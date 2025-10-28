ETV Bharat / state

ఓటరు జాబితాలను పరిశీలించేందుకు అధికారులు వస్తున్నారు - ఆ పత్రాలు చూపాల్సిందే

బిహార్ తరహాలో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణకు ఎన్నికల సంఘం సన్నాహాలు - 23 ఏళ్ల తర్వాత మరోసారి ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ

Special Electoral Roll Revision After 23 Years
Special Electoral Roll Revision After 23 Years (ANI)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 28, 2025 at 3:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Special Electoral Roll Revision After 23 Years : దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నికల ప్రక్రియలో పారదర్శకతకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ఎన్నికల సంఘం కొత్త నిర్ణయం తీసుకుంది. 23 ఏళ్ల తర్వాత మరోసారి ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్‌ఐఆర్‌) చేపట్టేందుకు కసరత్తు ప్రారంభించింది. ఈసారి బిహార్‌లో అమలు చేసిన విధానాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకుంటూ, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఓటరు జాబితాలను సమగ్రంగా పరిశీలించేందుకు అధికారులు రంగం సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలోని పోలింగ్‌ బూత్‌ల వారీగా సమగ్ర నివేదికలు రూపొందిస్తున్నారు.

23 ఏళ్ల తర్వాత మరో ఎస్‌ఐఆర్‌ : ఎన్నికల సంఘం చివరిసారిగా 2002లో ఎస్‌ఐఆర్‌ నిర్వహించింది. ఆ తర్వాత సాధారణ సవరణలు, ప్రామాణికత పరిశీలనలు జరిగినా, సమగ్ర స్థాయిలో పరిశీలన జరగలేదు. ఇప్పుడు 23 ఏళ్ల విరామం తర్వాత మళ్లీ ఓటరు జాబితాలపై సమగ్ర పరిశీలన చేయాలని నిర్ణయించారు. దీనిలో భాగంగా ఉమ్మడి జిల్లాల వారీగా, పోలింగ్‌ బూత్‌ల వారీగా నివేదికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. పాత, ప్రస్తుత జాబితాల మధ్య తేడాలు గుర్తించి, తప్పులు సరిదిద్దే ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది.

2002 జాబితా వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులోకి : ఈ సమగ్ర సవరణలో భాగంగా, ఇటీవల ఎన్నికల సంఘం తన అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో 2002 ఓటర్ల జాబితాను అందుబాటులో ఉంచింది. ఈ జాబితా ప్రతి పోలింగ్‌ కేంద్ర స్థాయిలో బూత్‌ లెవెల్‌ ఆఫీసర్లకు (బీఎల్వోలకు) పంపబడుతుంది. వీరు క్షేత్రస్థాయిలో ప్రస్తుతం ఉన్న ఓటర్ల జాబితాను 2002 జాబితాతో పోల్చి చూడనున్నారు.

ప్రస్తుత ఓటరు జాబితాలో పేరు ఉన్నా కానీ, 2002 జాబితాలో లేని వారు లేదా వారి కుటుంబ సభ్యులు ఎక్కడైనా అప్పట్లో ఓటర్లుగా నమోదై ఉన్నారా అనే అంశాన్ని పరిశీలిస్తారు. ఈ పరిశీలన ద్వారా కొత్తగా చేరిన ఓటర్ల సమాచారం, తప్పుగా నమోదు అయిన వివరాలు, నకిలీ ఓటింగ్‌ అవకాశాలు కూడా గుర్తించవచ్చు.

ఓటర్లు రుజువులు చూపాల్సిందే : ఈ సవరణలో క్షేత్రస్థాయిలో విచారణకు వచ్చినప్పుడు ఓటర్లు తమ పౌరసత్వం, జనన వివరాలకు సంబంధించిన పత్రాలు చూపాల్సి ఉంటుంది. అయితే 2002 జాబితాలో ఇప్పటికే తమ పేరు లేదా తల్లిదండ్రుల పేర్లు ఉన్నవారికి ప్రత్యేక రుజువులు అవసరం ఉండదు. కానీ కొత్తగా చేరిన లేదా పేరు మారిన వారందరికీ పౌరసత్వ రుజువులు తప్పనిసరి.

మూడు కేటగిరీలలో పౌరులు :

బిహార్ తరహాలో ఎన్నికల సంఘం ఓటర్లను మూడు కేటగిరీలుగా విభజించనుంది.

1987 జులై 1కు ముందు పుట్టినవారు : వీరు తమ పుట్టిన తేదీ, ప్రాంతాన్ని నిర్ధారించే పత్రాలు సమర్పించాలి. పాత పాఠశాల రికార్డులు, జనన సర్టిఫికేట్‌లు వంటి ఆధారాలు చెల్లుబాటు అవుతాయి.

1987 జులై 1 నుంచి 2004 డిసెంబర్ 2 మధ్య జన్మించిన వారు : వీరు తమ ఆధారాలతో పాటు తమ తల్లి లేదా తండ్రి పౌరసత్వ పత్రాలు కూడా చూపాలి. దీని ద్వారా వారి జనన సమయంలో దేశీయ పౌర హక్కులు ఉన్నట్లు నిర్ధారించవచ్చు.

2004 జులై 2 తర్వాత జన్మించిన వారు : వీరికి మరింత కఠినమైన ప్రమాణాలు అమలవుతాయి. వీరు తమ పత్రాలతో పాటు తల్లిదండ్రులు ఇద్దరి ఆధారాలు చూపించాల్సి ఉంటుంది.

పారదర్శకతకు దారి : ఈ చర్యలతో ఓటరు జాబితాల్లో నకిలీ పేర్లు తొలగిపోవడం, మరణించిన వారి వివరాలు సరిచేయడం, నిజమైన ఓటర్లను గుర్తించడం సాధ్యమవుతుంది. ఎన్నికల వ్యవస్థపై నమ్మకం పెరిగి, భవిష్యత్తు ఎన్నికలు మరింత పారదర్శకంగా జరగనున్నాయి.

12 రాష్ట్రాల్లో SIR ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించిన ఈసీ- ఎక్కడెక్కడో తెలుసా?

TAGGED:

BIHAR MODEL VOTER LIST
ఓటరు జాబితా సవరణ
ELECTORAL TRANSPARENCY
VOTER LIST UPDATE 2025
SPECIAL ELECTORAL ROLL REVISION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

కమ్మని "ఉసిరికాయల ముక్కల పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో సంవత్సరం నిల్వ!

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.