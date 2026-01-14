సంక్రాంతికి స్పెషల్ పిండి వంటలు @ హోం ఫుడ్
ఇంటి వద్ద పిండి వంటలు తయారు చేసుకోవడం చాలా వరకు తగ్గింది- సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా వినియోగదారుల కోసం పిండి వంటలు సిద్ధం చేస్తున్నహోం ఫుడ్ నిర్వాహకులు
Published : January 14, 2026 at 3:30 PM IST
Home Food Recipes for Sankranti 2026: సంక్రాంతి పండుగ అనగానే కోడి పందేలు, కొత్త అల్లుళ్లు, గొబ్బెమ్మలతో పాటు ఘుమఘుమలాడే పిండివంటలు గుర్తొస్తాయి. సంప్రదాయ పిండివంటలు నోరూరిస్తూ సంక్రాంతి ప్రత్యేకతను తెలియజేస్తుంటాయి. పండుగ కోసం సొంతూళ్లకు వచ్చే తమ కుమారులు, కోడళ్లు, కుమార్తెలు, అల్లుళ్లు, మనవళ్లు, మనవరాళ్ల కోసం గతంలో గ్రామాల్లో పిండివంటలను తయారు చేసేవారు. చుట్టు పక్కల వారిని పిలిచి మరీ పిండి వంటకాలు తయారు చేసేవారు. ప్రస్తుతం ఇంటి వద్ద పిండి వంటల తయారు చేసుకోవడం చాలా వరకు తగ్గిపోయింది. దీంతో పిండి వంటల కోసం హోం ఫుడ్, స్వీట్ షాపులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా హోం ఫుడ్ నిర్వాహకులు రుచికరమైన పిండి వంటలను వినియోగదారుల కోసం సిద్ధం చేస్తున్నారు.
ప్రకృతికి కృతజ్ఞత తెలిపే ఒక ఆచారం: సంక్రాంతి సమయంలో రైతులు పండించిన కొత్త ధాన్యం ఇంటికి చేరుతుంది. ఆ కొత్త బియ్యంతో పిండి వంటలు చేయడం అనేది ప్రకృతికి కృతజ్ఞత తెలిపే ఒక ఆచారంగా వస్తోంది. సంక్రాంతి అనగానే మొదటగా గుర్తుకు వచ్చేవి అరిసెలు. ఇవి లేకుండా పండుగ పూర్తి కాదు. కొత్త బియ్యం, బెల్లంతో అరిసెలు చేయడం వల్ల మంచి రుచి రావడంతో పాటు ఆరోగ్యానికి మంచిదని తయారీదారులు చెబుతున్నారు. బెల్లం అరిసెలు, గవ్వలు, కజ్జికాయలు, నువ్వులుండలు, బూంది లడ్డూలు, బొబ్బట్లు, హల్వా, సున్నండలు పలు రకాల మిఠాయిలు తయారు చేస్తున్నారు.
తీపి వంటకాలతోపాటు కారం వంటకాలు కూడా పండుగలో భాగమే. కారపూస, చెక్కలు, మురుకులు, జంతికలు, సకినాలు వంటి వాటిని తయారు చేస్తున్నారు. వినియోగదారుల అభిరుచికి అనుగుణంగా తాము పిండి వంటలను సిద్ధం చేసి వారికి అందిస్తామని తయారీదారులు అంటున్నారు. సంక్రాంతి పండుగను కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి సంతోషంగా జరుపుకుందామని విచ్చేస్తున్న వారికి ఘుమఘుమలాడే పిండి వంటలు వారి ఇంటి దగ్గర సిద్ధంగా ఉన్నాయి. రుచితోపాటు ఆరోగ్యాన్ని అందించే వంటకాలు ఆహార ప్రియులను ఆకర్షిస్తున్నాయి.
ఆన్లైన్లో పిండి వంటల ఆర్డర్లు: సంక్రాంతి వచ్చిందంటే రకరకాల పిండివంటలు ఆరగించాల్సిందే. అందులోనూ గోదావరి జిల్లా అంటేనే రుచులకు పెట్టింది పేరు. ఇక్కడి పిండి వంటలు దేశవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందాయి. ఒకప్పుడు పండగ వచ్చిందటే అరిసెలు, సున్నుండలు, జంతుకలు, కారప్పూస ఇలా పసందైన వంటకాలను డబ్బాలకు డబ్బాలు తయారు చేసుకునేవారు. ఇంటిల్లిపాదీ కలిసి రుచులు ఆస్వాదించేవారు. ప్రస్తుతం ట్రెండ్ మారింది. ఒక్క క్లిక్తో ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ ఇచ్చి పిండివంటలను ఇంటికే డెలివరి చేయించుకుంటున్నారు.
"ఈ సంక్రాంతికి వారం రోజుల ముందు నుంచే ఆర్డర్లు వచ్చాయి. తాటి బెల్లంతో స్వీట్స్ తయారు చేస్తున్నాం. అరిసెలు, పూర్ణాలు, బొబ్బట్లు సాంప్రదాయ పద్ధతులతో తయారు చేస్తున్నాం. ఏడాదిలో ఎప్పుడు తయారు చేసినా కొత్త బెల్లంతో తయారు చేసే అరిసెల మాదిరి టేస్ట్ రావు." - హోం ఫుడ్ తయారీదారులు
రాజమహేంద్రవరం నగరంలో రెస్టారెంట్లు,చిన్న చిన్న హోటళ్లు సుమారు 200 వరకు ఉన్నాయి. పిండి వంటలు, మిఠాయి దుకాణాలు మరో 100 వరకు ఉంటాయి. పండగ నేపథ్యంలో మాంసాహారం, పిండి వంటలకు సంబంధించి 90 శాతానికి పైగా ఆర్డర్లు వస్తున్నాయని ఓ ప్రముఖ డెలివరీ సంస్థ ప్రతినిధి రామశర్మ తెలిపారు. నగరంలో పిండి వంటలు, స్వీట్లు దొరికే దుకాణాల నుంచి సున్నుండలు, జంతికలు, అరిసెలు, బూందీ మిక్చర్ వంటివి గత నాలుగు రోజుల నుంచి ప్రతి రోజుకు 500-800 వరకు ఆర్డర్లు వస్తున్నాయని మరో డెలివరీ సంస్థ నగర ఇన్ఛార్జి అన్నారు.
