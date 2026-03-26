కనకదుర్గమ్మ పాటతో ప్రధానినే ఫిదా చేసిన శ్రీలలిత - ఒక్క పాటతో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు

కర్ణాటక సంగీతంతో మోదీ మనసు గెలిచిన యువకెరటం - సనాతన ధర్మంలోని భక్తిని తన గొంతుతో పలికించి - దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దృష్టిని ఆకర్షించిన శ్రీలలిత

Special Chit Chat With Padutha Theeyaga Srilalitha Yuva Story
Special Chit Chat With Padutha Theeyaga Srilalitha Yuva Story (ETV Bharat)
Published : March 26, 2026 at 4:12 PM IST

Updated : March 26, 2026 at 4:26 PM IST

Special Chit Chat With Padutha Theeyaga Srilalitha Yuva Story : ఈరోజుల్లో వైరల్ అవ్వడం అంటే ఒక ట్రెండీ డ్యాన్స్ స్టెప్పో, లేక ఒక ఫన్నీ రీలో అనుకుంటాం. కానీ, మన భారతీయ మూలాల్లో ఉన్న శక్తిని, మన సనాతన ధర్మంలోని భక్తిని తన గొంతుతో పలికించి దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దృష్టిని ఆకర్షించింది యువ కెరటం శ్రీలలిత. డిజిటల్ ప్రపంచంలో యువత వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్ వెనక పరుగులు తీస్తున్న తరుణంలో కర్ణాటక సంగీతం నా బలం, భక్తి గీతం నా ప్రాణం అని నిరూపిస్తున్నారు శ్రీలలిత. తాను పాడిన పాట వీడియోను జోడిస్తూ ప్రధాని మోదీ నుంచి వచ్చిన అభినందన తనకు నిజంగా ఓ కలలా ఉందంటున్నారు. "కనకదుర్గమ్మ" భక్తి గీతంతో ప్రధాని మనసు గెలుచుకుని, రాత్రికి రాత్రే దేశవ్యాప్త గుర్తింపు పొందిన శ్రీలలితతో చిట్​చాట్‌.

ఆ మధ్య "వరాహ రూపం" అంటూ గాయని శ్రీలలిత గుడిపాటి తన కవర్ సాంగ్​తో యూట్యూబ్​లో సెన్సేషన్ సృష్టించింది. ఇప్పుడు కనకదుర్గ మహా ప్రభావిత అంటూ ప్రధాని మోదీని ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. తన పాటతో సంప్రదాయ సంగీతాన్ని నేటి తరానికి మరింత చేరువ చేయడమే తన ఆశయమని ఆమె ఈటీవీ భారత్​తో పంచుకున్నారు.

కనకదుర్గమ్మ పాటతో ప్రధానినే ఫిదా చేసిన శ్రీలలిత - ఒక్క పాటతో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు (ETV Bharat)

గాయని శ్రీలలిత మాట్లాడుతూ, పాశ్చాత్య సంగీతం హోరెత్తుతున్న వేళ భారతీయ సంస్కృతినీ, సంప్రదాయ సంగీతాన్నీ నేటి తరానికి చేరవేయాలనేదే నా తపనని తెలిపారు. అదే ఈరోజు నన్నిక్కడ నిలబెట్టింది. నాకు మాటలు రాకముందే నా సంగీత ప్రయాణం మొదలైందని అని చెబుతున్నారు.

అమ్మనాన్నలు సత్యవాణి, శ్రీనివాస రాజశేఖర్ ఇద్దరూ క్లాసికల్ సింగర్స్. దాంతో ఇంట్లో ఏ పని చేస్తున్నప్పటికీ సుస్వరాలు వినిపిస్తూనే ఉండేవి. నెలల వయసున్నప్పటి నుంచే సంగీతం నా మదికి చేరువ కావాలనే ఉద్దేశ్యంతో అమ్మ నిత్యం టేప్​ రికార్డర్​లో పాటలు ప్లే చేసేదట. నాకు 3 ఏళ్ల వయసు వచ్చేసరికి ఆమె నన్ను వేదికపై ప్రదర్శనలు ఇవ్వమంటూ డ్యాన్స్ చేయమనీ, పాటలు పాడమనీ ప్రోత్సహించడం మొదలుపెట్టారు. నాకు ఆత్మన్యూనతా భావం కలగకూడదనే తన ప్రయత్నమని అమ్మ చెప్పేవారు.

నాన్న బ్యాంకు ఉద్యోగి కావడంతో తరచూ బదిలీలు జరిగేవి. అలా తమిళనాడు, కేరళ తదితర ప్రాంతాల్లో నివసించాను. ఆ సమయంలో నా సంగీత సాధన కోసం అమ్మనాన్నలు పడిన కష్టం వర్ణనాతీతమైనది. రోజూ బైక్​పై 2 గంటలు ప్రయాణించి మరీ నన్ను తీసుకెళ్లేవారు. కర్ణాటక, హిందూస్థానీ సంగీత పాఠాలు నేర్పించే వారు. మోదుమూడి సుధాకర్, కౌశికి చక్రవర్తి తన గురువులని ఆమె పేర్కొన్నారు.

