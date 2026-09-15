ETV Bharat / state

ట్రైన్​ జర్నీ చేస్తున్నారా? - సురక్షితమైన ప్రయాణానికి ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!

రైలు వేగం పెరిగింది, ప్రయాణం మరింత సౌకర్యవంతమైంది. అలాగే ప్రమాదాలూ పెరిగాయి. రైలు ప్రయాణ సమయంలో ఎలాంటి అవాంతరాలూ లేకుండా ఉండేందుకు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించడం శ్రేయస్కరం.

Tips For Safe Train Journey
రైలులో ప్రయాణిస్తున్నారా? - సురక్షితమైన ప్రయాణానికి ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 15, 2026 at 10:29 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Tips For Safe Train Journey : దేశ రవాణా వ్యవస్థలో భారతీయ రైల్వే ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తోంది. నేడు రైలు ప్రయాణం వేగవంతమైంది. ప్రయాణ సౌకర్యం మరింతగా పెరిగింది. అదే సమయంలో ఆపదలూ పెరిగాయి. ఏమాత్రం ఏమరపాటుగా ఉన్నా ప్రమాదాలు ముంచుకొస్తాయి. ఒక్క క్షణం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే ప్రాణాలు పోయే అవకాశం ఉంది. కాస్తంత అజాగ్రత్త ఉంటే నిలువుదోపిడీకి గురికావచ్చు తస్మాత్‌ జాగ్రత్త!

సెకనుకు 40 మీటర్లు
గతంతో పోల్చుకుంటే రైళ్ల వేగమిప్పుడు బాగా పెరిగింది. సాధారణ రైళ్లన్నీ సుమారు 100-120 కి.మీ. వేగంతో దూసుకెళ్తున్నాయి. వందే భారత్, శతాబ్ది వంటి రైళ్లయితే ఏకంగా 150 కి.మీ.ల వేగాన్ని దాటేస్తున్నాయి. అంటే సెకనుకు దాదాపు 42 మీటర్ల దూరాన్ని దాటేస్తున్నాయి. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని పట్టాలు దాటాల్సి ఉంటుంది. రైలు దూరంగా ఉంది కదా అని పట్టాలు దాటితే ఏకంగా ప్రాణాలు పోయే పరిస్థితులొచ్చాయి. దూరంగా కనిపిస్తున్న రైలు దగ్గరకు రావడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టడం లేదు. కేవలం 5 సెకన్లలోనే 200 మీటర్ల దూరాన్ని రైలు దాటేస్తోంది. సికింద్రాబాద్‌ జీఆర్పీ పరిధిలోనే అనేక కారణాలతో ప్రతి సంవత్సరం 1,300 మంది పట్టాలపై చనిపోతున్నారు.

రైలు ఆగి ఉన్నప్పుడు ఈ పనులు చేయొద్దు
స్టేషన్‌లో ఒక ప్లాట్‌ఫాం నుంచి మరో ప్లాట్‌ఫాంపైకి వెళ్లాలనుకునే వారు పట్టాలపై నడవొద్దు. లిఫ్టు, ఫుట్‌ ఓవర్‌ బ్రిడ్జి, ఎస్కలేటర్లను ఉపయోగించాలి. ‘రైలు కన్పించట్లేదు కదా త్వరగా దాటేస్తాను’ అని అంచనా వేస్తే ప్రమాదానికి గురయ్యే అవకాశముంది. ఒక రైలు ఆగి ఉన్నప్పుడు దాని కింద నుంచి, మధ్యలో నుంచి వెళ్లడం మరింత ప్రమాదకరం.

రైలు పూర్తిగా ఆగాకే ఎక్కాలి
రైలు కోసం వేచి చూస్తున్నప్పుడు ప్లాట్‌ఫాం అంచుకు కాస్త దూరంగా నిలబడాలి. ముఖ్యంగా పిల్లలు రైలు పూర్తిగా ఆగాకే ఎక్కేలా చూడాలి. కదులుతున్న రైలు ఎక్కడం, సామాన్లతో పరుగెత్తి రైలును అందుకోవడం, రైలు పూర్తిగా ఆగకముందే దిగడం ప్రమాదకరం. ఇలాంటి చిన్న చిన్న తప్పిదాలతో ఎంతో మంది పట్టాల కింద పడి మరణిస్తున్నారు.

