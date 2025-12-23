NRIలకు గుడ్న్యూస్ - తిరుమలలోని ‘సుపథం’తో దర్శనానికి మార్గం సుగమం
ప్రవాసీయులకు తిరుమలలో ప్రత్యేక దర్శనం - ప్రవేశ ద్వారం వద్ద కావాల్సిన పత్రాలు సమర్పించి రూ.300 టికెట్ తీసుకునే అవకాశం, మధ్యాహ్నం 12 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు అనుమతికి అంగీకారం
Published : December 23, 2025 at 7:43 PM IST
Special Darshan For NRIs At Tirumala: ప్రవాసాంధ్రులకు టీటీడీ శుభవార్త చెప్పింది. విదేశాల్లో స్థిరపడిన తెలుగువారు, భారతీయులు మాతృభూమికి వచ్చినప్పుడు ఇల వైకుంఠపురమైన తిరుమలను దర్శించుకోవడం తరతరాలుగా ఓ ఆనవాయితీ వస్తోంది. కానీ తక్కువ రోజులు సెలవులపై వచ్చే వారు సాధారణ క్యూలైన్లలో గంటల తరబడి వేచి ఉండటం కష్టంతో కూడుకున్న పనిగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం(టీటీడీ) ఎన్నారైల కోసం ప్రత్యేక దర్శన వెసులుబాటును కల్పిస్తోంది.
సుపథంతో దర్శనానికి మార్గం: విదేశాల్లో నివాసం ఉన్నవారు తిరుమల దర్శనానికి ముందస్తు బుకింగ్ అవసరం లేదు. ఎందుకంటే నేరుగా తిరుమలలోని ‘సుపథం’ ద్వారా అనుమతిస్తారు. ఇది వైకుంఠం కాంప్లెక్స్-1 సమీపంలోనే ఉంటుంది. ప్రవేశ ద్వారం వద్ద కావాల్సిన పత్రాలు సమర్పించి టికెట్ తీసుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన టికెట్ ధర ఒక్కొక్కరికి రూ.300 ఉంటుంది. దర్శనానికి సాధారణంగా మధ్యాహ్నం 12 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు అనుమతిస్తారు. రద్దీని బట్టి మార్పులు జరిగే అవకాశాలు సైతం ఉంటాయి.
దర్శనం చేసుకునే సమయంలో సంప్రదాయ దుస్తులు ధరించడం తప్పనిసరిగా ఉండి తీరాలి. భారతదేశానికి చేరుకున్న తేదీ నుంచి 30 రోజులలోపు మాత్రమే ప్రత్యేక దర్శనం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇవేకాక శ్రీవాణి, ఎస్ఎస్డీ, ఆన్లైన్, ఇతర మార్గాల్లోనూ దర్శనం టికెట్లను సునాయాసంగా పొందొచ్చు. రిజిస్ట్రేషన్ సమయంలో అంతర్జాతీయ లేదా భారతీయ మొబైల్ నంబర్ను ఇవ్వడం తప్పనిసరి.
పాస్పోర్టు స్టాంపింగ్ కీలకమే: దర్శనానికి వెళ్లే సమయంలో ఒరిజినల్ పాస్పోర్ట్ తీసుకెళ్లాలి. అయితే వీసా ఉన్నవారు తమ ఓవర్సీస్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఓసీఐ) లేదా పీఐఓ కార్డును చూపించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఎన్నారైలు భారతదేశానికి వచ్చినట్లు నిర్ధారించేలా పాస్పోర్టుపై ఉన్న ఇమ్మిగ్రేషన్ స్టాంప్ (అరైవల్ స్టాంప్) ను అధికారులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తారు. ఎన్నారైల స్థానిక కుటుంబ సభ్యులకు ‘సుపథం’ మార్గం ద్వారా అనుమతి ఉండదు. వారు సాధారణ, ఆన్లైన్ రూ.300 టికెట్లు బుక్ చేసుకుని రావాల్సి ఉంటుంది.
వసతి, ఇతర రకాలైన సేవలకు: ఎన్నారైలు వసతి, ఆర్జిత సేవల వంటి ఇతర సౌకర్యాల కోసం టీటీడీ ఆన్లైన్ ద్వారా బుకింగ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. టీటీడీ అధికారిక వెబ్సైట్ (టీటీ దేవస్థానమ్స్) లేదా టీటీడీ యాప్ ద్వారా బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఎన్నారై భక్తులు తమ పాస్పోర్టు నంబర్ను ఐడీ ప్రూఫ్గా ఎంచుకుని రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. తిరుమలలో రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుండటంతో భారతదేశానికి బయలుదేరడానికి కనీసం 60 రోజులు ముందుగానే వసతిని బుక్ చేసుకోవడం శ్రేయస్కరం.
ఆర్జిత సేవలనూ ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకోవచ్చు. అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న సుప్రభాతం, తోమాల, అర్చన, అష్టదళ పాదపద్మారాధన వంటి సేవలను లక్కీడిప్ (ఎలాక్ట్రానిక్ డిప్) విధానం ద్వారా పొందొచ్చు. ఈ డిప్లో పాల్గొనడానికి పాస్పోర్టు వివరాలు తప్పనిసరిగా ఉండి తీరాలి. దర్శనం లేదా వసతికి హాజరయ్యేటప్పుడు, బుకింగ్లో వాడిన అసలు పాస్పోర్ట్ను తప్పనిసరిగా చూపించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.
ఫేక్ యాప్స్పై అప్రమత్తం అవసరం: మరోవైపు భక్తుల సెంటిమెంట్ను అవకాశంగా తీసుకొని సామాజిక మాధ్యమాలు వేదికగా పలువురు భక్తులను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు. శ్రీవారి దర్శనం, సేవలు ఇప్పిస్తామని చెప్పి మోసగించేవారిపై భక్తులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఓ ప్రకటనలో ఈ సందర్భంగా సూచించింది.
అంతేకాకుండా వైష్ణవ యాత్రాస్ అనే ఫేస్బుక్ పేజీని నడుపుతున్న వ్యక్తి శ్రీవారి అభిషేకం, ఆర్జిత సేవలు, వీఐపీ బ్రేక్, రూ.300 దర్శనం టికెట్లు ఇప్పిస్తామని అసత్య ప్రచారం చేయడం టీటీడీ దృష్టికి వచ్చింది. ఇలాంటి నకిలీ వ్యక్తులు, వెబ్సైట్లను నమ్మి మోసపోకూడదనీ, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా మాత్రమే టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలని భక్తులకు టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేసింది.
