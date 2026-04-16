ఇంటర్లో ఫెయిలైన విద్యార్థులకు ప్రత్యేక తరగతులు - వచ్చే నెల 12 వరకు క్లాసులు
మోడల్ స్కూల్ టీచర్లకు విద్యాశాఖ ఆదేశాలు - మే 12 వరకు తరగతుల నిర్వహణ - మోడల్ స్కూళ్ల టీచర్లకు ఆదేశాలు జారీ చేసిన విద్యాశాఖ సంచాలకుడు నవీన్ నికోలస్
Published : April 16, 2026 at 11:19 AM IST
Special Classes for Intermediate Students : ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాల్లో ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థుల కోసం అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యే వరకు నేడు (గురువారం) ఉదయం 8 గంటల నుంచి ఒంటి గంట వరకు ప్రత్యేక తరగతులు నిర్వహించాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ సంచాలకుడు నవీన్ నికోలస్ మోడల్ స్కూళ్ల టీచర్లను ఆదేశించారు. మే 13వ తేదీ నుంచి సప్లమెంటరీ పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మే 12 వరకు తప్పిన సబ్జెక్టుల్లో ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వాలని, విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజనం కూడా అందిస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు.
వేసవి కాలం కావడంతో ఆన్లైన్ తరగతుల నిర్వహణకు అవకాశమివ్వాలని, దాని ద్వారా విద్యార్థులు, టీచర్లు 10-20 కి.మీ దూరం నుంచి ఎండలో రాకపోకలు సాగించాల్సిన అవసరం ఉండదని తెలంగాణ మోడల్ స్కూల్ టీచర్స్ అసోసియేషన్ (టీఎంఎస్టీఏ) రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు భూతం యాకమల్లు ఓ ప్రకటనలో కోరారు.
మే 13 నుంచి సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు : రీకౌంటింగ్, రీ- వెరిఫికేషన్కు ఏప్రిల్ 13 నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తామని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఈ నెల 20 చివరి తేదీగా ప్రకటించారు. రెగ్యులర్ విద్యార్థులతో తదుపరి చదువులకు వెళ్లేందుకు సౌకర్యంగా సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు కూడా త్వరగా నిర్వహిస్తామని ఇంటర్ బోర్డు సెక్రటరీ యోగితా రాణా అన్నారు. అలాగే సప్లిమెంటరీ పరీక్షల ఫీజు చెల్లింపులు ప్రక్రియ ఏప్రిల్ 13 నుంచే మొదలు పెట్టారు. వచ్చే నెల 13వ తేదీ నుంచి ఇంటర్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.
సప్లిమెంటరీ పరీక్షల షెడ్యూల్ ఇదే :
- రీ కౌంటింగ్, రీ వెరిఫికేషన్కు ఏప్రిల్ 13 నుంచి దరఖాస్తులు
- చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 20.
- అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల కోసం ఫీజు చెల్లింపు ఏప్రిల్ 13 నుంచి ప్రారంభం
- ఏప్రిల్ 20 చివరి తేదీ.
- మే 13 నుంచి అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు
- రెండు సెషన్స్లో పరీక్షల నిర్వహణ
- మే 22న ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ ప్రారంభం
- రెండు సెషన్స్లో ప్రాక్టికల్స్ నిర్వహణ
ఇంటర్ ఫలితాల్లో బాలికలదే పైచేయి :
- ఇంటర్ మొదటి ఏడాది 3,23,807 మంది విద్యార్థుల ఉత్తీర్ణత
- ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం 66.20 శాతం విద్యార్థుల ఉత్తీర్ణత
- ఇంటర్ మొదటి ఏడాది 74.40 శాతం బాలికల ఉత్తీర్ణత
- ఇంటర్ మొదటి ఏడాది 57.69 శాతం బాలుర ఉత్తీర్ణత
- ఇంటర్ రెండో సంవత్సరం 3,58,490 మంది విద్యార్థుల ఉత్తీర్ణత
- ఇంటర్ రెండో సంవత్సరం 70.58 శాతం విద్యార్థుల ఉత్తీర్ణత
- ఇంటర్ రెండో ఏడాది 78.65 శాతం బాలికల ఉత్తీర్ణత
- ఇంటర్ రెండో ఏడాది 62.50 శాతం బాలుర ఉత్తీర్ణత
గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం పెరిగిన పాస్ పర్సంటేజ్ :
- 2025 మొదటి సంవత్సరం 66.91 శాతం
- 2026 మొదటి సంవత్సరం 66.94 శాతం
- 2025 ద్వితీయ సంవత్సరం 72.43 శాతం
- 2026 ద్వితీయ సంవత్సరం 75.61శాతం
ఫస్ట్ ప్లేస్లో మేడ్చల్ జిల్లా : ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరంలో తొలి మూడు జిల్లాలు మేడ్చల్ 77.31, రంగారెడ్డి 76.38 శాతం, జయశంకర్ భూపాలపల్లి 73.04 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించాయి. ఇక చివరి మూడు స్థానాలు కామారెడ్డి 49.40 శాతం, మహబూబాబాద్ 49.11 శాతం, రాజన్న సిరిసిల్ల 49.05 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించాయి. సెకండ్ ఇయర్లో మొదటి మూడు జిల్లాలు వరుసగా మేడ్చల్ 82.73 శాతం, జయశంకర్ భూపాలపల్లి 82.34 శాతం, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ 82.16 శాతం సాధించాయి. చివరి నుంచి చూసుకుంటే ఆదిలాబాద్ 62.50 శాతం, వరంగల్ 60.80 శాతం, రాజన్న సిరిసిల్ల 58.69 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించాయి.
