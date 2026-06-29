బీటలు వారుతున్న కుటుంబ బంధాలు - మూణ్నాళ్ల ముచ్చటగా మూడు ముళ్ల బంధం
ఉమ్మడి కుటుంబాలు కనుమరుగవడంతో ఇంట్లో పర్యవేక్షణ కరవు - వివాహేతర సంబంధాలతో బీటలు వారుతున్న కుటుంబాలు - అనుమానాలు, అపోహలు పెంచుకుని హత్యలు, ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్న బాధితులు - దిక్కుతోచని స్థితిలో చిన్నారులు
Published : June 29, 2026 at 10:47 AM IST
Marriages Breaking Down Issue Telugu : మూడు ముళ్ల బంధం మూణ్నాళ్ల ముచ్చటవుతోంది. పిల్లా-పాపలతో పది కాలాల పాటు కళకళలాడాల్సిన కాపురాలు కలహాలతో కుప్పకూలిపోతున్నాయి. అనుమానాలు, అపోహలు, అత్యాశ, వివాహేతర సంబంధాల కారణంగా కుటుంబాలు కష్టాల అఘాదంలోకి వెళ్తున్నాయి. ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఇటీవల చోటుచేసుకుంటున్న ఘటనలు మానవత్వానికి మచ్చలా మారాయి. కుటుంబ బంధాలకు బీటలు వారుతున్న నేపథ్యంలో మానవీయ కథనం.
కారణాలు ఇవే :
- ఉమ్మడి కుటుంబాలు కనుమరుగవడంతో ఇంట్లో పర్యవేక్షణ కొరవడుతోంది. శారీరక సుఖం, ధనాపేక్ష ఇలా వివిధ కారణాలతో వివాహేతర సంబంధాలు అధికమవుతున్నాయి. ఈ సంబంధాలే పచ్చని కుటుంబాల్లో ఉన్నట్టుండి చిచ్చురేపుతున్నాయి.
- ఆర్థిక ఇబ్బందులు, జూదానికి అలవాటు పడడం, మద్యానికి బానిసవ్వడం, ఉపాధి లేకపోవడం వంటివి సైతం ఇళ్లలో గొడవలకు, ఆత్మహత్యలకు, హత్యలకు కారణమవుతున్నాయి.
- పెత్తనం చెలాయించాలనే దురుద్దేశం కూడా కుటుంబాల్లో తగాదాలకు తావిస్తోంది.
- ఇంట్లో దంపతుల మధ్య ఇతరులు జోక్యం చేసుకోవడంతో ఒకరిపై మరొకరికి అనుమానాలు రేకెత్తుతున్నాయి.
- ఇటీవల ప్రియుడితో కలిసి భర్తను, ప్రియురాలితో కలిసి భార్యను హత్య చేయడం, చేయించడం, పిల్లలను అనాథలగా వదిలి వేయడం వంటివి ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.
ఆధారం కోల్పోతున్న పిల్లలు : కాపురానికి బీటలువారి తండ్రి లేదా తల్లి నేరానికి పాల్పడితే దీని ప్రభావం కుటుంబంపై పడుతోంది. ముఖ్యంగా పిల్లలు గూడు లేని పక్షులగా మారుతూ దిక్కు తోచని స్థితిలో ఉంటున్నారు. తల్లిదండ్రులు నేరాలకు పాల్పడి జైలు జీవితాన్ని అనుభవిస్తుంటే. మరో వైపు పిల్లలు ఆధారం కోల్పోయిన దుర్భర జీవితం గడుపుతున్నారు. దీంతో పిల్లల మానసిక స్థితి దెబ్బతింటోంది. అనాథలుగా మారిన పిల్లలకు మంచి - చెడుల వ్యత్యాసాన్ని నేర్పేవారు లేకపోవడంతో వారు సంఘ విద్రోహులుగా మారే అవకాశాలున్నాయి. వారి ఆర్థిక స్థితి దిగజారి పరాయి పంచన చేరి వంచనకు గురయ్యే అవకాశాలున్నాయి.
మానవత్వానికి మచ్చ తెచ్చేలా ఘటనలు :
భార్యపై అనుమానంతో చిన్నారిని కడతేర్చి : నిజామాబాద్ మిర్చి కాంపౌండ్ వద్ద నివాసం ఉంటున్న ప్రియాంక-యువరాజ్ దాంపత్యంలో అనుమానం పెనుభూతమైంది. ప్రియాంక ఇటీవల పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. రెండు నెలల చిన్నారి ప్రేమ్ తనకు పుట్టలేదని యువరాజ్ తన భార్యపై అనుమానం పెంచుకున్నాడు. ఓరోజు చిన్నారిని కత్తితో పొడిచి, గొంతు కోసి హత్య చేసి, రైలు పట్టాల పక్కన పొదల్లో పడేశాడు. అనుమానం ఓ చిన్నారి ప్రాణాన్ని బలితీసుకుంది.
బీమా డబ్బులను కాజేయాలని అత్యాశతో : కామారెడ్డి జిల్లా సదాశివనగర్ మండలం మర్కల్ గ్రామానికి చెందిన కంచర్ల రేణుక-రాజయ్య దంపతుల కాపురం సజావుగా సాగుతోంది. కొన్నాళ్లకు వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్న భార్య అడ్డుగా ఉన్న తన భర్తను తొలగించుకోవాలని అనుకుంది. మరో వైపు భర్త పేరుమీదున్న బీమా డబ్బులను కాజేయాలని అత్యాశ పడింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రియుడితో కలిసి భర్తను హత్య చేసేందుకు పక్కా ప్రణాళిక రచించింది. వీరిద్దరు కలిసి గతనెల 22వ తేదీన రాజయ్యను హత్య చేశారు.
వివాహేతర సంబంధం : నిజామాబాద్ జిల్లా మాక్లూర్ మండలం బోర్గాంలో ఇలాంటి ఘటనే చోటుచేసుకుంది. వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుపడుతున్నాడని కట్టుకున్న భర్త పట్టటి రమేశ్ను భార్య సౌమ్య తన ప్రియుడితో కలిసి హత్య చేసిన ఘటన ఇటీవల కలకలం రేపింది.
"అఘాయిత్యాల కట్టడి చేసేందుకు సమాజంలో వ్యవస్థీకృతమైన మార్పులు తీసుకురావాలి. రోజు రోజుకూ మనుషుల్లో స్వార్థం పెరిగిపోతోంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకొని పిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచే నీతి వాక్యాలు చెబుతూ మంచి-చెడుల వ్యత్యాసం నేర్పుతూ పెంచాలి. చెడు దారిలో నడుస్తున్నవారిలో మానసికంగా మార్పులు తెచ్చేందుకు నిరంతరం కృషిచేయాలి" - వెంకటేశ్వర్లు, నిజామాబాద్ జిల్లా బోధనాసుపత్రి పర్యవేక్షణాధికారి
భార్యపై అనుమానం- నోట్లో కరెంట్ వైర్ పెట్టి హత్య చేసిన భర్త
పొలానికి వెళ్లిన భర్త తిరిగి ఇంటికి రాలేదు : వివాహేతర బంధానికి రైతు బలి