శనివారం వచ్చిందంటే కూల్చివేతలే : వీధి వ్యాపారులకు దడ పుట్టిస్తున్న బుల్డోజర్లు

ప్రతి శనివారం స్పెషల్ డ్రైవ్ పేరుతో ఫుట్‌పాత్‌పై ఆక్రమణల తొలగింపు - ట్రాఫిక్‌ సమస్యకు చెక్‌ పెట్టేందుకు సర్కార్‌ నిర్ణయం - చిరు వ్యాపారాలకు ఇబ్బంది తలెత్తకుండా తొలగించాలన్న సీఎం సూచనలు బుట్టదాఖలు

Footpath Encroachments in Hyderabad (ETV Bharat)
Published : April 18, 2026 at 9:49 AM IST

Footpath Encroachments in Hyderabad : రాష్ట్ర రాజధానిలో బుల్డోజర్ల చప్పుడు అక్రమార్కుల్లోనే కాదు వీధి వ్యాపారుల గుండెల్లోనూ దడ పుట్టిస్తోంది. ఓ వైపు ప్రభుత్వ స్థలాలు, చెరువుల్లో ఆక్రమణలపై హైడ్రా ఉక్కుపాదం మోపుతుంటే, మరోవైపు ఫుట్​పాత్​ల ఆక్రమణలపై కూడా మూడు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు ముప్పేట దాడి చేస్తున్నాయి. ప్రతి శనివారం స్పెషల్ డ్రైవ్ పేరుతో నిర్వహిస్తోన్న ఈ కూల్చివేతల పరంపరతో వేలాది మంది వీధి వ్యాపారుల జీవితాలు చిన్నాభిన్నం అవుతున్నాయి.

ఫుట్​పాత్​లపై అక్రమ నిర్మాణాల తొలగింపు : అసెంబ్లీ సాక్షిగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చెప్పిన మాటలకు క్షేత్రస్థాయిలో అధికారులు చేపడుతున్న చర్యలకు ఏ మాత్రం పొంతన లేదనడానికి ఈ దృశ్యాలే నిదర్శనం. నగరంలో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ సమస్యను పరిష్కరించడంలో భాగంగా ఫుట్​పాత్​ల ఆక్రమణలపై దృష్టి సారించిన ప్రభుత్వం, అంచెలంచెలుగా వాటిని తొలగించాలని నిర్ణయించింది. అదే సమయంలో బతుకుదెరువు కోసం ఫుట్​పాత్​లపై చిరు వ్యాపారాలు చేసుకునే వారికి ఇబ్బంది తలెత్తకుండా వారికి ప్రత్యామ్నాయం చూపించి, ఆక్రమణలను తొలగించాలని సీఎం ఆదేశించారు. ఆ ఆదేశాలను బుట్టదాఖలు చేస్తూ హైకోర్టు ఉత్తర్వుల పేరుతో ప్రధాన రహదారుల్లో కాకుండా వీధుల్లోని చిరు వ్యాపారులపై జీహెచ్​ఎంసీ, సీఎంసీ, ఎంఎంసీ అధికారులు తమ ప్రతాపాన్ని చూపిస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ పోలీసులతో కలిసి ప్రతి శనివారం ఫుట్​పాత్​లపై ఉన్న వీధి వ్యాపారుల దుకాణాలు, షెడ్లను నేలమట్టం చేస్తూ వారి జీవితాలను చిన్నాభిన్నం చేస్తున్నారు.

ఒక్కరోజే 798 దుకాణాలు, డబ్బాల తొలగింపు : నగరంలో ఏళ్ల తరబడి ఫుట్​పాత్​లపై చిరు వ్యాపారం చేస్తూ జీవిస్తున్న వారి ఆవేదన మాటల్లో వర్ణించలేనిది. ఉన్నఫలంగా వారి జీవనోపాధిని దెబ్బ తీస్తే ఎలా బతకాలని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ప్రధాన రహదారుల్లో లేని ట్రాఫిక్ సమస్య వీధుల్లో ఎలా వస్తుందని నిలదీస్తున్నారు. తమకు జరిగిన అన్యాయానికి ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారని ఘాటుగా నిందిస్తున్నారు. ఏప్రిల్ 4 నుంచి ట్రై కార్పొరేషన్ల పరిధిలో ఫుట్​పాత్ ఆక్రమణలపై విరుచుకుపడుతున్న అధికారులు, జీహెచ్​ఎంసీ పరిధిలో ఒక్కరోజే 798 దుకాణాలు, డబ్బాలను తొలగించారు.

పాదచారుల హక్కులను కాపాడుతున్న అధికారులు : మియాపూర్, కూకట్​పల్లి, శ్రీనగర్ కాలనీ, ఎంజీ మార్కెట్ ఇలా చాలా ప్రాంతాల్లో ఫుట్​పాత్ ఆక్రమణలపై దృష్టి సారించిన మున్సిపల్ ఉన్నతాధికారులు స్థానిక ట్రాఫిక్ పోలీసుల సహకారంతో బుల్డోజర్లతో విరుచుకుపడుతూ దుకాణాలను ధ్వంసం చేస్తున్నారు. కూల్చివేసి 11 రోజులు గడిచినా, ఫుట్​పాత్​లపై ధ్వంసమైన శిథిలాలను తొలగించడంలో మాత్రం అడుగడుగునా నిర్లక్ష్యమే కనిపిస్తోంది. ఆక్రమణలు తొలగించి పాదచారుల హక్కులను కాపాడుతున్నామని అధికారులు చెబుతున్నప్పటికీ, క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం ఆ హక్కులు ఎక్కడా కనిపించడం లేదు.

''ఫుట్​పాత్​ ఆక్రమణ తొలగింపు అనేది ప్రతి శనివారం చేస్తాం. ఫుట్​పాత్​పై బిజినెస్​ చేస్తున్న దుకాణాలను తప్పకుండా తీసేస్తాం. వీధి వ్యాపారులకు మాత్రం ప్రత్యామ్నాయం చూపించి ఆక్రమణలను తొలగిస్తాం. ఈ కూల్చివేతలు ఫుట్​పాత్​పై నడిచే​ వారి సేఫ్టీ కోసం చేస్తున్నాం. దీనికి హైకోర్టు కూడా ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది'' - ఆర్వీ కర్ణన్, జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్

నగరంలో 4,133 ఆక్రమణలు గుర్తింపు : గతంలో జరిపిన సర్వే ప్రకారం నగరంలోని దాదాపు 127 కిలోమీటర్ల పొడవైన 48 ప్రధాన రహదారుల వెంట సుమారు 4,133 ఆక్రమణలను అధికారులు గుర్తించారు. ఇటీవల జీహెచ్​ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్​తో పాటు హైదరాబాద్ కమిషనర్ సజ్జనార్ షేక్​పేట నుంచి మాసబ్​ట్యాంక్ రోడ్డును పరిశీలించారు. అక్కడి ట్రాఫిక్ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు రోడ్డుకు ఇరువైపులా 7 కిలోమీటర్ల మేర ఆక్రమణలను తొలగించాలని నిర్ణయించారు. ఇప్పటికే నగరంలోని కీలక ప్రాంతాల్లో ఆక్రమణలను తొలగిస్తున్న అధికారులపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్న క్రమంలో ఈ శనివారం నగర వీధి వ్యాపారుల నుంచి ఎలాంటి ప్రతిఘటనలు ఎదురవుతాయనేది చూడాలి.

