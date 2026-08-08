కొమురవెల్లి మల్లన్న క్షేత్రం రైల్వే స్టేషన్ ప్రత్యేకతలు - హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న భక్తులు
కొమురవెల్లి పుణ్యక్షేత్రంలో రైల్వే స్టేషన్ ఏర్పాటు - ప్రతిరోజు కొమురవెల్లి మీదుగా 4 రైలు సర్వీసులు - రైల్వే స్టేషన్ రావడంతో తగ్గనున్న ఛార్జీల భారం - హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న భక్తులు, ప్రజలు
Published : August 8, 2026 at 8:08 PM IST
Komuravelli Mallanna Kshetram Railway Station : కోరమీసాల స్వామి కొమురవెల్లి మల్లన్న! కోరిన కోరికలు తీర్చే బండారి మల్లన్న! మమ్మల్ని సల్లంగా సుడన్నా! అంటూ కొమురవెల్లిలో కొలువైన మల్లికార్జున స్వామిని వేడుకుంటారు భక్తులు. స్వామి చెంతకు చేరి కోటొక్క మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. బండారి మల్లన్నగా ప్రసిద్ధి గాంచిన స్వామివారికి ప్రతి ఆదివారం, బుధవారాల్లో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. పండగలు, ఉత్సవాల సమయాల్లో ఈ పుణ్య క్షేత్రానికి తెలంగాణతో పాటు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వందలాదిగా భక్తులు తరలివస్తారు. ఐతే, స్వామివారి దర్శనార్థం వచ్చిన వారికి రవాణా కష్టాలు ఎదురయ్యేవి. బస్సులు, ప్రైవేటు వాహనాల్లో కొమురవెల్లి రావాల్సిన పరిస్థితి. అందులోనూ రెండు మూడు బస్సులు మారాలి. రవాణా ఖర్చులు ఎక్కువ. ఈ సమస్యకు దృష్టిలో ఉంచుకుని భక్తుల కోరిక మేరకు కేంద్రం కొమురవెల్లి పుణ్యక్షేత్రానికి రైల్వే స్టేషన్ మంజూరు చేసింది. తక్కువ సమయంలో నిర్మాణ పూర్తి చేసి జులై 26న ప్రారంభించింది. దీంతో కొమురవెల్లికి వచ్చే భక్తులకు రవాణా కష్టాలు తీరనున్నాయి.
రవాణా సమస్య : తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాల్లో కొమురవెల్లి ఆలయం ఒకటి. నిత్యం వందలాది భక్తులు స్వామి వారి దర్శనార్థం వస్తుంటారు. పండుగలు, సెలవుల్లో వేలాదిగా తరలి వస్తారు. శివరాత్రి సమయంలో అయితే, ఇసకేస్తే రాలనంత జనం ఉంటారు. ఆలయ పరిసరాలన్నీ భక్తులతో కిటకిటలాడుతాయి. బండారి మల్లన్నను చెంతకు చేరి మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు. స్వామివారిని దర్శించుకుంటే కోరిన కోర్కెలు తీరుతాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. అందుకే, చుట్టు పక్కల ప్రాంతాలతో పాటు రాష్ట్రంలోని నలుమూలల నుంచి ఇక్కడికి వస్తారు. ఐతే, వీరంత ప్రధానంగా ఎదుర్కొంటున్న సమస్య రవాణా సదుపాయం. ఆలయానికి చేరుకోవడానికి బస్సులు, ప్రైవేటు వాహనాల ద్వారా చేరుకోవడం వల్ల ఖర్చులు పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా మల్లన్న క్షేత్రానికి రైల్వే స్టేషన్ మంజూరు చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఫలితంగా 2026 జులై 26న కేంద్ర బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి రైల్వే స్టేషన్ ప్రారంభించారు. దీంతో కొమురవెల్లి క్షేత్రానికి వచ్చే భక్తులకు రవాణా సదుపాయం మెరుగపడింది.
