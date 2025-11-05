పర్యటకులకు గుడ్న్యూస్ - వంజంగి 'మేఘాల కొండ'పై మెరుగైన వసతులు
రూ. 35 లక్షలతో అభివృద్ధి- అటవీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పనులు -పర్యాటకుల భద్రతకు సంబంధించిన ప్రాథమిక పనులు చేపట్టేందుకు అవసరమైన చర్యలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2025 at 1:14 PM IST
Special Facilities for Tourists at Vanjangi Meghala Konda : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని వంజంగి మేఘాలకొండ పర్యాటకులకు ఎంతో ప్రసిద్ధమైంది. కొండ పైనుంచి మంచు అందాలను ఆస్వాదిస్తూ సూర్యోదయాన్ని తనివితీరా వీక్షించేందుకు ఏటా సీజన్లో వేలాదిగా సందర్శకులు తరలి వస్తుంటారు. నవంబరు మొదలు జనవరి నెలాఖరు వరకు రద్దీ అధికంగా ఉంటోంది. ఇంతటి విశిష్ట కలిగిన మేఘాలకొండ అభివృద్ధి విషయంలో ఇప్పటివరకు కొంత గందరగోళం ఉండేది. ఐటీడీఏ, అటవీ శాఖల మధ్య సమన్వయం కొరవడటం, సాంకేతిక కారణాలతో ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి ముందు సాగలేదన్న విమర్శలున్నాయి. కానీ ఇప్పుడు అక్కడ అభివృద్దికి అడుగులు పడుతున్నాయి.
ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రం ‘మేఘాలకొండ’కు వచ్చే సందర్శకులకు సదుపాయాలు కల్పించేలా అటవీశాఖ అడుగులు వేస్తోంది. ప్రధానంగా మేఘాలకొండపై నుంచి సూర్య కిరణాలను వీక్షించేందుకు మన రాష్ట్రం నుంచే కాకుండా పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి వేలాది మంది ఇక్కడికి తరలివస్తారు. కొండమీద సందర్శకులకు కనీస సదుపాయాలు లేక అవస్థలు ఎదుర్కొంటున్నారు. దీనిని గుర్తించిన ప్రభుత్వం అటవీశాఖ ఆధ్వర్యాన మరుగుదొడ్లు, పర్యాటకుల భద్రతకు సంబంధించిన ప్రాథమిక పనులు చేపట్టేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటోంది. సీజన్ ప్రారంభం కావడంతో త్వరలో ఈ పనులు పూర్తి చేసేలా ప్రణాళిక రూపొందించింది.
'వై' కూడలి రూపు మారింది : పాడేరు పట్టణం నుంచి వంజంగి మేఘాలకొండకు చేరుకునేందుకు ఏడు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. అయితే వంజంగి గ్రామం దాటిన తర్వాత ‘వై’ కూడలి నుంచి కల్లాలబయలు గ్రామానికి, అక్కడి నుంచి కొండ చివరి ప్రదేశానికి చేరుకునేందుకు సందర్శకులు పడరాని పాట్లు పడుతున్నారు. కొండ చివరకు కనీసం ద్విచక్ర వాహనం వెళ్లలేని పరిస్థితి ఉంది. ఒక కిలోమీటరు వరకు కాలినడకన వెళ్లాల్సి ఉంది. సందర్శకులు సేద దీరేందుకు విశ్రాంతి గదులు లేకపోగా కాలకృత్యాలు తీర్చుకునేందుకు మరుగుదొడ్లు సైతం లేకుండా ఉన్నాయి.
ప్రాథమిక సదుపాయాలకు ఏర్పాట్లు : ప్రధాన ద్వారం సుందరంగా అలంకరించడంతోపాటు ‘వై’ కూడలి వద్ద సందర్శకుల లగేజీ బ్యాగ్లు భద్రపర్చేలా క్లోక్రూంల ఏర్పాటు, వాహన పార్కింగ్ స్థల కేటాయింపు, అందరికి అనువైన ప్రదేశం, రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో మరుగుదొడ్ల నిర్మాణాలను చేపట్టాలని అటవీ శాఖ నిర్ణయించింది. తెల్లవారుజామున ఆయా ప్రాంతాలకు వెళ్లే సందర్శకులకు వీలుగా సౌర విద్యుత్తు కాంతులను ఏర్పాటుకు అంచనాలు రూపొందించారు. అటవీశాఖ ఆధ్వర్యంలో రూ. 35 లక్షలు వెచ్చించేందుకు ఇప్పటికే అంచనాలు రూపొందించారు.
అటవీశాఖ రేంజ్ అధికారి ప్రేమ ‘న్యూస్టుడే’తో మాట్లాడుతూ సందర్శకులకు ప్రాథమికంగా ఏయే సదుపాయాలు కావాలో ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు. వాహన రద్దీని తగ్గించి సందర్శకులు ప్రశాంతంగా సందర్శించేలా పార్కింగ్ ప్రదేశాలు కేటాయిస్తున్నట్లు చెప్పారు. రానున్న రెండు వారాల్లో పనులన్నీ పూర్తి చేసేలా కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నట్లు ప్రేమ చెప్పారు. ఇక్కడికి చేరుకునే పర్యాటకులు సూర్యుడి కాంతి, తేలియాడే మేఘాలను చూస్తూ స్వర్గంలో ఉన్నట్లు అనుభూతి పొందుతారు.
