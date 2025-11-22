బధిరులకు అత్యాధునిక బోధన - ఏడాది పొడవునా ప్రవేశాలు
విజయనగరంలోని బధిరుల పాఠశాలల్లో ప్రత్యేక సౌకర్యాలు - ఆటలాడుతూ, పాటలు పాడుతూ రోజంతా సందడి
Published : November 22, 2025 at 2:52 PM IST
Special Education For Blind and Deaf Students in Vizianagaram : కొందరు ఒక్కసారి వింటే ఇట్టే పట్టేస్తారు. మరికొందరు బొమ్మను తాకితే దాని పేరేంటో చెప్పేస్తారు. ఇంకొందరు సైగలతోనే చదివేస్తారు. వాయిస్తూ శబ్దాలను గ్రహిస్తారు. పరుగెడుతూ దూరాన్ని లెక్కగడతారు. ఆటలాడుతూ, పాటలు పాడుతూ రోజంతా ఒకటే సందడి. కేవలం చదువే కాదండోయ్ నచ్చిన భోజనం, కావాల్సినన్ని సౌకర్యాలు. ఇవన్నీ ఎక్కడనుకుంటున్నారా? విజయనగరంలోని పూల్బాగ్ కాలనీలో ఉన్న అంధులు, బధిరుల పాఠశాలల్లో కనిపిస్తున్న దృశ్యాలివి. ఏడాది పొడవునా వీటిల్లో ప్రవేశాలకు అవకాశం ఉంది.
పాతికేళ్లుగా కొనసాగుతున్న పాఠశాలలు : గజపతులు అయిదెకరాల స్థలాన్ని కేటాయించారు. 2000 సంవత్సరం నుంచి ఇక్కడ రెండు పాఠశాలలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రాంతంతో సంబంధం లేకుండా ఎవరైనా చదువుకునేందుకు అవకాశం కల్పించారు. ప్రస్తుతం ఒకటో తరగతి నుంచి ఎనిమిదో తరగతి వరకు పిల్లలున్నారు. అప్ గ్రెడేషన్ కోసం ఇటీవల ప్రతిపాదించారు. ఈ రెండు విద్యాలయాలతో పాటు సమీపంలోని పాఠశాల అభివృద్ధికి ఇప్పటికే రూ.85.30 లక్షల నిధులు మంజూరయ్యాయి. అదనపు తరగతి గదులు, చిన్నపాటి మరమ్మతులు, మరుగుదొడ్ల నిర్మాణాలు, నడకదారులు, వంటగది బాగు తదితర పనులు జరగనున్నాయి.
ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా బోధన : ‘అంధులు, బధిరుల పాఠశాలల్లో 65 మంది చొప్పున చేరేందుకు అవకాశం ఉంది. ఉదయం 7 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ఉల్లాసంగా, ఉత్సాహంగా బోధన సాగుతుంది. ఎప్పుడైనా చేరేందుకు వీలుంటుంది. అంధులు, మూగ, చెవిటి విద్యార్థులు సులువుగా నేర్చుకునేందుకు పరికరాలు, బొమ్మలున్నాయి. ప్రస్తుతం 75 మంది ఉన్నారని’ ప్రిన్సిపాళ్లు ఎం. మహేశ్వరరెడ్డి, ఆర్. భారతి తెలిపారు.
పాఠశాలలో ఇవీ ప్రత్యేకం :
- సువిశాల ఆట మైదానం
- ఉచిత వసతి సదుపాయం, భోజనం, దుస్తులు
- బ్రెయిలీ విధానంలో కంప్యూటర్ల వినియోగం
- ఐఎఫ్పీ ప్యానెల్స్, వివిధ రకాల థెరపీ విద్య
- భద్రతకు సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు
- అన్నిచోట్లా రెయిలింగ్లు
- ప్రత్యేక మెనూ
- పోటీ పరీక్షలకు తర్ఫీదు
- పింఛను సదుపాయం
- తల్లికి వందనం
- ఇతర పథకాల అమలు
- సంగీతం, డ్యాన్స్ పోటీల నిర్వహణ
అక్కడ చేరాలంటే :
- ఆరు నుంచి 14 ఏళ్ల లోపు వయసు
- సదరం ధ్రువపత్రం తప్పనిసరి
- లోపం 40 శాతం దాటి ఉండాలి
- ఏ పాఠశాల నుంచైనా రావొచ్చు
- ఆధార్, రేషన్ కార్డు, కుల ధ్రువీకరణ పత్రం
- బ్యాంకు పాస్ పుస్తకం
- పాస్పోర్టు సైజ్ ఫొటోలు అవసరం.
AI Powered Smart Glasses For Blind People : చేతి కర్ర సాయం లేనిదే అంధులు గడప దాటలేరనేది సర్వసాధారణం. వారు ఇంట్లో తిరగాలన్నా చేతి కర్ర కావాల్సిందే. అయితే ఇదంతా ఒకప్పుడు. ఇప్పుడు సాంకేతికత అభివృద్ధి చెందాక అంధుల కోసం వివిధ రకాల టూల్స్ అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. స్మార్ట్ ఫోన్లలో ప్రత్యేక యాప్లతోనూ అంధులు చదవగలుగుతున్నారు, రాయగలుగుతున్నారు. ఎవరి సాయం లేకుండా బయటకు వెళ్లగలుగుతున్నారు. మరో అడుగు ముందుకేస్తూ తాజాగా ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్(ఏఐ) ఆధారిత కళ్లద్దాలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
అంధులు ఈ ఏఐ ఆధారిత కళ్లద్దాలు ధరిస్తే చాలు చేతి కర్ర ఊతం, ఇతరుల సాయం లేకుండా వారి పనులు చేసుకోగలరు. అదేవిధంగా ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లేందుకు ఇవి వీరికి దారి చూపిస్తాయి. పుస్తకంలోని అక్షరాలను 'టెక్స్ట్ టు స్పీచ్' సాయంతో ఈ అద్దాలే చదివి వినిపిస్తాయి. ఈ సరికొత్త కళ్లద్దాలకు కిమ్స్ ఫౌండేషన్, పరిశోధన కేంద్రం, డీఆర్డీవో మాజీ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ వి. భుజంగరావు ఆధ్వర్యంలో రూపకల్పన చేశారు.