మరో ట్రాక్‌పై రైలు వచ్చే అవకాశం
రైల్వే గేటు మూసుంటే దాటకపోవడమే ఉత్తమం. గేటు కింద నుంచి వెళ్లడం, పక్కకు తప్పించి దాటడం, రాంగ్‌సైడ్‌లో వాహనం నడపడం వంటివి చేయొద్దు. మారుమూల ప్రాంతాల్లో గేటు లేని క్రాసింగ్స్​ ఉంటాయి. ఇలాంటి వాటి వద్ద ఇరువైపులా చూసి, రైలు రాకపోకలు లేవని నిర్ధారించుకున్నాకే పట్టాలు దాటాలి. ఒక రైలు వెళ్లిన వెంటనే ముందుకు వెళ్లకూడదు. రెండో ట్రాక్‌పై నుంచి ఇంకో రైలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అదే రైల్వే స్టేషన్ల సమీపంలో అయితే అంతా సరి చూసుకున్నాకే ముందుకు కదలాలి.

కిటికీ పక్కన నిద్రిస్తున్నారా?
రైలులో రాత్రి ప్రయాణాలు చేసే సమయంలో కిటికీ పక్కన నిద్రించే మహిళలు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. సిగ్నల్‌ కోసం రైలు ఆగే ప్రదేశాల్లో దొంగలు కాచుక్కూర్చునే అవకాశముంది. గాలి కోసం కిటికీ తెరిస్తే మెడలో గొలుసులు లాక్కెళుతున్న ఉదంతాలు అనేకం ఉన్నాయి. రైలు ప్రయాణంలో రాత్రివేళ ఒంటరిగా బాత్‌రూమ్‌కు వెళ్లొద్దు. తెలియని వ్యక్తులిచ్చే పానీయాలు, ఆహారం తీసుకోవద్దు.

సామాను మన దగ్గరే సురక్షితం
రైలు ప్రయాణానికి ముందుగానే సీటు, కోచ్ వివరాలను సరి చూసుకోవాలి. పేరు, ఫోన్‌ నంబరు వివరాలు ఉంచడం మంచిది. సెల్​ఫోన్​, విలువైన వస్తువులు, నగదు, నగలను ఎల్లప్పుడూ దగ్గరలోనే ఉంచుకోవాలి. బ్యాగ్‌కు తాళం వేసి, లగేజీ చైన్‌తో భద్రపరచాలి. ఓవర్‌హెడ్‌ ర్యాక్‌లో విలువైన వస్తువులు ఉంచొద్దు.

ప్రయాణ సమయంలో ఇలా చేయండి

  • ఒంటరిగా ప్రయాణించే వారు రైలు నంబరు, కోచ్, సీటు వివరాలు, చేరుకునే సమయం వంటి సమాచారాన్ని కుటుంబ సభ్యులు లేదా నమ్మకమైన వ్యక్తులతో పంచుకోవాలి.
  • అగ్ని ప్రమాదం, అనారోగ్యం, అనుమానాస్పద వస్తువు, దొంగతనం వంటి ఘటనలు ఎదురైతే వెంటనే టీటీఈ, కోచ్‌ సిబ్బంది, ఆర్‌పీఎఫ్‌ లేదా జీఆర్‌పీకి సమాచారం ఇవ్వాలి.
  • నిజమైన అత్యవసర పరిస్థితుల్లో మాత్రమే అత్యవసర చైన్‌ను ఉపయోగించి రైలును ఆపాలి. గుండెపోటు వంటి సమస్యలు వస్తే దగ్గరి పట్టణంలోని ఆసుపత్రిని అప్రమత్తం చేసి రైలును ఆ స్టేషన్‌లో ఆపుతారు.
  • స్టేషన్లలో రద్దీ ఎక్కువున్నప్పుడు మొబైల్‌లో మాట్లాడుతూ నడవొద్దు. పెద్ద మొత్తంలో నగదు తీసుకెళ్లడం కంటే డిజిటల్‌ చెల్లింపు విధానాలు వినియోగించడం ఉత్తమం.

చవితి, దసరాకు సొంతూరు వెళ్లడం కష్టమే! - రైళ్లలో ఇప్పటి నుంచే భారీగా వెయిటింగ్ లిస్ట్​

రైలు మార్గం దిశగా చకచకా అడుగులు - భద్రాద్రి రామయ్యను చేరడం ఇక మరింత సులభం!

TAGGED:

TIPS FOR SAFE TRAIN JOURNEY
TIPS FOR TRAIN JOURNEY
RAILWAY SAFETY TIPS TELUGU
సురక్షితమైన రైలు ప్రయాణం
PRECAUTIONS FOR SAFE TRAIN JOURNEY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.