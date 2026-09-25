యాదగిరిగుట్టలో తిరుమల తరహా 'డోనర్ ప్రివిలేజ్ పాలసీ' - దాతల సహకారానికి తొలి ప్రాధాన్యం
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తరహాలో యాదగిరిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి ఆలయంలో దాతలకు ప్రత్యేక సౌకర్యాలు కల్పించారు. ఆలయ అభివృద్ధి పనులకు నిధులు సమకూర్చడంలో దాతల భాగస్వామ్యాన్ని పెంచడం కోసం 'డోనర్ సెల్'ను ఏర్పాటు చేశారు.
Published : September 25, 2026 at 1:14 PM IST
Donor Privilege At Yadagirigutta Temple : యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా యాదగిరిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయ అభివృద్ధిలో భక్తులను, ముఖ్యంగా దాతలను భాగస్వాములను చేసేందుకు ఆలయ యంత్రాంగం ఒక కొత్త విధానాన్ని రూపొందిస్తోంది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాల (తితిదే) తరహాలో 'దాతల ప్రత్యేక సౌకర్యాల' విధానాన్ని అమలు చేసే ప్రతిపాదనలు కీలక దశకు చేరుకున్నాయి.
ఆలయ భారీ అభివృద్ధి పనులకు నిధులు సమకూర్చడంలో దాతల భాగస్వామ్యాన్ని పెంచడమే కాకుండా, వారు అందించే విరాళాల మొత్తానికి తగినట్లుగా ప్రత్యేక సౌకర్యాలు, గుర్తింపును కల్పించేలా ఈ విధానాన్ని రూపొందిస్తున్నారు. ఇందుకోసం ఒక 'డోనర్ సెల్' కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
కొన్ని వారాల క్రితం అధికారులు తిరుమలను సందర్శించి అక్కడి దాతల విధానం, విరాళాల స్థాయిని బట్టి కల్పించే సౌకర్యాలు, నిర్వహణ పద్ధతులను అధ్యయనం చేశారు. యాత్రికుల సౌకర్యాలు, ఆలయ మౌలిక సదుపాయాలు, గో సేవ, అన్న ప్రసాదం, సౌర విద్యుత్, క్షేత్ర సుందరీకరణ వంటి 16 అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులకు భారీగా నిధులు అవసరం. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ నిధులతో పాటు దాతల నుంచి విరాళాలను సమీకరించడం ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో వారిని భాగస్వాములను చేయడం ప్రధాన ప్రతిపాదనగా ఉంది.
అంచనా వ్యయం వివరాలు ఇలా
అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించిన అంచనా వ్యయం విషయానికొస్తే భక్తుల కోసం దీక్షాపరుల మండపం (రూ.43.12 కోట్లు), నిత్య కల్యాణ మండపం, రంగ మండపం (రూ. 9.12 కోట్లు), ఆలయ నగరంలో వేద పాఠశాల (రూ.43.80 కోట్లు), మోడల్ గోశాల (రూ.50 కోట్లు), అన్నప్రసాద భవనంలో వంట, శుభ్రత, భోజన పంపిణీ నిర్వహణ (రూ.18.33 లక్షలు), ఆలయ భవనాలు, పార్కింగ్ ప్రాంతాల కోసం 4 మెగా వాట్ల సౌర విద్యుత్ వ్యవస్థ (రూ. 21 కోట్లు), రాయగిరి-యాదాద్రిగుట్ట ప్రధాన రహదారిపై తోరణం, సూచిక బోర్డుల (రూ.3.16 కోట్లు)కు నిధులు అవసరం కానున్నాయి.
కొండ దిగువన ఉన్న ఐదు కూడళ్లలో విగ్రహాల ఏర్పాటు (రూ.1.65 కోట్లు), భక్తుల అదనపు వసతి సముదాయంలో రెండు కల్యాణకట్టల (తలనీలాలు సమర్పించే కేంద్రాలు) నిర్మాణం (రూ.9 లక్షలు), కొండపైన పద్మశాల మాదిరి వేంచేయు మండపానికి జాయింట్ డోమ్ ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్ (రూ.40 లక్షలు), కొండపైన బస్టాండ్ ప్రాంతం వద్ద యాత్రికుల సౌకర్యాల కేంద్రం (రూ.45 లక్షలు), 'వైకుంఠ ద్వారం' నుంచి కొండ పైభాగానికి వెళ్లే మెట్ల మార్గంలో పైకప్పు, షెడ్ల ఏర్పాటు (రూ.1.41 కోట్లు)కు నిధులు అవసరమవుతాయి.
అంతేకాకుండా కొండపైన ఉన్న ఆలయానికి దక్షిణ వైపున విద్యుత్ దీపాలు, శంఖుచక్ర, తిరునామం చిహ్నాల ఏర్పాటు (రూ.76.65 లక్షలు), 'విష్ణు పుష్కరిణి' కోసం రక్షణ చర్యలు, సోలార్ ఫెన్సింగ్ (రూ. 3.41 లక్షలు), అలాగే భక్తులకు సౌకర్యవంతమైన సేవలు అందించేలా అర్చకులు, వాలంటీర్ల కోసం కేంద్రీకృత సదుపాయాలు వీటితో పాటు ఇతర సౌకర్యాలు (రూ. 73 లక్షలు), కొండ దిగువన అద్దె గదులు, ఇతర వసతులు, పార్కింగ్ (రూ. 1.03 కోట్లు) కోసం నిధులు అవసరం. పర్యావరణ హిత చర్యలలో భాగంగా 4 మెగావాట్ల సోలార్ గ్రిడ్ ఏర్పాటు ప్రతిపాదన కూడా ఇందులో ఉంది.
అయోధ్యలో జరిగిన అక్రమాలు దృష్టిలో పెట్టుకొని
అయోధ్యలో విరాళాలకు సంబంధించి జరిగిన అక్రమాల దృష్ట్యా, అటువంటి సమస్యలు పునరావృతం కాకుండా చూసేందుకు వైటీడీ అధికారులు ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తున్నారు. విరాళాల స్వీకరణ నుంచి వాటి లెక్కల నిర్వహణ, భద్రత, వినియోగం వరకు ప్రతి దశలోనూ పర్యవేక్షణ ఉండేలా ఒక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాలనే ప్రతిపాదన ఉంది. అధికారులు ప్రస్తుతం ఈ అంశాలన్నింటినీ కలుపుతూ ఒక సమగ్ర నివేదికను సిద్ధం చేస్తున్నారు. యాదగిరిగుట్ట ఆలయ పాలక మండలి జరగబోయే సమావేశంలో దీనిపై తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.
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