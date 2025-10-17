చదువుతారు, చర్చిస్తారు - భాగ్యనగరంలో పెరుగుతున్న బుక్ క్లబ్స్
వారాంతాల్లో కేబీఆర్ పార్కులో సైలెంట్ రీడ్ సెషన్లు - సాహిత్యం, బ్యాక్ టు రీడింగ్ వంటి కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు - ఆసక్తికర అంశాలను చర్చిస్తూ రచయితలతో నేరుగా ముఖాముఖి
Published : October 17, 2025 at 3:23 PM IST
Book Reading in Hyderabad : పుస్తకం అమ్మలా లాలిస్తుంది నాన్నలా కొండంతా ధైర్యాన్నిస్తుంది. గురువులా బోధిస్తుంది. జీవితానికి మార్గదర్శి అవుతుంది. ఒంటరితనంలో మంచి స్నేహితుడిలా ఓదార్పునిస్తుంది. దీపంలా గొప్ప వెలుగునిస్తుంది. ఈ స్ఫూర్తితో హైదరాబాద్ నగరంలో పుస్తక క్లబ్లు ఏర్పాటవుతున్నాయి. పుస్తక ప్రియులు వీటిలో చేరుతూ జ్ఞానాన్ని మరింత పెంచుకుంటున్నారు. ప్రతివారం ఆసక్తికర అంశాలను చర్చిస్తూ రచయితలతో నేరుగా ముఖాముఖిలో పాల్గొంటున్నారు.
- హైదరాబాద్ రీడ్స్ : వారాంతాల్లో కేబీఆర్(కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి) పార్కు లేదా కెఫేల్లో సైలెంట్ రీడ్ సెషన్లు, మహిళలకు ప్రత్యేక సెషన్లు, పుస్తక ఆధారిత సినిమా నైట్స్ ఉంటాయి. వాటికి సంబంధించిన వివరాలను సోషల్ మీడియాలో ఇస్తున్నారు.
- ది బుక్ క్లబ్ : 300 మంది సభ్యులున్నారు. పుస్తక చర్చలు, బుక్ స్వాప్, రకరకాల సమీక్షలుంటాయి.
- ది లిట్ పీపుల్ : వైవిధ్యభరితమైన అంశాలపై చర్చలు, రైటర్స్తో చర్చ, సాహిత్యపరమైన కార్యక్రమాలు, బ్యాక్ టు రీడింగ్ వంటి కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
- కోఫోర్జ్ పబ్లిక్ లైబ్రరీ : సుమారు 15 వేల పుస్తకాలను అందుబాటులో ఉంచారు. ఉచితంగా ప్రవేశం ఉంటుంది. కొత్తగూడలో నిత్యం ఉదయం 9 నుంచి రాత్రి 8 వరకు అందుబాటులో ఉంది.
- హైదరాబాద్ బుక్ క్లబ్ : 500 మందికిపైగా ఇందులో సభ్యులుగా ఉన్నారు. తెలుగు సాహిత్యం, నెలవారీ మీటప్లుంటాయి. ఇటీవలే తెలుగు రచయితలు అనే థీమ్పై చర్చా కార్యక్రమం నిర్వహించారు.
- లిటరరీ, ఇంటెలెక్చువల్, కల్చరల్ హబ్ (ఎల్ఐసీహెచ్) : వెయ్యి మందికిపైగా పుస్తకాలను ఇష్టపడేవారున్నారు. వారాంతపు చర్చలు, ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ ఈవెంట్లు, సాహిత్యం, సంస్కృతి వంటి అంశాలపై చర్చిస్తారు.
పుస్తకం నిజంగా మంచి మిత్రుడు. జీవితానికో మార్గదర్శి. పుస్తక చదవడం వల్ల విజ్ఞానం, వెలకట్టలేని మానసిక ఆనందం సొంతమవుతాయి. కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడంపై మక్కువ పెరుగుతుంది. గ్రంథాలయ సందర్శన ద్వారా వివిధ విషయాలపై అవసరమైనంతమేర అవగాహన వస్తుంది. అది జీవిత ప్రయాణంలో ప్రతి అడుగులోనూ తోడ్పడుతుంది. అందుకే చిన్నారులను పుస్తక పఠనం వైపుగా ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.
విషయ అవగాహన, భాషా పటిమ : ప్రస్తుత కాలంలో విద్యార్థులు ఇంటర్నెట్, టీవీ, మొబైల్ వంటి ఉపకరణాల విషవలయంలో చిక్కుకుపోతున్నారు. పుస్తకాలు చదవడం, రాయడం, పునఃశ్చరణ చేసుకోవడం వంటి మంచి అలవాట్లను పూర్తిగా మరచిపోతున్నారు. పుస్తకాలు, వార్తా పత్రికలు, మ్యాగజైన్లు చదవడం వల్ల విషయ అవగాహన, భాషా పటిమ, విమర్శనాత్మక ఆలోచనా శక్తి పెరుగుతాయి.
పుస్తక పఠనం ద్వారా మనిషి తాను ఎంచుకున్న రంగంలో పురోగతి సాధించే అవకాశాలు అధికమవుతాయి. చిన్నప్పటి నుంచే పుస్తక పఠనం వల్ల మేధో ప్రపంచం విస్తృతమవుతుంది. వ్యక్తిత్వం చాలా వృద్ధి చెందుతుంది. సమస్యను పరిష్కరించే నైపుణ్యాలు అలవడతాయి. సామాజిక, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇనుమడిస్తాయి. ఫలితంగా అర్థవంతమైన చర్చలు చేయడం, లాజికల్ థింకింగ్, ఇతరులను మెప్పించడం, నొప్పించకుండా మాట్లాడటం, అవతలి వ్యక్తుల సంభాషణల్లోని ఆంతర్యాన్ని గ్రహించడం సులువవుతుంది.
ఆలోచనా ధోరణి కొత్తగా : ఎంత పెద్ద విషయమైనా సంక్షిప్తంగా వివరించడం వంటి ప్రత్యేక నైపుణ్యాలు ఒంటపడతాయి. విద్యార్థి దశ నుంచే పుస్తకాలు చదవడాన్ని ప్రోత్సహిస్తే అభ్యసన సామర్థ్యాలు, జీవన నైపుణ్యాలను అందిపుచ్చుకోవడం చాలా తేలికవుతుంది. మంచి ఆలోచనాపరులుగా చేస్తుంది. ఏకాగ్రత పెరిగి, చదివిన విషయాన్ని గుర్తుంచుకునే శక్తి పెరుగుతుంది. కొత్తగా ఆలోచించడం, సరైన అవగాహనను అలవరచుకోవడం, ఇతరులను ప్రేమించడం, తగిన సమయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకోవడం వంటి విశేష నైపుణ్యాలు అలవడతాయి. మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి, ప్రశాంతంగా ఆలోచించుకోవడానికి అవసరమైన శక్తి సామర్థ్యాల్ని పుస్తక పఠనం పరోక్షంగా మకు అందిస్తుంది.
