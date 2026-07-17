కరీంనగర్ నగల దుకాణం దోపీడీ కేసు - ఇప్పుడు ట్రైనీ డీఎస్పీలకు ఇదో ప్రత్యేక క్లాసు
ప్రత్యేకంగా నిలువున్నున్న పీఎంజే నగల దుకాణం కేసు - ఛేదన వ్యూహంపై ట్రైనీ పోలీసులకు బోధన - హైదరాబాద్ పోలీస్ అకాడమీలో ప్రత్యేక తరగతి - 18న వివరించనున్న కరీంనగర్ సీపీ గౌష్ ఆలం
Published : July 17, 2026 at 12:28 PM IST
PMJ Jewelry Shop Robbery Case Chasing Class to Trainee DSP : తమ ఆనవాళ్లు ఏ మచ్చుకు దొరక్కుండా, సినీ ఫక్కీని తలపిస్తూ చేసిన కరీంనగర్ పీఎంజే నగల దుకాణంలోని దోపీడీ ప్రత్యేకంగా నిలువనుంది. పశ్చిమ బెంగాల్లో చిక్కిన ఈ బిహార్ ముఠా తమ డిజిటల్ ఆధారాలు దొరక్కుండా మాస్టర్ ప్లాన్ వేసింది. అయినా ఎంతో వేగంగా ఈ కేసును కరీంనగర్ పోలీసులు ఛేదించి చిత్తు చేశారు. దోపిడీ జరిగిన తీరుపై అద్భుతమైన దర్యాప్తు వ్యూహం నిదర్శనంగా నిలిచింది. ట్రైనీ పోలీసులకు ఈ తరహా కేస్ స్టడీలకు ఉదాహరణగా ఈ కేసు ఛేదన గురించి వివరించనున్నారు.
కేస్ టేకప్ చేసిన కమిషనర్ ద్వారానే : రాష్ట్ర హోంశాఖ మార్గదర్శకాల ప్రకారం పీఎంజే నగల దుకాణం కేసు విచారణ ప్రక్రియను తెలంగాణ పోలీస్ అకాడమీలో కొత్తగా ఎంపికైన డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (డీఎస్పీ)ల ట్రైనింగ్లో కేస్స్టడీగా వివరించనున్నారు. ఈ మేరకు పోలీస్ అకాడమీలో ఈ నెల 18న శిక్షణ పొందుతున్న డీఎస్పీలకు స్పెషల్ క్లాస్ నిర్వహించనున్నారు. ఈ దోపిడీ కేసును ఛేదించిన కరీంనగర్ పోలీస్ కమిషనర్ గౌష్ ఆలం స్వయంగా ట్రైనీలకు వివరించనున్నారు. నేరగాళ్లు ప్లాన్ వేసిన తీరు, డిజిటల్ నెట్వర్క్ను వారు ఎలా నిర్వీర్యం చేశారనే అంశాల గురించి ఆయన చెప్పనున్నారు.
మొబైల్ లొకేషన్ మాత్రమే కాకుండా : దోపీడీకి పాల్పడిన ముఠాలోని నిందితులు వారి మొబైళ్లను సిగ్నల్స్కు దొరక్కుండా ఉండేందుకు నిర్మానుష్య ప్రదేశాల్లో పారేసి జాగ్రత్త పడ్డారు. దీని ద్వారా నేరగాళ్లను ట్రేస్ చేయడానికి కేవలం లొకేషన్ డేటాను మాత్రమే నమ్ముకోకుండా సీసీటీవీ నెట్వర్క్ను నిశితంగా పరిశీలిస్తూ, హ్యూమన్ ఇంటలిజెన్స్ ద్వారా నిందితుల రూట్ మ్యాపింగ్ చేసే ప్రక్రియ గురించి ఈ కేసు నేర్పిస్తుంది.
దోపిడీ చేసేందుకు రెండు నెలల ముందు నుంచే కరీంనగర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ముఠాలో కీలక నిందితుడైన సుబోధ్సింగ్, తన అనుచరులు మెకానిక్లుగా చలామణి అవుతూ రెక్కీ నిర్వహించారు. దీంతో స్థానిక నగల దుకాణాలు, బ్యాంకుల పరిసర ప్రాంతాల్లో అనుమానాస్పదంగా సంచరించే కొత్త వ్యక్తులపై నిరంతరం నిఘా పెట్టడం ఎంత ముఖ్యమైన కర్తవ్యమో ఈ కేసు తెలియజేసింది.
డాక్యుమెంట్లు, నంబర్ ప్లేట్ల వెరిఫై : నిందితులు స్థానిక లాడ్జీల్లో బస చేసేందుకు నకీల ఆధార్ కార్డులను వినియోగించారు. దీంతో ప్రైవేట్ హాస్టళ్లలో తనిఖీలను కఠినతరం చేయడం, టీఎస్ కాప్ లాంటి యాప్స్ ద్వారా వినియోగదారుల గుర్తింపు కార్డులను లైవ్లో వెరిఫై చేయడం ఎంత అవసరమో వివరిస్తుంది. అలాగే నిందితులు దొంగిలించిన సొమ్ముతో పారిపోవడానికి ద్విచక్ర వాహనాలను స్థానికంగానే కొనుగోలు చేశారు. వాటికి తప్పుడు నంబరు ప్లేట్లు తగిలించారు. దీని వల్ల కేవలం నంబర్ ప్లేట్పైనే ఆధారపడకుండా నిందితుల వస్త్రధారణ, హెల్మెట్ మోడళ్లను జిల్లాల సరిహద్దులోని సీసీ కెమెరా విజువల్స్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసే సాంకేతిక పాఠం ఈ కేసులో ఉంది.
అంతర్రాష్ట్ర పోలీసులతో సమన్వయం సాధించడం : ఈ ముఠా బిహార్లో ప్లాన్ వేసి, తెలంగాణలో దోచుకొని, పశ్చిమబెంగాల్లో పట్టుబడింది. దోపిడీ లేదా నేరం చేసి ఫేక్ ఆధారాలతో ఇతర రాష్ట్రాలను దాటుకుంటూ వెళ్లినప్పుడు రాష్ట్రంలోని పోలీసుల సమన్వయంతో వ్యవహరించడం గురించి చెబుతుంది. ముఖ్యంగా వేరే రాష్ట్రాల పోలీసు విభాగాలతో రియల్ టైమ్ డేటా షేరింగ్తో పాటు తొందరగా ట్రాన్సిట్ వారెంట్లు సాధించే చట్టపరమైన నిబంధనలు పై డీఎస్పీ ట్రైనీలకు ఈ కేసు ద్వారా అవగాహన కల్పించనున్నారు.
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