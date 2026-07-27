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ఎల్‌నినోను ఎదుర్కొనేందుకు చర్యలు - 24 గంటలూ ప్రత్యేక దృష్టి : మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు

ఎల్‌నినో పరిస్థితిపై అధికారులతో మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు వెబినార్ - ఎల్‌నినోను ఎదుర్కొనేందుకు ప్రత్యేక కార్యాచరణ - పంట రక్షణ, నేల తేమ సంరక్షణపై రైతులు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని సూచన

Special Focus On ElNino Climatic Conditions
Special Focus On ElNino Climatic Conditions (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 8:36 AM IST

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Special Focus On ElNino Climatic Conditions : నైరుతి రుతుపవనాల మందగమనం వల్ల రాష్ట్రంలో 53.7 శాతం మేర భారీ వర్షపాతం లోటు నమోదైంది. 28 జిల్లాల్లో 27 జిల్లాలు వర్షపాతం కొరతను ఎదుర్కొంటున్న తీరుపై ప్రభుత్వం అత్యవసర సమగ్ర కార్యాచరణను ప్రకటించింది. వ్యవసాయ, అనుబంధ శాఖల అధికారులతో మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఉన్నతస్థాయి వెబినార్‌ నిర్వహించి పంటల రక్షణ, నేల తేమ సంరక్షణపై కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

ప్రత్యామ్నాయ పంటల ప్రణాళిక (మిషన్ విధానం)

ఎల్‌నినో పరిస్థితులు, వాతావరణ మార్పులను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ రైతులకు సలహాలు అందించేందుకు వీలుగా 24×7 ఎల్‌నినో కంట్రోల్ రూంను తక్షణమే ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించారు. తీవ్రమైన నీటి కొరత ఉన్న ప్రాంతాలలో దీర్ఘకాలిక వరి రకాలకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఆరుతడి, కరువును తట్టుకునే పంటల సాగును మిషన్ విధానంలో ప్రోత్సహించాలని అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. అందుకు ఏపీ స్టేట్ సీడ్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్, ఆచార్య ఎన్​జీ రంగా వ్యవసాయ వర్సిటీల ద్వారా 14వేల 78 క్వింటాళ్ల అత్యవసర ప్రత్యామ్నాయ విత్తనాలను సిద్ధం చేశామని, రెండు దశల్లో అవసరమైన ప్రణాళికలను అమలు చేయాలని వెల్లడించారు.

సాంకేతికత & రాయితీలు

  • నేల తేమ సంరక్షణ: తక్కువ నీటితో ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందే సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని రైతులకు అందిస్తారు.
  • బిందు సేద్యం (Drip Irrigation): నీటి ఎద్దడిని తట్టుకోవడానికి బిందు సేద్య పరికరాలపై ప్రత్యేక రాయితీలను ప్రభుత్వం కల్పించనుంది.

పంటల భీమా గడువు (ఖరీఫ్-2026)

  • సాధారణ పంటలు: ఖరీఫ్-2026 సీజన్‌కు సంబంధించిన ఇతర పంటల భీమా నమోదుకు జులై 31 ఆఖరి తేదీ.
  • వరి పంట: వరి సాగు చేసే రైతులు భీమా నమోదు చేసుకోవడానికి ఆగస్టు 15 వరకు గడువు ఉంది. మాగ్జిమం రైతులు ఇందులో నమోదయ్యేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటారు. కరువు పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ రైతులు ఎవరూ అధైర్యపడాల్సిన అవసరం లేదని, కూటమి ప్రభుత్వం పూర్తి అండగా ఉంటుందని మంత్రి భరోసా ఇచ్చారు.

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TAGGED:

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ఎల్‌నినో పరిస్థితిపై వెబినార్
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