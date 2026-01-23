భయాన్ని జయించి ఆకాశమే హద్దుగా సాహసాలు - స్కైడైవింగ్లో రాణిస్తున్న దివ్య సురేపల్లి
ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే తొలి మహిళా స్కైడైవర్గా చరిత్ర - 14 వేల అడుగుల జంప్ మైలురాయి సాధించిన దివ్య - చిన్నప్పటి నుంచి సాహసాలంటే ఇష్టం - ప్రస్తుతం దిల్లీలో పర్యావరణ ఇంజినీర్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 5:38 PM IST
Yuva Story on Skydiver Divya From Visakhapatnam: 'మేఘాలలో తేలిపొమ్మన్నది, తుపానులా రేగి పొమ్మన్నది' అని గులాబి సినిమాలోని కవి సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి రాసిన ఈ పాట వింటుంటే ఏదో తెలియని ఉత్సాహం. కానీ అదే మేఘాల చాటున, వేల అడుగుల ఎత్తు నుంచి రెక్కలు విప్పిన పక్షిలా భూమి వైపు దూసుకురావాలంటే మాత్రం ఎవరికైనా సరే వెన్నులో వణుకు పుట్టాల్సిందే.
కానీ ఆ భయాన్ని జయించి, ఆకాశమే హద్దుగా సాహసాలు చేస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖకు చెందిన దివ్య సురేపల్లి మొట్టమొదటి మహిళా స్కైడైవర్గా రికార్డు సృష్టించింది. వేళ్ల మీద లెక్కపెట్టగలిగే డజనున్నర మంది మహిళా స్కెడైవర్లలో ఒకరిగా నిలిచిన ఆమె ప్రయాణం ఎలా మొదలైంది? అసలు గాలిలో అంత ఎత్తు నుంచి దూకుతున్నప్పుడు ఆమె అనుభూతి ఏంటి? కెరీర్ పరంగా ఎంతో ఉన్నత స్థితిలో ఉండి కూడా ఈ రిస్క్ ఉన్న క్రీడను ఎందుకు ఎంచుకున్నారు? ఈ విషయాల్ని దివ్య మాటల్లోనే ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
స్కైడైవర్ దివ్య సురేపల్లి మాటల్లో: నేను తెనాలిలో జన్మించాను. అయితే నా విద్యాభ్యాసమంతా విశాఖపట్నంలో సాగింది. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్లో ఇంటర్ను పూర్తి చేసి, ఉత్తరాంఖడ్లోని రూర్కీలో ఐఐటీని పూర్తి చేసి, ఆపై జర్మనీలో ఎంఎస్ పూర్తి చేశాను. ప్రస్తుతం దిల్లీలో పర్యావరణ ఇంజినీరుగా పని చేస్తున్నాను. స్కైడైవింగ్కు సంబంధించి విషయాలను తెలుసుకునేందుకు సమాచారం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. నేను మొదటగా శిక్షణను తీసుకునేందుకు అమెరికా వెళ్లాను, కానీ అక్కడ వాతావరణం సహకరించలేదు. దాంతో దీనికోసం ఎందుకు ఎదురుచూడాలని ముందుగా లైసెన్స్ తీసుకుంటే మంచిదని అనుకుని భావించి ఆ దిశగా అడుగులు వేశాను.
స్కైడైవింగ్లో అప్రమత్త అవసరం: అయితే ఇందులో ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకుగాను దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని సెకన్న వ్యవధిలోనే ఎంతో అప్రమత్తతను పాటించాల్సి ఉంటుంది. ప్రధానంగా స్కైడైవింగ్లో మీ చేతి ఆకృతి కాస్త అటు ఇటుగా ఉన్నా కూడా కింద పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది. అందువల్ల హ్యాండ్ మూమెంట్ను సైతం గమనించుకోవాల్సిన బాధ్యత మనపై ఉంటుంది. తన తల్లిదండ్రులు స్తైడైవింగ్ చేస్తానని చెబితే మొదట్లో కంగారుపడ్డారు. అయితే తాను ధైర్యం చెప్పడంతో కొన్ని షరతులను విధించి అంగీకరించారు.
చిన్నతనం నుంచి తనకు గుర్తింపు ఉండేటటువంటి ఏదైనా రంగంలో పేరు తెచ్చుకోవాలని ఉండేదని దివ్య పేర్కొన్నారు. జీవితం చాలా చిన్నదనీ, దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలను నిర్ణీత కాలవ్యవధిలో ప్రణాళికబద్ధంగా పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించాలని స్తైడైవర్ దివ్య సూరేపల్లి యువతకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
