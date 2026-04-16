ఇంటర్​లో ఫెయిలైన విద్యార్థులకు ప్రత్యేక తరగతులు - వచ్చే నెల 12 వరకు క్లాసులు

మోడల్​ స్కూల్​ టీచర్లకు విద్యాశాఖ ఆదేశాలు - మే 12 వరకు తరగతుల నిర్వహణ - మోడల్​ స్కూళ్ల టీచర్లకు ఆదేశాలు జారీ చేసిన విద్యాశాఖ సంచాలకుడు నవీన్​ నికోలస్​

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 16, 2026 at 11:19 AM IST

Special Classes for Intermediate Students : ఇంటర్మీడియట్​ ఫలితాల్లో ఫెయిల్​ అయిన విద్యార్థుల కోసం అడ్వాన్స్​డ్​ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు ప్రారంభమయ్యే వరకు నేడు (గురువారం) ఉదయం 8 గంటల నుంచి ఒంటి గంట వరకు ప్రత్యేక తరగతులు నిర్వహించాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ సంచాలకుడు నవీన్​ నికోలస్​ మోడల్​ స్కూళ్ల టీచర్లను ఆదేశించారు. మే 13వ తేదీ నుంచి సప్లమెంటరీ పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మే 12 వరకు తప్పిన సబ్జెక్టుల్లో ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వాలని, విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజనం కూడా అందిస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు.

వేసవి కాలం కావడంతో ఆన్​లైన్​ తరగతుల నిర్వహణకు అవకాశమివ్వాలని, దాని ద్వారా విద్యార్థులు, టీచర్లు 10-20 కి.మీ దూరం నుంచి ఎండలో రాకపోకలు సాగించాల్సిన అవసరం ఉండదని తెలంగాణ మోడల్​ స్కూల్​ టీచర్స్​ అసోసియేషన్​ (టీఎంఎస్​టీఏ) రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు భూతం యాకమల్లు ఓ ప్రకటనలో కోరారు.

మే 13 నుంచి సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు : రీకౌంటింగ్​, రీ- వెరిఫికేషన్​కు ఏప్రిల్​ 13 నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తామని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఈ నెల 20 చివరి తేదీగా ప్రకటించారు. రెగ్యులర్​ విద్యార్థులతో తదుపరి చదువులకు వెళ్లేందుకు సౌకర్యంగా సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు కూడా త్వరగా నిర్వహిస్తామని ఇంటర్​ బోర్డు సెక్రటరీ యోగితా రాణా అన్నారు. అలాగే సప్లిమెంటరీ పరీక్షల ఫీజు చెల్లింపులు ప్రక్రియ ఏప్రిల్​ 13 నుంచే మొదలు పెట్టారు. వచ్చే నెల 13వ తేదీ నుంచి ఇంటర్​ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.

సప్లిమెంటరీ పరీక్షల షెడ్యూల్​ ఇదే :

  • రీ కౌంటింగ్, రీ వెరిఫికేషన్​కు ఏప్రిల్ 13 నుంచి దరఖాస్తులు
  • చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 20.
  • అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల కోసం ఫీజు చెల్లింపు ఏప్రిల్ 13 నుంచి ప్రారంభం
  • ఏప్రిల్ 20 చివరి తేదీ.
  • మే 13 నుంచి అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు
  • రెండు సెషన్స్​లో పరీక్షల నిర్వహణ
  • మే 22న ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ ప్రారంభం
  • రెండు సెషన్స్​లో ప్రాక్టికల్స్ నిర్వహణ

ఇంటర్ ఫలితాల్లో బాలికలదే పైచేయి :

  • ఇంటర్‌ మొదటి ఏడాది 3,23,807 మంది విద్యార్థుల ఉత్తీర్ణత
  • ఇంటర్‌ మొదటి సంవత్సరం 66.20 శాతం విద్యార్థుల ఉత్తీర్ణత
  • ఇంటర్‌ మొదటి ఏడాది 74.40 శాతం బాలికల ఉత్తీర్ణత
  • ఇంటర్‌ మొదటి ఏడాది 57.69 శాతం బాలుర ఉత్తీర్ణత
  • ఇంటర్‌ రెండో సంవత్సరం 3,58,490 మంది విద్యార్థుల ఉత్తీర్ణత
  • ఇంటర్‌ రెండో సంవత్సరం 70.58 శాతం విద్యార్థుల ఉత్తీర్ణత
  • ఇంటర్‌ రెండో ఏడాది 78.65 శాతం బాలికల ఉత్తీర్ణత
  • ఇంటర్‌ రెండో ఏడాది 62.50 శాతం బాలుర ఉత్తీర్ణత

గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం పెరిగిన పాస్ పర్సంటేజ్ :

  • 2025 మొదటి సంవత్సరం 66.91 శాతం
  • 2026 మొదటి సంవత్సరం 66.94 శాతం
  • 2025 ద్వితీయ సంవత్సరం 72.43 శాతం
  • 2026 ద్వితీయ సంవత్సరం 75.61శాతం

ఫస్ట్​ ప్లేస్​​లో మేడ్చల్​ జిల్లా : ఇంటర్​ మొదటి సంవత్సరంలో తొలి మూడు జిల్లాలు మేడ్చల్ 77.31, రంగారెడ్డి 76.38 శాతం, జయశంకర్​ భూపాలపల్లి 73.04 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించాయి. ఇక చివరి మూడు స్థానాలు కామారెడ్డి 49.40 శాతం, మహబూబాబాద్​ 49.11 శాతం, రాజన్న సిరిసిల్ల 49.05 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించాయి. సెకండ్​ ఇయర్​లో మొదటి మూడు జిల్లాలు వరుసగా మేడ్చల్​ 82.73 శాతం, జయశంకర్​ భూపాలపల్లి 82.34 శాతం, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్​ 82.16 శాతం సాధించాయి. చివరి నుంచి చూసుకుంటే ఆదిలాబాద్​ 62.50 శాతం, వరంగల్​ 60.80 శాతం, రాజన్న సిరిసిల్ల 58.69 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించాయి.