ప్రయాణికులు వేచి ఉండేందుకు గది : కొమురవెల్లి పుణ్యక్షేత్రంలో రైల్వే స్టేషన్ నిర్మాణానికి 2024 ఫిబ్రవరిలో శంకుస్థాపన చేశారు. సుమారు రూ.6 కోట్ల వ్యయంతో పనులు చేపట్టారు. కేవలం 30 నెలల వ్యవధిలోనే ఈ స్టేషన్ నిర్మాణ పనులను పూర్తి చేసి జులైలో ప్రారంభించారు. మనోహరాబాద్- సిద్దిపేట మధ్య "కొమురవెల్లి పుణ్యక్షేత్రం రైల్వే స్టేషన్" అనే పేరుతో ఈ స్టేషన్ ఉంటుంది. ఇతర రైల్వే స్టేషన్లకు ఏ మాత్రం తీసిపోకుండా అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించారు. స్టేషన్కు చేరుకోవడానికి రోడ్డు, పార్కింగ్, తాగునీటి సౌకర్యం కల్పించారు. ప్రయాణికులు వేచి ఉండేందుకు గది నిర్మించారు. అలాగే, దేవతలు, వృక్ష, జంతుజాలాన్ని వర్ణించే చిత్రాలు రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నాయి. భక్తులు సురక్షితంగా, సౌకర్య వంతంగా ప్రయాణించేందుకు రైల్వేశాఖ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది.
"ఈరోజు కొమురవెల్లి మల్లిఖార్జున స్వామి సన్నిధిలో నూతన రైల్వే స్టేషన్ ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. ఇది చారిత్రాత్మకమైన ఘట్టం. 2024లో మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చేతుల మీదుగా ఇక్కడ భూమి పూజ చేయడం జరిగింది. రెండు సంవత్సరాలలోపే దీని నిర్మాణాన్ని పూర్తియ్యింది. ఇది భక్తులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది" - కిషన్రెడ్డి, కేంద్రమంత్రి
టికెట్ ధర రూ.25లు : కొమురవెల్లి మీదుగా ప్రతిరోజు రైలు 4 సర్వీసులు నడుస్తాయి. సికింద్రాబాద్ నుంచి సిద్దిపేట వరకు నడుస్తున్న డెమో రైళ్లకు ఈ స్టేషన్లో హాల్ట్ సౌకర్యం కల్పించారు. సిద్దిపేట నుంచి సికింద్రాబాద్ వచ్చే 77654 డెమో రైలు బుధవారం మినహా ప్రతి రోజూ మధ్యాహ్నం 2:38 గంటలకు కొమురవెల్లి స్టేషన్లో ఆగుతుంది. అలాగే, 77656 డెమో రైలు గురువారం మినహా ప్రతి రోజూ ఉదయం 6:45 గంటలకు కొమురవెల్లికి చేరుకుంటుంది. సికింద్రాబాద్ నుంచి సిద్దిపేటకు వెళ్లే 77653 డెమో రైలు బుధవారం మినహా ప్రతి రోజూ మధ్యాహ్నం 12:44 గంటలకు 77655 డెమో రైలు ప్రతిరోజూ రాత్రి 8:04 గంటలకు కొమురవెల్లికి చేరుకుంటుంది. సికింద్రాబాద్ నుంచి కొమరవెల్లి వెళ్లేందుకు టికెట్ ధర రూ.25లుగా రైల్వే శాఖ నిర్ణయించింది. సిద్దిపేట నుంచి కొమురవెల్లి చేరుకోవడానికి కేవలం 5 రూపాయలు మాత్రమే టికెట్ ధరగా వెల్లడించింది.
త్వరలోనే బస్సు సర్వీసులు : కొమురవెల్లి పుణ్యక్షేత్రానికి రైల్వే స్టేషన్ మంజూరు కావడంతో భక్తులకు ప్రయాణ కష్టాలు తీరనున్నాయి. ఎందుకంటే, మల్లన్న భక్తులు కొమురవెల్లి చేరుకునేందుకు ప్రస్తుతం బస్సులు, ఇతర వాహనాల్లో వస్తున్నారు. హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ జంట నగరాల నుంచి వచ్చే భక్తుల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటోంది. బస్సుల్లో వచ్చే భక్తులు రాజీవ్ రహదారి నుంచి 3 కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్న కొమురవెల్లికి చేరుకోవడానికి, తిరిగి ఇంటికి వెళ్లేందుకు ప్రధాన రహదారిపై గంటల కొద్దీ నిరీక్షించాల్సిన పరిస్థితి. దాంతోపాటు రెండు మూడు వాహనాలు మారాల్సి వస్తోంది. సిద్దిపేట నుంచి వచ్చే వారు కూడా దుద్దెడ వద్ద దిగి ఆలయానికి చేరుకునేవారు. రైల్వే స్టేషన్ రాకతో భక్తులకు రవాణా ఇబ్బందులు తప్పనున్నాయి. కొమురవెల్లి ఆలయం రైల్వేస్టేషన్కి సుమారు 2 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. ప్రస్తుతం స్టేషన్ నుంచి ఆలయానికి చేరుకోవడానికి ప్రైవేటు వాహనాల్లో వెళ్తున్నారు. త్వరలోనే బస్సు సర్వీసులు ప్రారంభిస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు.
