పేరెంట్స్ డే స్పెషల్ : ఆస్తులు ఎక్కడికీ పోవు - అమ్మానాన్నలు పోతే మళ్లీ రారు
ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో నెలకు 30,40 కేసులు వెలుగులోకి - కాటికి చేరే వయసులో దీనంగా బతుకుతున్న అమ్మనాన్నలు - నేడు 'తల్లిదండ్రుల దినోత్సవం' సందర్భంగా ప్రత్యేక కథనం
Published : July 26, 2026 at 12:20 PM IST
children Responsibility Of Seeing Parents : పురిటి నొప్పులు భరించి బిడ్డకు జన్మనిచ్చి బిడ్డల ఆలనా పాలనా చూసేది తల్లైతే, ఎదిగే సమయంలో వెన్నంటే ఉండి వేలు పట్టి దారి చూపించేది నాన్న!. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో వారి పాత్ర ఉంటుంది. పిల్లలు ఒక ఇంటి వారు అయ్యే వరకు కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటారు. అలాంటిది ఇటీవల కాలంలో తల్లిందండ్రులు నిరాదరణకు గురవుతున్నారు.
ఇవి ఎక్కువగా ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలోనే జరుగుతున్నాయి. జిల్లాలో ఇలాంటి కేసులు నెలకు 30-40 వరకు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. తాము జన్మనిచ్చిన పిల్లలే తమను పట్టించుకోట్లేదని జిల్లా కలెక్టరేట్లకు వస్తున్నారు. ఆస్తులు వారి పేరున రాయించుకుని గెంటేస్తున్నారని బాధిత తల్లిందండ్రులు ఆర్డీవోల వద్ద మొర పెట్టుకుంటున్నారు. అయితే వారిని దగ్గరుండి చూసుకోవాల్సిన పిల్లల బాధ్యతలెంటో నేటి 'తల్లిదండ్రుల దినోత్సవ' ప్రత్యేక కథనంలో తెలుసుకుందాం.
తల్లిదండ్రుల దీనస్థితి : జిల్లా కేంద్రంలో నివసిస్తున్న ఓ దంపతులు వారి పిల్లల్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూ పెంచారు. వారి కోసం ఇల్లు, ఆస్తులు కూడబెట్టారు. ఇలా ఒక కుమారుడు ఉద్యోగంలో, ఇంకొకరు వ్యాపారంలో స్థిరపడ్డారు. కొంతకాలానికి ఆస్తులు పంచుకున్నారు. ప్రస్తుతం కన్నవారి బాధ్యతను మర్చిపోయారు. కాటికి చేరే వయసులో ఆ తల్లిదండ్రులు దీనంగా బతుకుతున్నారు.
యువత దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సిన అంశాలు : ప్రస్తుతం జీవితంలో స్థిరపడిన పిల్లలే కాకుండా చదువుకుంటున్న యువత సైతం తల్లిదండ్రులకు విలువ ఇవ్వట్లేదు. ఎంతో కష్టపడి పెంచుతున్నా, కొందరు వారికి కనీస గౌరవం కూడా ఇవ్వట్లేదు. ఇష్టమొచ్చినట్లు తిడుతూ అమర్యాదగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. వారు చెప్పినది వినకపోవటం, పైగా ఎదురు మాట్లాడటం దౌర్భాగ్యకరమైన స్థితి.
తల్లిదండ్రులకు అండగా ఇలా :
- చదువు, ఉద్యోగరీత్యా ఎక్కడున్నా, ఎంత ఒత్తిడిలో ఉన్నా సరే తల్లిదండ్రులకు ఫోన్ చేసి ఓ 5 నిమిషాలు మాట్లాడాలి. వారి బాగోగులు తెలుసుకోవాలి. వారికి అండగా ఉన్నామనే ధైర్యం ఇవ్వాలి.
- తల్లిదండ్రులు బతికి ఉన్నన్ని రోజులు ఆస్తి వారి పేరు మీదే ఉండనీయండి. వాటిని మార్చుకుని వారిని రోడ్డుపై వదిలేస్తే మరింత కుంగిపోతారు. వారు చనిపోయాక ఆస్తి పుట్టిన పిల్లలకే దక్కుతుందన్న విషయం మరవొద్దు.
- ఉద్యోగరీత్యా ఇతర ప్రాంతాల్లో స్థిరపడిన వారు ప్రతి ఆరు నెలలకు లేదా ఏడాదికో కన్నవారి దగ్గరకు వెళ్లాలి. వారితో కొన్ని రోజులు సంతోషంగా గడపాలి.
- వయసు మీదపడుతున్న కొద్దీ వారిలో చాదస్తం అధికమవుతూ ఉంటుంది. ఆ సమయంలో వారు ప్రతి విషయాన్నీ తప్పుపట్టే అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు వారిపై విసుక్కోకుండా అర్థమయ్యేలా చెప్పటం మంచిది.
- ఏ పని మొదలు పెట్టినా ముందుగా పెద్దవారికి చెప్పండి. వారి సలహాలు తీసుకోండి. అలాగే వారి ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. ఎప్పటికప్పుడు ఆసుపత్రుల్లో చూపించండి.
- కుటుంబం కోసం అనుక్షణం కష్టపడే తల్లిదండ్రులకు ప్రతి విద్యార్థి గౌరవం ఇవ్వాలి. పెద్దలను, వారి సూచించే నిర్ణయాలను విస్మరించవద్దు.
అల్లారుముద్దుగా పెంచిన పిల్లలే అనాథలుగా మారుస్తున్న వైనం - దిక్కుతోచని స్థితిలో తల్లిదండ్రులు
తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోని ఉద్యోగుల జీతంలో 15 శాతం కట్ - తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం