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మాటలతో మనోధైర్యం నింపండి - ప్రాణం నిలబెట్టినట్టే!

నేడు ప్రపంచ ఆత్మహత్యల నివారణ దినం. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్​లో ఏటా 1500 నుంచి 2 వేల మంది ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారని సైకాలజిస్ట్‌ డాక్టర్‌ రాంచందర్‌ మోతుకూరి తెలిపారు. బలవన్మరణాలపై అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు.

WORLD HEALTH ORGANIZATION
నేడు ప్రపంచ ఆత్మహత్యల నివారణ దినం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 10, 2026 at 12:59 PM IST

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World Suicide Prevention Day : జీవితంలో అడ్డంకులను అధిగమించలేక ప్రాణాలు తీసుకోవాలనుకునే వారిని సకాలంలో గుర్తించి మాటలతో ఓదార్పును పంచగలిగితే సానుకూల ఆలోచనలకు ప్రాణం పోసినట్టేనని కౌన్సిలింగ్‌ సైకాలజిస్ట్‌ డాక్టర్‌ రాంచందర్‌ మోతుకూరి తెలిపారు. బలవన్మరణాలపై అవగాహన కల్పించి వాటికి అడ్డుకట్ట వేయాలనే లక్ష్యంతో ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ 10వ తేదీన వరల్డ్‌ సూసైడ్‌ ప్రివెన్షన్‌ డే నిర్వహిస్తున్నారు.

సమాజంలోని ప్రశ్నలతో సతమతం

  • ఇంజినీరింగ్‌ చేసిన ఓ యువకుడు మూడేళ్లుగా ఎంత ప్రయత్నించినా ఉద్యోగం సాధించలేకపోయాడు. స్నేహితులు ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడటం, కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఎదురయ్యే ప్రశ్నలతో కలత చెందాడు. బతుకు చాలిద్దామని హైదరాబాద్​లోని హుస్సేన్‌సాగర్‌లో దూకే ప్రయత్నం చేశాడు. అక్కడే ఉన్న స్థానికులు అతన్ని గమనించి కాపాడటంతో ప్రాణాలు నిలిచాయి. అతడికి ఓ పోలీస్ అధికారి కౌన్సిలింగ్‌ ఇచ్చి సాధారణ స్థితికి తీసుకువచ్చారు.
  • నిత్యం మద్యం సేవించి వేధించే భర్తతో కలసి ఉండటం తన వల్ల కాదనుకుంది ఓ గృహిణి. తన ఇద్దరు బిడ్డలతో కలిసి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకునే నిర్ణయానికి వచ్చింది. స్నేహితురాలితో తన మనసులో బాధను పంచుకుంది. ఆమె సూచనతో స్వచ్ఛంద సంస్థలో సైకియార్టిస్ట్ వద్ద కౌన్సిలింగ్‌ తీసుకుంది. వారి ప్రోత్సాహం, దాతలిచ్చిన డబ్బుతో ఇంటి వద్ద చిన్న హోటల్‌ ప్రారంభించి ఇప్పుడు తన కాళ్లపై తాను నిలబడి బిడ్డలను సాకుతోంది.

రాజధాని నగరంలో ఇలా

రాజధాని హైదరాబాద్​లో ప్రతి ఏటా 1500 నుంచి 2 వేల మంది ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతుంటారని అంచనా ఉంది. స్వచ్ఛంద సంస్థలు, శాంతి భద్రతలు, రైల్వే పోలీసులు 2 నుంచి 3 వేల మందిని కాపాడుతున్నట్లు లెక్కలు చెబుతున్నాయి. ఎన్‌సీఆర్‌బీ (జాతీయ నేర గణాంక సంస్థ) లెక్కల ప్రకారం హైదరాబాద్‌ పోలీస్ కమిషనరేట్‌ పరిధిలో 2024లో భారీ సంఖ్యలో 711 మంది బలవన్మరణాలకు పాల్పడ్డారు. వీరిలో 557 మంది పురుషులు ఉన్నారు. కుటుంబ గొడవలతో అధిక శాతం బలవన్మరణం చెందినట్టు దర్యాప్తులో పోలీసులు గుర్తించారు. పోలీసులు, కౌన్సిలింగ్‌ నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం బలవన్మరణాలకు ప్రధాన కారణం మానసిక ఒత్తిడేనని స్ఫష్టమవుతోంది.

తాను ఒంటరిననే భావన

తర్వాత స్థానాల్లో కుటుంబ, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ఒంటరితనం, మద్యం, సైబర్, ఆర్థిక మోసాల బారిన పడటం, వివాహేతర సంబంధాలు, నిరుద్యోగం, అనారోగ్యం వంటి అంశాలున్నాయని రోషిణి సంస్థ సైకాలజిస్ట్‌ రత్న వివరించారు. తాను ఒంటరిననే భావనకు గురైనప్పుడు మేమున్నామంటూ భుజం తట్టి వారిలో మనోధైర్యం నింపగలిగితే చాలా మందిని ప్రాణాలతో కాపాడవచ్చన్నారు. రోషిణి హెల్ప్‌లైన్‌ ఉదయం 11 నుంచి రాత్రి 7 వరకు పని చేస్తుందని చెప్పారు.

ఎక్కువగా ఫోన్లు ఈ సమస్యలపైనే

  • మానసిక కుంగుబాటు, భార్యభర్తల తగాదాలు, ఒంటరితనం, వ్యక్తిగత సంబంధాలు, కుటుంబ సమస్యలతో బాధపడుతున్నామని జీవితం పట్ల విరక్తి చెందామంటూ ఫోన్‌ చేస్తుంటారు.
  • 20 ప్రాంతాల్లో సదస్సులతో 1,500 మంది విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించాం.
  • బాధితుల్లో 65 శాతం పురుషులు, 35 శాతం మహిళలు ఉంటున్నారు.
  • 21 నుంచి 40 ఏళ్ల మధ్య వయస్కులు 75 శాతం, 20 ఏళ్లలోపు, 40 ఏళ్ల పైబడిన వారు 25 శాతం మంది ఉన్నారు.
  • హెల్ప్‌లైన్‌ నంబర్లు 040-66202000, 66202001, 81420 20033, 81420 20044 కి కాల్​ చేయండి.
  • వెబ్‌సైట్‌: roshnitrusthyd.org

ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితమన్నాక ఏదో ఓ సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజమని, వాటికి సరైన రీతిలో ఆలోచిస్తే పరిష్కార మార్గాలు లభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, మీ సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్​లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్‌లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందవచ్చు.

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