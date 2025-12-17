వివేకా హత్య కేసులో ‘తదుపరి దర్యాప్తు’ - సీబీఐకి ప్రత్యేక కోర్టు కీలక ఆదేశాలు
కిరణ్యాదవ్, అర్జున్రెడ్డిల మధ్య సమాచార మార్పిడిపై తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగించాలన్న కోర్టు - ఈ నెల 10న సీబీఐ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు ప్రతి తాజాగా అందుబాటులోకి
CBI Special Court on Viveka Murder Case : మాజీమంత్రి వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో ‘తదుపరి దర్యాప్తు’ కొనసాగించేందుకు హైదరాబాద్లోని సీబీఐ ప్రధాన ప్రత్యేక కోర్టు సీబీఐకి వెసులుబాటు ఇచ్చింది. అయితే తదుపరి దర్యాప్తును ఈ కేసులో రెండో నిందితుడు సునీల్యాదవ్ సోదరుడు కిరణ్యాదవ్, ఏడో నిందితుడు వైఎస్ భాస్కరరెడ్డి సోదరుడు వైఎస్ ప్రకాష్రెడ్డి, మనవడు అర్జున్రెడ్డికి మధ్య అర్ధరాత్రి వివేకా హత్యకు సంబంధించి జరిగిన సందేశాల మార్పిడి/ఫోన్ సంభాషణల అంశానికే పరిమితం కావాలని స్పష్టం చేసింది.
దర్యాప్తులో భాగంగా కొత్త అంశాలు తెరమీదకు వచ్చినప్పుడు దర్యాప్తు కొనసాగించేందుకు సీబీఐకి స్వేచ్ఛ ఉంటుందనే విషయాన్ని ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదని గుర్తు చేసింది. కిరణ్యాదవ్, అర్జున్రెడ్డిల మధ్య 2019 మార్చి 15 అర్ధరాత్రి 1.42 గంటలకు జరిగిన సందేశాల మార్పిడి (ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ మెసేజెస్) వ్యవహారంపై తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగించి సాధ్యమైనంత త్వరగా, గరిష్ఠంగా నెల రోజుల్లో అనుబంధ అభియోగపత్రం దాఖలు చేయాలని సీబీఐని ఆదేశించింది.
వివేకా హత్య కేసులో వివిధ అంశాలపై తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగించేలా సీబీఐని ఆదేశించాలంటూ వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి కుమార్తె డాక్టర్ నర్రెడ్డి సునీత దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను పాక్షికంగా అనుమతించింది. ఈ నెల 10న సీబీఐ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు ప్రతి తాజాగా అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే వివేకానంద చనిపోయిన విషయాన్ని 2019 మార్చి 15వ తేదీ తెల్లవారుజామున 1.42 గంటలకు కిరణ్యాదవ్ నుంచి అర్జున్రెడ్డికి మెసేజ్ వచ్చినట్లు సీబీఐ వెల్లడించింది. ఈ నేపథ్యంలో వీరిద్దరి మధ్య సంభాషణల వ్యవహారాన్ని తేల్చాలని న్యాయమూర్తి తీర్పులో పేర్కొన్నారు.
జగన్కు సమాచారం ఇచ్చారా? : హత్య జరిగిన రోజు అవినాష్రెడ్డి ఫోన్ వాడుకలో ఉందని, జగన్కు సమాచారం ఇచ్చారా? లేదా అన్న కోణంలో సీబీఐ దర్యాప్తు చేయలేదని పిటిషనర్ చెబుతున్న నేపథ్యంలో హత్య జరిగిన రోజు నిందితులు అవినాష్రెడ్డి, సునీల్యాదవ్ ఒకేచోట ఉన్నారని, వారి ఫోన్లను సీబీఐ స్వాధీనం చేసుకొని కాల్ డేటా రికార్డు(సీడీఆర్)లను ఇప్పటికే విశ్లేషించిందని న్యాయమూర్తి పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ వ్యవహారంపై తదుపరి దర్యాప్తు అవసరం లేదన్నారు. హత్య జరిగిన రోజు అవినాష్రెడ్డి ఎక్కడున్నారనే విషయాన్ని సునీల్యాదవ్ ఐపీడీఆర్ విశ్లేషణలో బహిర్గతం అయ్యిందన్నారు.
