా పోలీసు అధికారి ఆనంద్ ప్రకటనలో తెలిపారు. కేరళకు చెందిన భక్తులు 14432 నెంబర్కు, ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే భక్తులు 04735-14432 నెంబర్కు కాల్ చేయాలని సూచించారు.
భక్తులకు అత్యవసర వైద్య సహాయం : 2026-2027 శబరిమల మండల-మకరవిళక్కు తీర్థయాత్ర సీజన్ సందర్భంగా హెల్ప్ లైన్ను ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆనంద్ తెలిపారు. ఈ హెల్ప్లైన్ తప్పిపోయిన వ్యక్తుల ఆచూకీ తెలుసుకునేందుకు, రోడ్డు ప్రమాదాల్లో బాధితులకు సాయం చేసేందుకు వినియోగించవచ్చని తెలిపారు. పాడైపోయిన వాహనాలను నిలక్కల్కు తరలించడానికి రికవరీ వాహనాలను ఏర్పాటు చేశామన్నారు. భక్తులకు అత్యవసర వైద్య సహాయం, అంబులెన్స్ సేవలు అందించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు. స్పాట్ బుకింగ్ లభ్యత సమాచారం, శబరిమల దర్శన సమయాలు షెడ్యూల్ గురించి తెలుసుకోవచ్చని ఆనంద్ అన్నారు.
భద్రత కోసం : శబరిమల యాత్రకు వచ్చే భక్తుల భద్రత కోసం పతనంతిట్ట జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రధాన మార్గాలైన ఎరుమేలి, నిలక్కల్, పంబా, సన్నిధానం ప్రాంతాల్లో 24 గంటల పాటు పోలీసులు గస్తీ నిర్వహిస్తున్నారు. భక్తుల రద్దీని నియంత్రించేందుకు సీసీటీవీ కెమెరాలతో ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారు. మహిళలు, వృద్ధులు, చిన్నారులకు ప్రత్యేక సహాయ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. తప్పిపోయిన పిల్లలను తల్లిదండ్రులకు అప్పగించేందుకు ప్రత్యేక బృందాలు పని చేస్తున్నాయి.
పంబా నుంచి సన్నిధానం వరకు : పంబా నుంచి సన్నిధానం వరకు తాగునీరు, విశ్రాంతి కేంద్రాలు, మరుగుదొడ్ల సౌకర్యం కల్పించారు. భక్తులు అపరిచిత వ్యక్తుల మాటలు నమ్మి మోసపోవద్దని, విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని పోలీసులు సూచించారు. ఏదైనా అనుమానాస్పద కదలికలు కనిపిస్తే వెంటనే హెల్ప్ లైన్ నంబర్కు సమాచారం ఇవ్వాలని కోరారు. యాత్ర సజావుగా, సురక్షితంగా సాగేందుకు అన్ని శాఖలతో సమన్వయం చేసుకుని పని చేస్తున్నామని జిల్లా పోలీసులు తెలిపారు.
ముందస్తుగా వర్చువల్ క్యూ బుకింగ్ : శబరిమల దర్శనానికి వచ్చే అయ్యప్ప భక్తులందరూ ముందస్తుగా ఆన్లైన్లో వర్చువల్ క్యూ బుకింగ్ పూర్తి చేసుకోవాలని ఇటీవల పోలీసులు తెలిపారు. గతంలో పంబ వద్ద ఉన్న రియల్-టైమ్ స్పాట్ బుకింగ్ కౌంటర్లను ప్రస్తుతం నీలక్కల్కు మార్చామన్నారు. స్పాట్ బుకింగ్ అవసరమైన భక్తులు ముందుగా నీలక్కల్ చేరుకుని, ప్రక్రియ పూర్తి చేసుకున్న తర్వాతే పంబకు వెళ్లాలన్నారు.
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