రవాణా ఖర్చుల నుంచి ఉపశమనం : రైల్వే స్టేషన్ ఏర్పాటుతో మల్లన్న దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు మాత్రమే కాదు సమీప గ్రామాల ప్రజలకు కూడా ప్రయాణ కష్టాలు తీరనున్నాయి. పాఠశాలలకు, కళాశాలలకు వెళ్లే విద్యార్థులకు రైలు సౌకర్యంతో మేలు జరగనుంది. నిత్యం కూరగాయలు అమ్ముకుని జీవనం సాగించే రైతులు, ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లే ఉద్యోగులకు రవాణా ఖర్చుల నుంచి ఉపశమనం కలగనుంది. ఆలయ పరిసరాల్లో దుకాణాలు నిర్వహించే వారు ఇదివరకు ప్రైవేటు వాహనాల్లో హైదరాబాద్కు వెళ్లి సరుకులు తెచ్చుకునేవారు. వారికి ఖర్చుల భారం తగ్గడంతో సరుకులు తెచ్చుకోవడానికి సులభం అవుతుందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. మల్లన్న క్షేత్రంలో రైళ్లు నిలపడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
భక్తులు పెరిగే అవకాశం : బుధవారం, ఆదివారం ఆలయానికి భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సుమారు 10 నుంచి 20 వేల మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుంటారు. మిగిలిన రోజుల్లో సుమారు 2వేల వరకు వస్తారు. ఏటా 50 లక్షల నుంచి 70 లక్షల మంది భక్తులు బండారి మల్లన్న దర్శనార్థం వచ్చే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణతో పాటు మహారాష్ట్రలోని బీమండి, పూనే, ఔరంగాబాద్, సోలాపూర్, నాందేడ్, ముంబయి అలాగే గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్, సూరత్ కర్ణాటకలోని బెంగుళూరు, బల్లారి, బీదర్, గుల్బర్గాల నుంచి భక్తులు అధికంగా వస్తారు. సంక్రాంతి నుంచి ఉగాది వరకు మలన్న బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతాయి. 3 నెలల్లోనే ఇప్పుడు చెప్పుకున్న భక్తుల సంఖ్యలో సగం మంది కొమురవెల్లికి వస్తారు. ఆ సమయంలోనే పెద్దపట్నాలు వేస్తారు. మల్లన్న జాతరలో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన ఘట్టం ఇది. పట్నాలతో, గజ్జెల లాగులతో స్వామి వారిని దర్శించుకుంటారు. నగదుతో పాటు బంగారం, వెండి కానుకలుగా సమర్పిస్తారు. రైల్వే స్టేషన్ అందుబాటులోకి రావడంతో భక్తుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
సర్వీసులు, ఫ్లాట్ఫారాలు పెంచాలని విజ్ఞప్తి : రైల్వే స్టేషన్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. కానీ, రైళ్ల సమయాలు భక్తులకు కొంత ఇబ్బందిగా మారాయి. ఎందుకంటే, తెల్లవారుజామున ప్రారంభమైన స్వామివారి దర్శనాలు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు పూర్తవుతాయి. మళ్లీ సాయంత్రం దర్శనాలు ఉంటాయి. ఇందుకు రైళ్లు వచ్చే సమయాలు అనుకూలంగా లేవు. కాబట్టి సికింద్రాబాద్ నుంచి ఉదయాన్నే రైలు ప్రారంభించి కరీంనగర్ వరకు నడపాలని భక్తులు కోరుతున్నారు. దీన్ని ఎలక్ట్రికల్ లైన్గా మార్చి మరిన్ని సర్వీసులు, ఫ్లాట్ఫారాలు పెంచాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. బుధవారం ఒక రైలుకు గురువారం ఒక రైలుకు అధికారుల సెలవుగా ప్రకటించారు. ఐతే, బుధవారం ఆలయానికి భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి సెలవు రోజుని వేరు వారానికి మార్చాలని కోరుతున్నారు.
