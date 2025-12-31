ETV Bharat / state

న్యూ ఇయర్​ వేడుకల్లో కట్​ చేసే కేక్​ ఆరోగ్యకరమేనా?- ఇలా ట్రై చేశారంటే సూపర్​ టేస్టీ, హెల్దీ​

నోరూరించే కేకులు కోసి సంబరాలు -తక్కువ ధరకు వస్తుండటంతో పలువురు ఇబ్బడి ముబ్బడిగా కొనుగోలు-ఆరోగ్యకరమైనవా, లేక హానికరమైనవా అని ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించి కొనుగోలు చేయాలంటున్న వైద్య నిపుణులు

Special Healthy Cakes for December 31 Celebrations
Special Healthy Cakes for December 31 Celebrations (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 2:37 PM IST

3 Min Read
Special Healthy Cakes for December 31 Celebrations : కొత్త ఏడాది వస్తుందంటే మనలో తెలియని ఉత్సాహం, ఆనందం కలుగుతుంటాయి. ఈ ఏడాది పొడవునా జీవితాన్ని ఆరోగ్యమయం, ఆనందమయం చేసుకోవాలని అందరూ కోరుకుంటారు. మరికొద్ది గంటల్లో 2025 ముగియనుంది. 2026 ఏడాదికి ఘనంగా స్వాగతం పలికేందుకు అందరూ సిద్ధమవుతున్నారు. ‘కొత్త’ సమయంలో నోరూరించే కేకులు కోసి సంబరాలు చేసుకునే సంస్కృతి, పట్టణాల నుంచి పల్లెల వరకు పాకింది. ఈ నేపథ్యంలో వినియోగదారులను ఆకట్టుకోవడానికి తయారీదారులు రాయితీలు ప్రకటించారు. తక్కువ ధరకు వస్తుండటంతో పలువురు ఇబ్బడి ముబ్బడిగా కొనుగోలు చేసేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. కాగా ఇవి ఆరోగ్యకరమైనవా, లేక హానికరమైనవా అని ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించి కొనుగోలు చేయాలంటున్నారు వైద్య నిపుణులు.

డ్రైఫ్రూట్స్‌ చేర్చడం ద్వారా మంచి ప్రొటీన్లు : సాధారణంగా వాడే రిఫైన్డ్‌ ఆయిల్‌కు బదులు, నెయ్యిని పరిమితంగా వాడితే ఆరోగ్యానికి మంచిది. కేక్‌ మెత్తగా వచ్చేందుకు నూనెకు బదులు పెరుగు వాడొచ్చు. నూనె వాడకుండా కేవలం బాదం పొడితో చేసే ఆల్మండ్‌ కేక్‌ తక్కువ కేలరీలు కలిగి ఉంటుంది. కేక్‌ల తయారీలో ఇతర ఆరోగ్యకరమైన వాల్‌నట్స్, బాదం, రకరకాల డ్రైఫ్రూట్స్‌ చేర్చడం ద్వారా మంచి ప్రొటీన్లు అందుతాయి. చాక్‌లెట్‌ కేక్‌ కావాలనుకుంటే నేరుగా చాక్లెట్‌ వాడకుండా నాణ్యమైన అన్‌-స్వీటెండ్‌ కోకో పౌడర్‌ వాడటం మంచిది.

కర్జూరా పేస్ట్​, బెల్లంతో మంచి ఆరోగ్యం : తెల్లగా ఉండే పంచదారకు బదులు సహజ తీపి పదార్థాలైన బెల్లం పొడి లేదా తురిమిన బెల్లం మంచి రుచి, ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది. ఎండు కర్జూరం లేదా మొత్తని కర్జూరాన్ని పేస్ట్‌లా చేసి వాడితే కేక్‌కు సహజమైన తీపి, తేమ అందుతుంది. బాగా పండిన అరటి పండ్లను గుజ్జుగా చేసి వాడడం ద్వారా పంచదార వాడకాన్ని తగ్గించొచ్చు.

ఓట్స్‌తో కేలరీలు ఉండే కేక్‌ : కేక్‌ తయారీలో ఉపయోగించే మైదా పిండి, పంచదార, కృత్రిమ రంగులు ఆరోగ్యానికి ఎంతో హానికరం. వీటి బదులు ఇంట్లోనే రుచికరమైన కేకులు తయారు చేసుకోవచ్చు. మైదా పిండికి బదులుగా గోధుమ పిండిని వినియోగిస్తే జీర్ణక్రియకు మేలు చేస్తుంది. ఐరన్, క్యాల్షియం అధికంగా ఉండే రాగి పిండితో చేసే కేకులు పిల్లలకు చాలా బలాన్నిస్తాయి. తక్కువ కేలరీలు ఉండే కేక్‌ కోసం ఓట్స్‌ వాడొచ్చు.

రంగులతో పొంచి ఉన్న ప్రమాదం : కేకులను ఆకర్షణీయంగా మార్చేందుకు కృత్రిమ రంగులు వాడుతుంటారు. వాటితో ఆరోగ్యానికి ముప్పే. కొందరికి అలర్జీ కలుగుతుంది. పిల్లల్లో ఏకాగ్రత తగ్గడం వంటి సమస్యలు ఏర్పడుతాయి. మార్కెట్‌లో లభించే ప్యాక్‌ చేసిన కేక్‌లను ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండేలా ప్రిజర్వేంటివ్స్‌ కలుపుతారు. ఇవి ఆరోగ్యానికి హానికరం. బేకింగ్‌ పౌడర్, సోడా పరిమితికి మించి వాడితే గ్యాస్‌ లేదా ఉబ్బరం వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

ఆహార భద్రత అధికారుల సూచనలు : రంగులతో జీర్ణకోశ సంబంధిత జబ్బుల బారిన పడే ప్రమాదముందని గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజిస్ట్‌ డా.మోహన్‌రెడ్డి పేర్కొంటున్నారు. చిన్న పిల్లలు ఎక్కువగా శీతల పానీయాలు తాగడం ద్వారా జలుబు, ఊపిరి ఆడని సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. ప్రతి కేక్‌పై తయారు చేసిన తేదీ, కాలం చెల్లిన తేదీ తప్పనిసరిగా వేయాల్సి ఉంటుంది. తయారు చేసిన తేదీ నుంచి నిర్ణీత కాలవ్యవధిలో ఉందా లేదా అని పరిశీలించుకొని కొనుగోలు చేయాలని ఆహార భద్రత అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

