ETV Bharat / state

పోరాడే సమయంలో పారిపోకూడదు - సర్పంచ్ అభ్యర్థులకు భగవద్గీత పాఠం

పల్లె నాయకత్వానికి భగవద్గీత పాఠం - సర్పంచ్ అభ్యర్థులు గీతను అనుసరించడంపై ప్రత్యేక కథనం

Panchayat Elections
Panchayat Elections (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 1, 2025 at 9:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sarpanch Candidate Follow Bhagavad Gita : భగవద్గీత కన్నా ప్రవచన పరమార్థం, మార్గదర్శకత్వ గ్రంథం ప్రపంచంలో మరోటి లేదు. ప్రజాస్వామ్య యుద్ధంలో గెలిచి గ్రామ ప్రథమ పౌరుడిగా ఎవరు నిలుస్తారో మరికొన్ని రోజుల్లోనే తేలుస్తోంది. ప్రజా నాయకుడిగా వెలగాలని అనుకునే వారు గీతాసారాన్ని కచ్చితంగా ఆచరించాలి. ఆ భావ సారాన్ని సమాజానికి అన్వయించి ధర్మాన్ని, సత్యాన్ని గెలిపించాలి. భగవద్గీత నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలపై ప్రత్యేక కథనం.

పోరాడే సమయంలో పారిపోకూడదు : 'హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్షసే మహీం. తస్మాదుత్థిష్ఠ కౌంతేయ యుద్ధాయ కృతనిశ్చయః' అంటూ యుద్ధంలో మరణిస్తే వీరస్వర్గం, గెలిస్తే విజయం సాధ్యం అవుతుందనీ, పోరాడే టైంలో పారిపోకూడదనే జీవిత సత్యాన్ని శ్రీ కృష్ణుడు బోధించాడు. నేతలు తొలిసారి విఫలం అయినా మరో ప్రయత్నం లక్ష్యానికి దారి చూపుతుందని నిర్దేశించాడు.

నిజాయతీతో గడిపే జీవితంలో తృప్తి : 'సంశయాలు నన్ను ఆవహించినప్పుడు, నిరాశా నిస్పృహలు కమ్ముకున్నప్పుడు నేను భగవద్గీతను తెరిచి చూస్తాను. అందులో ఏదో ఒక శ్లోకం నన్ను ఊరడించి సాంత్వనపరుస్తుంది' అనేవారు మహాత్మా గాంధీ. నిజాయతీతో గడిపే జీవితంలో ఉన్న తృప్తి మరెక్కడా కనిపించదన్న భగవద్గీత బోధనను నేతలు అనుసరించాలి. ఫలితాల గురించి చింతించకుండా కర్తవ్యంపై దృష్టి పెట్టాలి.

సత్యం, ధర్మం వైపు నిలబడినప్పుడు జీవితం సార్థకం : కురుక్షేత్ర యుద్ధ టైంలో అర్జునుడు పూర్తిగా కుంగిపోయి నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్న సమయంలో శ్రీ కృష్ణుడు భగవద్గీతను బోధించాడు. 18 అధ్యాయాలు, 745 శ్లోకాలతో కూడిన వికాస గ్రంథాన్ని పాశ్చాత్య దేశాలు కూడా అనుసరిస్తున్నాయి. ప్రజా సేవలో సర్పంచ్​లకు ఎన్నో సమస్యలు, సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. అంతమాత్రాన నిరాశను దరి చేరనీయొద్దు. ధర్మం, సత్యం వైపు నిలబడినప్పుడు జీవితం సార్థకమవుతుందని గ్రహించాలి. 'అథ చేత్వమిమం ధర్మం సంగ్రామం న కరిష్యసి' అంటూ 'భగవద్గీత'లో ధర్మం పరమార్థాన్ని వివరించారు.

క్రమశిక్షణతో మెలిగితే ఆశయ సాధన : సర్పంచ్​గా ఎన్నిక అయిన నాయుకులు గ్రామంలో చిన్నా పెద్దా తేడా లేకుండా ప్రతీ ఒక్కరిని పలకరించాలి. ప్రథమ పౌరుడిగా ఊరిని బాగు చేయాలి. పెద్దలతో సఖ్యతగా మెదిలి గ్రామాల అభివృద్ధికి తోడ్పాటును అందించాలి. క్రమశిక్షణతో మెలిగితే ఆశయ సాధన సులువవుతుందని గీతా సారం చెబుతోంది. 'యుక్తాహార విహారస్య యుక్తచేష్టస్య కర్మసు.. యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖహా!' అంటూ క్రమశిక్షణతో కూడిన ఆహార నియమాలు, సరైన అలవాట్లు అలవర్చుకోవాలని 'భగవద్గీత' తెలుపుతుంది.

బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వర్తించిన వారికే గుర్తింపు : ఎవరో వస్తారని చూడకుండా, ఇతరులపైనే ఆధారపడకుండా నీ పని చేయడమే సరైనదని శ్రీ కృష్ణుడు బోధించాడు. 'నియతం కురు కర్మత్వం కర్మ జ్యాయో హ్యకర్మణః శరీరయాత్రాపి చ తేన ప్రసిద్ధ్యేదకర్మణః' అంటూ నీ కర్మలను నువ్వే చేయాలని ఉద్బోధించాడు. ఏ పనీ చేయకపోవడం కన్నా ధర్మాన్ని అనుసరించి పని చేయడమే ఉత్తమం అని తెలిపారు. బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వర్తించి గ్రామాన్ని ఉత్తమంగా నిలిపిన సర్పంచ్​లకే గుర్తింపు ఉంటుంది.

ఏకగ్రీవం కాకుండా అడ్డుకుంటారా? - సర్పంచ్​గా నామినేషన్​ వేసిన మహిళ భర్త కిడ్నాప్!

గ్రామ రాజకీయాల దిశగా యువత - అడ్వకేట్, సాఫ్ట్​వేర్​ ఉద్యోగాలు వదిలేసి మరి బరిలోకి

TAGGED:

LOCAL BODY ELECTIONS IN TELANGANA
LOCAL BODY ELECTIONS 2025
PANCHAYAT ELECTIONS 2025
SARPANCH ELECTIONS IN TELANGANA
PANCHAYAT ELECTIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.