రేకుల షెడ్లు కూడా లేకపోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు : రైలు సదుపాయంతో కొంత మేర రవాణా ఇబ్బందులు తప్పనున్నాయి. కానీ, సౌకర్యాల సమస్యలు మాత్రం కొమురవెల్లి క్షేత్రాన్ని వెంటాడుతున్నాయి. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే భక్తులకు రాత్రి బస చేయడం కష్టంగా మారింది. అందుకోసం ప్రభుత్వం కాటేజీల నిర్మాణాన్ని చేపట్టింది. ఐతే, విడిది కోసం నిర్మిస్తున్న 50 గదుల ధర్మశాల పనులు నత్తనడకన సాగుతున్నాయి. తుది మెరుగుల పేరుతో ఏడాదిగా జాప్యం చేస్తున్నారు. జాతర సమయంలో రోజుకు 40,000 నుంచి 70,000 మంది భక్తులు ఆలయానికి వస్తారు. వారందరూ బస చేయడానికి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వారికి కాటేజీలు సరికదా కనీసం రేకుల షెడ్లు కూడా లేకపోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గత్యంతరం లేక రోడ్డు పక్కనే స్వామికి బోనం చేసి నైవేద్యం సమర్పిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది.
పనులు నెమ్మదిగా చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు : ధర్మశాల నిర్మాణానికి మొదట రూ.6.80 కోట్ల అంచనాతో ప్రతిపాదనలు చేశారు. 2018లో రూ.6.40 కోట్లకు ప్రభుత్వ అనుమతి వచ్చింది. నిర్మాణ పనులను పంచాయతీరాజ్ శాఖకు అప్పగించారు. గుట్టపై నిర్మిస్తే నిధులు సరిపోవని ఇంజినీర్లు చెప్పడంతో దేవాలయం నుంచి మరిన్ని నిధులకు కమిషనరు అనుమతి తీసుకున్నారు. రూ.6.40 కోట్లకు అదనంగా మరో రూ.6 కోట్లు మంజూరయ్యాయి. ధర్మశాల నిర్మాణానికి ఆన్లైన్ టెండర్లు దక్కించుకున్న గుత్తేదారు మొదటి నుంచి పనులు నెమ్మదిగా చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. దీనికి తోడు అధికారుల అలసత్వం, ప్రజాప్రతినిధులు కూడా చూసిచూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. సుమారు రూ.13 కోట్ల నిధులతో నిర్మించే 50 గదుల ధర్మశాల పూర్తయితే వచ్చే భక్తులకు వసతి సౌకర్యం అందుబాటులోకి రానుంది.
వాహనాలు నిలిపేందుకు పార్కింగ్ ఏర్పాటు : ధర్మశాలను త్వరలోనే అందుబాటులోకి తెస్తామని సంబంధిత అధికారులు చెబుతున్నారు. ధర్మశాలలో గ్రౌండ్ఫ్లోర్తో పాటు మొదటి అంతస్తు నిర్మించే వసతి గృహంలో 50 గదులతో పాటు కింద 2 పెద్ద హాళ్లు నిర్మిస్తున్నారు. గదులు దొరకని భక్తులు ఈ హాల్లో విడిది ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. భక్తులు తక్కువగా ఉంటే ఇక్కడే పట్నాలు వేసుకోవచ్చు. బోనాల నైవేద్యం సమర్పించవచ్చు. అలాగే వసతి గృహం ముందు భాగంలో గుట్టపై వాహనాలు నిలిపేందుకు పార్కింగ్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇవన్నీ అందుబాటులోకి వస్తే మల్లన్న స్వామి పుణ్యక్షేత్రం మరింత అభివృద్ధి చెందనుంది. ఆ దిశగా ప్రభుత్వాధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు చర్యలు తీసుకోవాలని భక్తులు కోరుతున్నారు.
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