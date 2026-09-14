మీ భూములు నిషేధిత జాబితాలో ఉన్నాయని అనుమానం ఉంటే ప్రత్యేక హెల్ప్ డెస్క్ సహాయం తీసుకోండి
ఆస్తులు నిషేధిత జాబితాలో ఉన్నాయని అనుమానించే లేదా సంబంధించిన ఆధారాలు ఉన్న పట్టా భూములు, ఇళ్ల యజమానులు తహసీల్దార్ లేదా సబ్-రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలను సంప్రదించాలి. సహాయం చేయడానికి ప్రత్యేక హెల్ప్ డెస్క్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
Published : September 14, 2026 at 1:57 PM IST
Properties On Prohibited In Hyderabad : హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లాల్లోని ఇళ్లు, అపార్ట్మెంట్లు నిషేధిత ఆస్తుల జాబితాలో చేర్చాయని వార్తలపై స్పష్టత ఇచ్చేందుకు రెవెన్యూ అధికారులు ఒక కొత్త చర్యను చేపట్టారు. తమ ఆస్తులు నిషేధిత జాబితాలో ఉన్నాయని అనుమానించే లేదా అందుకు సంబంధించిన ఆధారాలు ఉన్న పట్టా భూములు, ఇళ్ల యజమానులు, లేఅవుట్లలోని ప్లాట్ల కొనుగోలుదారులు ఇప్పుడు సంబంధిత తహశీల్దార్ లేదా సబ్-రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలను సంప్రదించవచ్చు. వారికి సహాయం చేయడానికి ప్రత్యేక హెల్ప్ డెస్క్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
న్యాయపరమైన వివాదాలు, కంప్యూటరైజేషన్ సమస్యలు
నిషేధిత భూముల జాబితాలో ఇళ్లు, అపార్ట్మెంట్లను చేర్చడం ఈ మూడు జిల్లాల్లోనూ వివాదానికి దారితీసింది. ఈ ఆందోళనకు ప్రధాన కారణాలుగా న్యాయపరమైన వివాదాలు, కంప్యూటరైజేషన్ ప్రక్రియలో జరిగిన లోపాలను సీనియర్ రెవెన్యూ అధికారులు గుర్తించారు. ప్రైవేట్ భూములను నిషేధిత జాబితాలో చేర్చడంపై సుమారు 7,500 దరఖాస్తులు ఏళ్లుగా పెండింగ్లో ఉన్నాయి.
ప్రభుత్వ భూములకు ఆనుకుని ఉన్న ఈ భూములకు బైనంబర్లు ఉన్నాయని అధికారులు చెబుతుండగా, ఆ ఆస్తులు ప్రైవేట్ అని పేర్కొంటూ యజమానులు కోర్టులను ఆశ్రయించారు. గత డిసెంబర్లో జిల్లా కలెక్టర్లు నిషేధిత భూముల జాబితాను ప్రభుత్వానికి సమర్పించినప్పుడు, ఆస్తులను A, B, C, D , E అనే వర్గాలుగా విభజించారు. అయితే కంప్యూటరైజేషన్ ప్రక్రియలో సంబంధిత సర్వే నంబర్ల ప్రస్తుత స్థితిని సరిచూసుకోకుండానే రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ సర్వర్ నుంచి వివరాలను నేరుగా అప్లోడ్ చేశారు.
అన్ని యూఎల్సీ మినహాయింపు భూమి కేసుల పరిష్కారం
మూడు జిల్లాల్లో అర్బన్ ల్యాండ్ సీలింగ్ చట్టం కింద మినహాయింపు పొందిన భూములకు సంబంధించిన దరఖాస్తులు రెండు నుంచి మూడు దశాబ్దాలుగా పెండింగ్లో ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాల్లో పెండింగ్లో ఉన్న అన్ని దరఖాస్తులు ఇరవై రోజుల క్రితమే పరిష్కరించారు. ఈ కేసులు ప్రధానంగా శేరిలింగంపల్లి, గండిపేట, రాజేంద్రనగర్, సరూర్నగర్, అల్వాల్, మేడిపల్లి మండలాల్లో ఉన్నాయి. గతంలో అధికారులు ఈ విషయాలపై ఖచ్చితమైన నిర్ణయం తీసుకోలేదు. కొందరు వ్యక్తులు తమ ఇళ్లను విక్రయించడానికి రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు, ఆ ఆస్తులు నిషేధిత జాబితాలో ఉన్నాయని వారికి సమాచారం అందింది.
ఈ రెండు జిల్లాల్లో యూఎల్సీ మినహాయింపు పొందిన భూముల అమ్మకానికి ఇకపై ఎటువంటి అడ్డంకులు లేవని అధికారులు ఇప్పుడు ప్రకటించారు. అయితే, హైదరాబాద్ జిల్లాలో TS నంబర్లు, సర్వే నంబర్ల మధ్య వ్యత్యాసాలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. వీటిని వారం రోజుల్లో పరిష్కరించాలని నిర్ణయించారు.
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