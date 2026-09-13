భక్తులకు గుడ్న్యూస్ - ఖైరతాబాద్, బాలాపూర్ గణేశ్ దర్శనానికి ప్రత్యేక బస్సులు
హైదరాబాద్ నగరంలో వినాయకచవితి ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే భక్తులు నగరంలోని ఖైరతాబాద్ మహాగణపతి, బాలాపూర్ గణేశ్ మండపాలను దర్శించుకునేందుకు ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సు సర్వీసులను ఏర్పాటు చేసింది.
Published : September 13, 2026 at 10:01 AM IST
Special Buses For Khairathabad Ganesh : భాగ్యనగరంలో గణేశ్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తారు. నగరంలోని ప్రధాన గణేశ్ మండపాల దర్శనానికి అనేక ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు వెళుతుంటారు. అయితే నగరంలోని ఈ మండపాలకు నేరుగా బస్సు సౌకర్యం లేకపోవడంతో భక్తులు ప్రతి ఏటా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వారి ఇబ్బందులపై టీజీఎస్ ఆర్టీసీ వీసీ, ఎండీ వై.నాగిరెడ్డి స్పందించారు. నగరంలోని ఖైరతాబాద్ మహాగణపతి, బాలాపూర్ గణేశ్ మండపాలను దర్శించుకునే భక్తులకు ప్రత్యేక బస్సు సర్వీసులను ఏర్పాటు చేసినట్లు శనివారం ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించారు. ఈ నెల 14 నుంచి 24 వరకు ఈ సర్వీసులు నడుస్తాయని స్పష్టం చేశారు.
లక్షల మందికి సౌకర్యం
ఈ ప్రత్యేక బస్సులు నగరంలోని జేబీఎస్, ఎంజీబీఎస్ మీదుగా నడుస్తాయని ఆర్టీసీ ఎండీ తెలిపారు. భక్తులు ఈ సర్వీసులను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ బస్సులు జేబీఎస్ నుంచి ప్రారంభమై బోట్స్క్లబ్, ఐమాక్స్, గాంధీభవన్, ప్యాట్నీ, బాటా, ట్యాంక్బండ్, ఖైరతాబాద్, లక్డీకాపూల్, అఫ్జల్గంజ్, సీబీఎస్-ఎంజీబీఎస్, గవర్నమెంట్ ప్రెస్, ఉమెన్స్ కాలేజ్, జె.గార్డెన్, ఐ.ఎస్.సదన్, పిసల్బండ, మిథాని టౌన్షిప్, బాలాపూర్ ఎక్స్రోడ్, శివాజీ చౌక్ మీదుగా బాలాపూర్ గణేశ్ మండపానికి చేరుకోనున్నాయి.
ఉదయం ఆరు గంటల నుంచే సర్వీసులు
భక్తుల రద్దీని అనుసరించి జేబీఎస్ వద్ద ఉదయం 6 గంటలకు మొదటి సర్వీస్ ప్రారంభమౌతుంది. ఆపై రాత్రి 9:55 గంటల వరకు సర్వీసులు నడుస్తాయి. ప్రతి 40 నుంచి 50 నిమిషాల వ్యవధితో నిరంతరాయంగా బస్సులు నడుస్తాయని ఎండీ నాగిరెడ్డి వెల్లడించారు. బాలాపూర్ గణేశ్ మండపం నుంచి తిరుగు ప్రయాణ బస్సులు ఉదయం 7:55 గంటలకు ప్రారంభమై రాత్రి 11:50 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటాయని వెల్లడించారు.
పూజలు అందుకోవడానికి సిద్ధమవుతున్న ఖైరతాబాద్ గణేశుడు
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఖైరతాబాద్ మహా గణపతి అంటే తెలియని వారుండరంటే అతిశయోక్తి కాదు. ఇక్కడ సుమారు 70 అడుగుల ఎత్తులో కొలువుదీరిన ‘పంచముఖ సంకటహర మహాగణపతి’ పూజలందుకోవడానికి సిద్ధమవుతున్నాడు. శనివారం సాయంత్రం విగ్రహ ప్రధాన శిల్పి రాజేంద్రన్ భక్తుల కోలాహలం మధ్య వినాయకుడి విగ్రహానికి తుది మెరుగులు దిద్దారు. ప్రతి సంవత్సరం ఉత్సవాలకు నాలుగైదు రోజులు ముందుగానే ఇక్కడ విగ్రహాన్ని ప్రదర్శిస్తారు. ఏటా వినాయక చవితికి రెండ్రోజుల ముందు స్వామివారి కంటికి తుది మెరుగులు దిద్దడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.
రెండున్నర నెలల్లోనే విగ్రహం పూర్తి
ఖైరతాబాద్ మహా గణపతికి జూన్ 25న తొలి పూజలు చేయగా ఆ తర్వాత రెండు, మూడు రోజుల్లోనే విగ్రహ ఏర్పాటు పనులు ప్రారంభించారు. విగ్రహం పూర్తి చేసేందుకు ప్రతి సంవత్సరం సుమారుగా మూడు నెలల వ్యవధి తీసుకుంటారు. అయితే ఈ సంవత్సరం రెండున్నర నెలల్లోనే విగ్రహాన్ని పూర్తి చేశారు.
దర్శనానికి నిత్యం వేల సంఖ్యలో భక్తులు
నగరంలో ఈ మహా గణపతిని దర్శించుకునేందుకు నిత్యం వేల సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తారు. నగరం నుంచే కాకుండా రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల వారూ వస్తారు. ఈ నేపథ్యంలోనే వారి ప్రయాణానికి ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఉండేందుకు ఆర్టీసీ ప్రత్యేక సర్వీసులను ఏర్పాటు చేసింది.
నేటికి 72 ఏళ్లు పూర్తి
1954లో ఖైరతాబాద్లో తొలిసారిగా మహా గణపతిని ప్రతిష్ఠించారు. ఒక్క అడుగుతో ప్రారంభమైన ఖైరతాబాద్ గణపతి, ఈసారికి 72 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుంటుంది. ఈ సంవత్సరం 69 అడుగుల 'పంచముఖ సంకటహర మహాగణపతి'గా దర్శనమివ్వనున్నారు.. మొదటి నుంచి ఎత్తుతో పాటు ప్రత్యేకమైన సందేశంతో ఓ ప్రత్యేక అవతారంలో ఇక్కడి గణేశుడు దర్శనమిస్తూ వస్తున్నాడు. ఖైరతాబాద్ గణేశ్ ఉత్సవ సమితి ఆధ్వర్యంలో ప్రతి సంవత్సరం విగ్రహ తయారీ పనులు ఇక్కడే నిర్వహిస్తారు.
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