జగన్కు ఫోన్కాల్ వచ్చిన వ్యవహారం : వ్యక్తి మృతిచెందినప్పుడు దగ్గరి బంధువులకు తెలియపరచడం చాలా సహజమని, ఈ విషయాన్ని అనుమానించాల్సిన లేదా తప్పుపట్టాల్సిన అవసరం లేదని న్యాయమూర్తి పేర్కొన్నారు. మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి అజేయ కల్లాం 2023 ఏప్రిల్ 29న వాంగ్మూలం ఇస్తూ తాను వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డితో 2019 మార్చి 15న సమావేశంలో ఉండగా ఆయన సతీమణి భారతి నుంచి సమాచారం అందిందని చెప్పారని న్యాయమూర్తి గుర్తుచేశారు. 2019 మార్చి 15 ఉదయం 5.30 గంటల సమయంలో జగన్కు ఫోన్కాల్ వచ్చిన వ్యవహారంపై తదుపరి దర్యాప్తు అవసరం లేదని కోర్టు అభిప్రాయపడుతున్నట్లు న్యాయమూర్తి తీర్పులో పేర్కొన్నారు.
సునీత లేవనెత్తిన సందేహాలు :
- హత్య జరిగిన రోజు అవినాష్రెడ్డి ఫోన్ వాడుకలోనే ఉందని, ఆయన జగన్కు చెప్పి ఉండవచ్చని సీబీఐ సందేహం వ్యక్తం చేసి వదిలేసింది. జగన్కు ఫోన్ చేసి సమాచారం ఇచ్చారా లేదా అన్న కోణంలో దర్యాప్తు జరగలేదు.
- మాజీ ఐఏఎస్ అజేయ కల్లం తన వాంగ్మూలంలో 5 గంటలకు మేనిఫెస్టోపై చర్చ జరుగుతుండగా ఫోన్ వచ్చిందని భారతి మనిషిని పంపడంతో జగన్ లోపలికి వెళ్లారని, తిరిగి వచ్చాక వివేకా చనిపోయినట్లు చెప్పారని వెల్లడించారు. భారతికి సమాచారం ఎలా వచ్చిందన్న దానిపై దర్యాప్తు కొనసాగించలేదు.
- సునీల్యాదవ్ సీడీఆర్ను పరిశీలిస్తే అవినాష్రెడ్డితో ఉన్నట్లు తేలుతోంది. సునీల్యాదవ్ స్నేహితుడు భరత్యాదవ్ పరస్పర విరుద్ధమైన వాంగ్మూలాలు ఇచ్చారు. మొదట వజ్రాల వ్యాపారంలో డబ్బు వస్తూనే ఇస్తానంటూ రూ.16లక్షలు తీసుకున్నట్లు చెప్పి, తర్వాత సునీత, ఆమె భర్త డబ్బులిచ్చారని మరోరకంగా వాంగ్మూలం ఇచ్చారు.
- భరత్యాదవ్ పాత్రతో పాటు దస్తగిరితో ఆర్థిక వ్యవహారాలున్న న్యాయవాది ఓబుళరెడ్డి పాత్రపై దర్యాప్తు కొనసాగించలేదు.
- హత్య జరిగిన రోజు, తర్వాత అవినాష్రెడ్డి, సునీల్యాదవ్ల మధ్య జరిగిన సంభాషణలపై దర్యాప్తు జరగాలి.
- 2019 మార్చి 2019న అవినాష్రెడ్డి ఎక్కడ ఉన్నారో ఆరా తీయాలి.
- వివేకా హత్య విషయంలో ఆయన పీఏ కృష్ణారెడ్డి పాత్రపై సందేహాలున్నాయి. వాటిపై లోతైన దర్యాప్తు జరపాలి.
- సంఘటనా స్థలంలో కృష్ణారెడ్డి సోదరుడు మనోహర్రెడ్డి ఉన్నారు. సాక్ష్యాల చెరిపివేతలో ఎవరెవరి పాత్ర ఉందో దర్యాప్తు చేయలేదు.
- నేరాన్ని అంగీకరిస్తే భాస్కరరెడ్డి, అవినాష్రెడ్డి రూ.10 కోట్లు ఇస్తామన్నారని గంగాధర్రెడ్డి వాంగ్మూలం ఇచ్చారు. ఈ విషయాలన్నింటిపై దర్యాప్తుచేయాలి అని సునీత తన పిటిషన్లో కోరారు.
