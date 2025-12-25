ETV Bharat / state

ప్రతీ ఆలయానికి శాశ్వత నిధి - మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టిన టీటీడీ

టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో మొత్తం 61 ఆలయాలు - తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధ ఆలయాలకు ప్రత్యేక ‘కార్పస్‌ ఫండ్‌’ - వడ్డీ ఆదాయంతో నిర్వహణ, సొంత బడ్జెట్‌కు బాటలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 1:44 PM IST

Special Corpus Fund for Temples Affiliated to TTD : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) పరిధిలోని అనుబంధ ఆలయాల నిర్వహణలో టీటీడీ బోర్డు విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది. ఇకనుంచి ప్రతీ ఆలయం ఆర్థికంగా స్వయంసమృద్ధి సాధించేలా (ఆపరేషనల్లీ సెల్ఫ్‌-సస్టైనబుల్‌) ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందించింది. ఇందులో భాగంగా ప్రతి ఆలయానికీ విడిగా ఒక కార్పస్‌ఫండ్‌ (శాశ్వత నిధి) ఏర్పాటు చేయాలని, దానిపై వచ్చే వడ్డీనే ఆలయ నిత్యనిర్వహణ ఖర్చులకు వినియోగించేలా ప్రణాళికను బోర్డు ఆమోదించింది. నవంబరు 27న సీఎం చంద్రబాబు నిర్వహించిన సమీక్షలో భక్తులకు మెరుగైన ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పంచడంతో పాటు, ఆలయాలను స్వయం పోషకాలుగా మార్చాలన్న సూచనల మేరకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

ఉద్దేశం ఏంటంటే : ప్రస్తుతం టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో మొత్తం 61 ఆలయాలు (టేకోవర్‌ చేసినవాటితో కలిపి) ఉన్నాయి. శ్రీనివాస మంగాపురం, హైదరాబాద్, చెన్నై లాంటి ప్రాంతాల్లోని 11 దేవస్థానాలు మినహా మిగిలినవన్నీ నిర్వహణ పరంగా స్వయం సమృద్ధి సాధించలేదని అధికారులు తెలుపుతున్నారు. చాలా ఆలయాలకు వచ్చే ఆదాయం కంటే, నిర్వహణ ఖర్చులే ఎక్కువగా ఉంటున్నాయని పేర్కొన్నారు. హుండీ ఆదాయాన్ని ఆయా దేవాలయాల పేరిట డిపాజిట్‌ చేయకపోవడం, స్థిరమైన వడ్డీ ఆదాయం లేకపోవడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. ఈ పరిస్థితిని మార్చేందుకు ప్రతి ఆలయానికీ ఒక కార్పస్‌ నిధిని ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

ఆర్థిక వ్యూహం ఎలాగంటే : ప్రస్తుతం చేతిలో నిధుల్లేని ఆలయాలకు, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తన సాధారణ పెట్టుబడుల నుంచి కొంత మొత్తాన్ని కేటాయించి ‘ప్రారంభ కార్పస్‌’ను ఏర్పాటు చేస్తుంది. గత మూడేళ్లలో ఆయా ఆలయాల ఆదాయ, వ్యయాల అంతరాన్ని లెక్కించి, ఆ లోటును భర్తీ చేసేంత మొత్తాన్ని కార్పస్‌ ఫండ్‌గా నిర్ణయిస్తారు. ఈ కార్పస్‌ను బ్యాంకుల్లో ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్‌ చేస్తారు. దీనిపై వచ్చే వడ్డీతో అర్చకుల వేతనాలు, విద్యుత్‌ ఛార్జీలు, పారిశుద్ధ్యం, ప్రసాదాల తయారీ, చిన్నపాటి మరమ్మతులు వంటి నిత్యావసర ఖర్చులను భరిస్తారు. రోజువారీ ఖర్చులను ఆలయాలు భరించినా భారీ నిర్మాణాలు, అభివృద్ధి పనుల ఖర్చును మాత్రం టీటీడీ తన ఇంజినీరింగ్‌ బడ్జెట్‌ నుంచే భరిస్తుంది.

అభివృద్ధి చెందితే నిధులు వెనక్కి : భవిష్యత్తులో ఆయా ఆలయాలకు భక్తుల తాకిడి పెరిగి, హుండీ ఆదాయం లేదా విరాళాలు పెరిగితే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తాను సమకూర్చిన కార్పస్‌నిధిని దశలవారీగా వెనక్కి తీసుకుంటుంది. ఆ ఆలయం పూర్తిగా తన సొంత నిధులపైనే నడిచేలా చేయడమే దీని అంతిమ లక్ష్యం.

లాభాల్లో ఉన్నవి ఈ ఆలయాలు : శ్రీ కల్యాణ వేంకటేశ్వరస్వామి (శ్రీనివాస మంగాపురం), శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయాలు (హైదరాబాద్, విశాఖ, చెన్నై, బెంగళూరు, వేలూరు), కడప దేవుని గడప తదితర ఆలయాలు ప్రస్తుతం లాభాల్లో ఉన్నట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

ఆర్థికంగా చేయూత అవసరమున్న ఆలయాలు ఇవే : తిరుపతిలోని శ్రీగోవిందరాజస్వామి, కోదండరామస్వామి, కపిలేశ్వరస్వామి ఆలయాలతో పాటు ఒంటిమిట్ట, నాగలాపురం, అమరావతి, ముంబయి, దిల్లీ తదితర ప్రాంతాల్లోని ఇంచుమించు 48 ఆలయాలు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆర్థిక చేయూతపై ఆధారపడి ఉన్నట్లు సంబంధిత అధికారులు వివరిస్తున్నారు.

2026 జనవరి 31 డెడ్‌లైన్‌ : కొత్త విధానంలో భాగంగా 2026 జనవరి 31 నాటికి ఆయా ఆలయాలకు కార్పస్‌ నిధులు కేటాయించనున్నట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ప్రతి ఆలయం సొంతంగా బడ్జెట్‌ రూపొందించుకోవాలని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆదేశించింది.