ఆ పాటే మార్చేసింది: 7వ ఏట నుంచే బుల్లితెరపై నా ప్రయాణం మొదలైంది. ఈటీవీ పాడుతా తీయగా సిల్వర్ జూబ్లీ సిరీస్, స్వరాభిషేకం, బోల్​ బేబీ బోల్ వంటి దాదాపు 25 టీవీ షోలు చేశానన్నారు. అయితే, నాకు అత్యంత తృప్తిని ఇచ్చేది కనకదుర్గమ్మ సేవ. 2019 నుంచి ప్రతి దసరాకు 10 పాటలు విడుదల చేయడం నాకు అలవాటుగా మారింది. అలా ఇప్పటి వరకు 70 పాటలు పాడాను. కొన్ని ఏళ్ల క్రితం కాంతారా చిత్రంలోని వరాహ రూపం పాటకు చేసిన కవర్‌ సాంగ్‌ యూట్యూబ్‌ సెన్సేషన్‌గా మారి సంగీత ప్రియులనూ ఆకట్టుకుంది.

ఇప్పుడు 2025లో "కనకదుర్గ మహా ప్రభావిత, మదన జనకుని సోదరి" నేను పాడిన పాటను ప్రధాని మోదీ విని తన ఎక్స్‌ వేదికగా షేర్‌ చేశారు. దుర్గాదేవి ఆరాధనతో నా మనసు అపారమైన శక్తి సామర్థ్యాలతో నిండిపోతోంది అని ట్వీట్‌ చేశారు. ఈ మెచ్చుకోలు నాకే కాదు, తెలుగువాళ్లకి దక్కిన గౌరవంగా భావిస్తున్నాను అని హర్షం వ్యక్తం చేస్తోంది. ఈ పాటను మా మామయ్యే నా చేత సాధన చేయించారు.

నా ఛానల్‌ ఒక ఆధ్యాత్మిక వేదిక: కరోనా సమయంలో ప్రజలు అంతా ఆందోళనలో ఉన్నప్పుడు, వారి మనసులకు ప్రశాంతతనిచ్చే మార్గం ఆధ్యాత్మికతే అని నేను నమ్మాను. అందుకే యూట్యూబ్‌ ఛానల్‌పై దృష్టి పెట్టాను. ప్రస్తుతం నా ఛానల్‌ 152 మిలియన్ల వ్యూస్, 5.5 లక్షల మంది సబ్‌స్క్రైబర్లతో ఒక ఆధ్యాత్మిక వేదికగా మారిందని గాయని శ్రీలలిత చెబుతున్నారు. 500కు పైగా పాటలు, విదేశీ ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు. దేశం పట్ల భక్తితో మాతృభూమి అనే ఆల్బమ్‌ను కూడా చేశాను.

"ఫలితం ఆశించకుండా పని చేయడం అనే సూత్రాన్ని నేను నమ్ముతాను. ప్రస్తుతం ఎంఏ మ్యూజిక్‌ చేస్తున్నాను. తాజాగా ఎం.ఎం.కీరవాణి గారి టీమ్‌లో సభ్యురాలిగా చేరాను. ఆదిశంకరాచార్యుల రచనలను పాటల రూపంలో భావి తరాలకు అందించాలనేది నా లక్ష్యం. నా భర్త సీతారామ్‌ సహకారంతో భగవద్గీతలోని సారాంశాన్ని పాటలుగా మలిచాను. ఏఐ టెక్నాలజీ ద్వారా అద్భుతమైన విజువల్స్‌ జోడించి ప్రపంచానికి చూపించాలనుకుంటున్నాను." - శ్రీలలిత గుడిపాటి, గాయని

ప్రస్తుతం కేవలం అమ్మాయిలతోనే ఒక మ్యూజిక్‌ బ్యాండ్‌ ట్రూప్‌ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాను. ఇందులో పంజాబ్‌ నుంచి కేరళ వరకు వివిధ రాష్ట్రాల అమ్మాయిలు ఉన్నారు. "శ్రీలలిత నారిగమ" కార్యక్రమాన్ని ఇటీవల కీరవాణి లాంచ్‌ చేశారు. భారతీయ సంగీతంలో పట్టు సాధిస్తే ప్రపంచాన్ని జయించవచ్చని బాలమురళీకృష్ణ నిరూపించారు. నేను కూడా అదే బాటలో ప్రయాణిస్తూ, మన సంస్కృతిని విశ్వవ్యాప్తం చేయాలనుకుంటున్నానని గాయని శ్రీలలిత తెలిపారు.

Last Updated : March 26, 2026 at 4:26 PM IST

