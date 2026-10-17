పండుగ రద్దీ పెరిగింది - ఆర్టీసీ 94 శాతం ఆపరేషన్ లక్ష్యాన్ని సాధించింది
Special Buses for Dasara Rush : దసరా పండుగ దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ బస్సుల్లో రద్దీ ఎక్కువవుతోంది. వీకెండ్ కూడా కావడంతో అందరూ పల్లెబాట పట్టారు. దీంతో ఆర్టీసీ ఆక్యుపెన్సీ 94శాతానికి చేరింది.
Published : October 17, 2026 at 12:54 AM IST
Special Buses for Dasara Rush : దసరా పండుగ సందర్బంగా టీజీఎస్ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులను విజయవంతంగా నడిపిస్తుంది. అక్టోబర్ 9 నుండి 14 వరకు 2,474 ప్రత్యేక బస్సులను నడిపించింది. ఆర్టీసీ దసరా పండుగ సందర్బంగా ఇప్పటి వరకు ప్రకటించిన బస్సుల్లో 94.07 శాతం ఆపరేషన్ లక్ష్యాన్ని సాధించిందని యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది. ఖమ్మంలో అత్యధికంగా 133.33 శాతం, మెదక్లో 123.15 శాతం, ఆదిలాబాద్లో 116.90 శాతం ఆపరేషన్ నమోదు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇవాళ, రేపు రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుందని రద్దీకి అనుగుణంగా ప్రత్యేక బస్సులను నడిపిస్తున్నామని ఆర్టీసీ యాజమాన్యం స్పష్టం చేసింది.
దసరా పండుగ సందర్బంగా ప్రయాణికులకు క్షేమంగా గమ్యస్థానాలకు చేరవేసేందుకు టీజీఎస్ ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులను పక్కా ప్రనాళికతో నడిపిస్తుంది. ప్రయాణికుల రద్దీకీ అనుగుణంగా బస్సులను నడిపిస్తుంది. ఈనెల 9వ తేదీ నుండి 14వ తేదీ వరకు సంస్థ మొత్తం 2,630 బస్సులను సిద్ధం చేయగా 2,474 బస్సులను విజయవంతంగా నడిపి 94.07 శాతం లక్ష్యాన్ని సాధించిందని ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డి తెలిపారు. ఈనెల 10వ తేదీన అమావాస్య రోజున ప్రయాణికుల రద్దీ ఊహించని విధంగా పెరిగినప్పటికీ, కేటాయించిన 529 బస్సులకు గాను 689 బస్సులను నడిపించి ప్రయాణికులను గమ్యస్థానాలకు చేరవేశామన్నారు. ఈనెల 9వ తేదీ నుంచి 14వ తేదీ వరకు జోన్ల వారీగా సర్వీసుల నిర్వహణను టీజీఎస్ ఆర్టీసీ ప్రకటించింది.
ఖమ్మంలో అత్యధికంగా 133.33 శాతం ఆపరేషన్
కరీంనగర్ జోన్ 1,770 బస్సుల లక్ష్యానికి గాను 1,565 బస్సులను నడిపి 88.42 శాతం సాధించింది. ఇందులో ఖమ్మం రీజియన్ నిర్ణయించిన 273 బస్సులకు 364 బస్సులను నడిపి 133.33 శాతంతో రాష్ట్రంలోనే అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఆదిలాబాద్ రీజియన్ 116.90 శాతం, కరీంనగర్ 94.76 శాతం, వరంగల్ 66.73 శాతం, నిజామాబాద్ 62.69 శాతం ఆపరేషన్ సాధించినట్లు ఆర్టీసీ యాజమాన్యం ప్రకటించింది.
హైదరాబాద్లో 227 ప్రత్యేక బస్సులు
హైదరాబాద్ జోన్ 860 బస్సులకు గాను 682 బస్సులను నడిపి 79.30 శాతం ప్రగతిని కనబరిచింది. ఈ జోన్ పరిధిలోని మెదక్ రీజియన్ 123.15 శాతంతో మెరుగైన సేవలు అందించగా, నల్గొండ 79.70 శాతం, మహబూబ్నగర్ 70.17 శాతం, రంగారెడ్డి రీజియన్ 37.74 శాతం ఆపరేషన్ నమోదు చేశాయి. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలోని అదనపు రద్దీకి అనుగుణంగా ప్రత్యేకంగా 227 బస్సులను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చి ప్రయాణికులకు రవాణా సదుపాయం కల్పించామని ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డి తెలిపారు.
తిరుగు ప్రయాణంలో ప్రత్యేక బస్సు సర్వీసులు
ఈనెల 16, 17 తేదీల్లో ప్రయాణికుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున అవసరమైన చోట్ల అదనపు బస్సు లను నడపాలని ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. స్పెషల్ బస్సుల నిర్వహణలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులకు సూచించారు. పండుగ ముగిసిన అనంతరం తిరిగి నగరాలకు చేరుకునే ప్రయాణికుల కోసం కూడా ఇదే తరహాలో ప్రత్యేక బస్సు సర్వీసులను సిద్ధం చేయాలని ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. టీజీఎస్ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ముందస్తు రిజర్వేషన్ ను www.tgsrtcbus.in వెబ్ సైట్ లో బుక్ చేసుకోవాలని సూచించారు.
స్పెషల్ బస్సుల పూర్తి సమాచారం కోసం కాల్ సెంటర్లు
దసరాకు స్వంత ఊర్లకు వెళ్లే ప్రయాణీకులు ప్రత్యేక బస్సులకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం కోసం ఆర్టీసీ కాల్ సెంటర్ నంబర్లు 040-69440000, 040-23450033 లలో సంప్రదించాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు. బస్ స్టేషన్లలో తాగునీరు, విశ్రాంతి వసతులు, పారిశుద్ధ్యం, భద్రత విషయంలో ఎలాంటి లోటుపాట్లు లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ప్రయాణికులందరూ ఆర్టీసీ సేవలనే వినియోగించుకుని సురక్షితంగా తమ గమ్యస్థానాలకు చేరుకోవాలని సూచించారు.
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