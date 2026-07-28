ETV Bharat / state

ఉత్తరాంధ్ర ప్రగతికి 'గ్రోత్ ఇంజిన్‌' -ప్రారంభోత్సవానికి సిద్ధమవుతున్న భోగాపురం విమానాశ్రయం

ఆగస్టు ఒకటో తేదీన ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభం - కేవలం 31 నెలల్లోనే పూర్తైన గ్రీన్‌ఫీల్డ్ విమానాశ్రయ నిర్మాణం - మౌలిక వసతులు, భూసేకరణ కోసం రూ.1,582.97 కోట్లు

Bhogapuram Airport Highlights
Bhogapuram Airport Highlights (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 7:26 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bhogapuram Airport Highlights: ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల దశాబ్దాల కల సాకారమవుతూ భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి సర్వాంగ సుందరంగా సిద్ధమైంది. ఆగస్టు ఒకటో తేదీన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా 'అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం' జాతికి అంకితం కానుంది. దేశంలోనే అత్యంత వేగంగా రికార్డు స్థాయిలో కేవలం 31 నెలల్లోనే ఈ గ్రీన్‌ఫీల్డ్ విమానాశ్రయ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసి కూటమి ప్రభుత్వం సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. ఉత్తరాంధ్ర ప్రగతికి ఈ విమానాశ్రయం సరికొత్త గ్రోత్ ఇంజిన్‌గా మారనుంది.

చరిత్రాత్మక ఘట్టం: భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది. గత ప్రభుత్వాల హయాంలో ఆలస్యమైన ఈ ప్రాజెక్టును 2024లో అధికారంలోకి రాగానే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రత్యేకశ్రద్ధతో పరుగులు పెట్టించారు. మొదట నిర్ణయించిన గడువు కంటే దాదాపు 5 నెలల ముందే పనులు పూర్తి చేసి రికార్డు సమయంలో వాణిజ్య కార్యకలాపాలకు సిద్ధం చేయడం విశేషం. ఈ అద్భుత మైలురాయిని జరుపుకునేందుకు వీలుగా ప్రధానమంత్రి పర్యటన కోసం అధికారులు అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేర్చే ఈ చరిత్రాత్మక ఘట్టం కోసం యావత్ రాష్ట్రం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది.

ఈ విమానాశ్రయ నిర్మాణంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలకమైన భాగస్వామ్య పాత్ర పోషించింది. మౌలిక వసతుల కల్పన, భూసేకరణ కోసం 15వందల 82 కోట్ల 97 లక్షల రూపాయలను స్వయంగా వెచ్చించింది. ఇందులో భూసేకరణకే అత్యధికంగా 944.40 కోట్లు కేటాయించగా అప్రోచ్ రోడ్లు, కనెక్టివిటీ రహదారుల కోసం మరో 300 కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేశారు. విద్యుత్ సరఫరా కోసం 97 కోట్లు, తాగునీటి ప్రాజెక్టుల కోసం 75 కోట్లు కేటాయించి పనులను యుద్ధప్రతిపాదికన పూర్తి చేయించారు. ప్రభుత్వ పట్టుదల, అధికారుల నిరంతర పర్యవేక్షణ వల్లే ఈ భారీ ప్రాజెక్టు ఇంత వేగంగా సాకారమైంది.

ఎన్నో ప్రత్యేకతలు: భోగాపురం విమానాశ్రయం కేవలం ఒక ప్రయాణ కేంద్రంగానే కాకుండా ఉత్తరాంధ్ర సంస్కృతికి ప్రతిబింబంగా నిలుస్తోంది. బంగాళాఖాతం సముద్ర తీర అందాలను తలపించేలా 'ఫ్లయింగ్ ఫిష్' నమూనాలో ఈ టెర్మినల్ భవనాన్ని అత్యంత అద్భుతంగా డిజైన్ చేశారు. టెర్మినల్ పైకప్పు, సీలింగ్ డిజైన్లలో ఆంధ్రప్రదేశ్ సంప్రదాయ కళా పద్ధతులను అద్భుతంగా మేళవించారు. ఆధునిక ఆర్కిటెక్చర్‌తో పాటు స్థానిక సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని అంతర్జాతీయ ప్రయాణికులకు పరిచయం చేసేలాదీనికి రూపకల్పన చేశారు. మన్యం వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు పోరాట స్ఫూర్తిని చాటేలా ఆయన విగ్రహాన్ని, ప్రతిరూపాన్ని ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రారంభోత్సవ వేళ విమానాశ్రయ నిర్మాణం కోసం తమ భూములను త్యాగం చేసిన స్థానిక రైతులకు ప్రభుత్వం అరుదైన గౌరవాన్ని కల్పిస్తోంది. భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టు నుంచి బయలుదేరే తొలి విమానంలో ప్రయాణించే సువర్ణ అవకాశాన్ని భూనిర్వాసిత రైతులకు ఉచితంగా కల్పిస్తున్నారు. పారిశ్రామిక ప్రగతితో పాటు రైతుల త్యాగాలను గౌరవించాలనే సీఎం చంద్రబాబు ఆలోచనపై సర్వత్రా ప్రశంసలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. డీజీసీఏ (DGCA) లైసెన్స్, బీసీఏఎస్​ (BCAS) సెక్యూర్టీ క్లియరెన్స్ వంటి అన్ని రకాల అనుమతులు రావడంతో ఆగస్టు 1న ఈ కలల ప్రాజెక్టు అధికారికంగా ప్రారంభంకానుంది.

కళ్లు చెదిరేలా 'భోగాపురం' హంగులు - ప్రయాణికులకు సరికొత్త అనుభుతి పంచేలా సదుపాయాలు

కంటెంట్‌ క్రియేటర్లకు ఏపీ ప్రభుత్వం ఆహ్వానం - భోగాపురం విమానాశ్రయంపై రీల్స్‌ పోటీలు

TAGGED:

BHOGAPURAM INTERNATIONAL AIRPORT
BHOGAPURAM AIRPORT INAGUARATION
ARRANGEMENTS AT BHOGAPURAMట
ABOUT GBHOGAPURAM AIRPORT
BHOGAPURAM AIRPORT HIGHLIGHTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.