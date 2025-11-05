ఎన్జీటీ రైట్ రైట్ - హైదరాబాద్-మన్నెగూడ హైవేకు ఇక అడ్డుంకులు తొలగినట్లేనా?
గ్రీన్ఫీల్డ్ రోడ్డుకు అవకాశం ఉన్నా - పాత ఎలైన్మెంట్కే నాడు మొగ్గు - ఎట్టకేలకు ఎన్జీటీ గ్రీన్ సిగ్నల్ - వాదనలు బలంగా వినిపించలేదని ఎన్హెచ్ఏఐపై పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు
Published : November 5, 2025 at 11:01 AM IST
Appa Junction to Manneguda Road Story : నేషనల్ హైవే-163 పరిధిలోని హైదరాబాద్ (అప్పా జంక్షన్) నుంచి మన్నెగూడ రహదారి విస్తరణకు మొదటి నుంచి అడ్డంకులే ఏర్పడుతున్నాయి. తాజాగా నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ పచ్చజెండా ఊపగా, ఇతర ప్రత్యామ్నాయాలను విస్మరించి మర్రిచెట్లు ఉన్న మార్గానికే ఎక్కువగా మొగ్గు చూపడం ఇప్పటికీ చర్చనీయాంశంగానే ఉంది. ఎలైన్మెంట్లో పలు మార్పులు చేస్తే రోడ్డు భద్రత పరంగా మరింత రక్షణాత్మకంగా ఉంటుందనే వాదనలున్నా, ఆ దిశగా ప్రభుత్వాలు దృష్టి పెట్టలేదన్న విమర్శలు పెద్ద ఎత్తున వినిపిస్తున్నాయి.
గ్రీన్ఫీల్డ్ రహదారితో తమ భూములు వదులుకోవాల్సి వస్తుందని : R అండ్ B స్టేట్ రోడ్డు (ఎస్హెచ్-4)గా ఉన్న ఈ రహదారిని 2016లో జాతీయ రహదారి (ఎన్హెచ్)గా అప్గ్రేడ్ చేశారు. 2018లో ఈ రోడ్డుకు జాతీయ రహదారి నంబరును కూడా ప్రకటించారు. అదే సంవత్సరంలో భూసేకరణను సైతం ప్రారంభించారు. మొత్తం 46 కిలోమీటర్ల మేర రహదారిని విస్తరించాలని ఎన్హెచ్ఏఐ(నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా) నిర్ణయించింది. ప్రస్తుతం ఉన్న రహదారికి మలుపులు అధికంగా ఉండడంతో పలుచోట్ల గ్రీన్ఫీల్డ్ పద్ధతిలో నేరుగా జాతీయ రహదారి నిర్మిస్తే రవాణాకు అనుకూలంగా ఉంటుందని భావించింది.
ఆ నేపథ్యంలో కొత్తగా భూసేకరణ చేయాల్సి ఉంది. ఈ ప్రాంతంలో వివిధ రంగాలకు చెందిన పలువురు ప్రముఖులు ఉన్నారు. కొందరు రాజకీయ నాయకులు, ఉన్నతాధికారులకు చెందిన ఫాంహౌస్లు, భూములు కూడా ఉన్నాయి. కొత్తగా గ్రీన్ఫీల్డ్ రహదారి నిర్మిస్తే ఎక్కడ తమ భూములు వదులుకోవాల్సి వస్తుందోనని చాలా కాలం పాటు భూసేకరణ ముందుకు సాగలేదనే విమర్శలుండటం గమనార్హం.
ప్రముఖుల నుంచి ఒత్తిళ్ల వల్లేనా? : ఏదైనా రోడ్డు విస్తరణకు లేదా కొత్తగా రోడ్డు చేపట్టాలంటే ముందుగా దానికి డీపీఆర్ తయారు చేయాలి. అందులో రహదారి ఎలైన్మెంట్పై నాలుగు ఐచ్ఛికాలు ఉంటాయి. వాటి నుంచి రోడ్డు విస్తరణకు ఆటంకాలు లేని మార్గాన్ని ఎంపిక చేయాలి. ప్రముఖుల నుంచి తీవ్రంగా ఒత్తిళ్లు ఉండటంతో అధికారులు చివరకు ప్రస్తుతం ఉన్న రెండు వరుసల రహదారిని నాలుగు వరుసలుగా విస్తరణకు సంబంధించిన ఎలైన్మెంట్ వైపు మొగ్గు చూపినట్లు ప్రచారం జరిగింది.
సమగ్రంగా అధ్యయనం చేయండి : ఎన్హెచ్ఏఐ నాలుగు వరుసల రహదారి నిర్మాణ ప్రక్రియ ప్రారంభించగా, పలువురు ఎన్జీటీకి వెళ్లారు. ఈ రహదారిలో 915 మర్రి వృక్షాలు ఉన్నాయని, వాటిని తొలగిస్తే పర్యావరణానికి తీవ్ర నష్టం కలుగుతుందని తెలిపారు. దీంతో 2021లో ఎన్జీటీలో కేసు నమోదైంది. కేంద్ర పర్యావరణ, అటవీ మంత్రిత్వశాఖ ద్వారా ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ ఎసెస్మెంట్ (ఈఐఏ) చేపట్టాలని ఆర్డర్స్ వచ్చాయి. ఈ కేసు ఇలా ఉండగా 2022 మే నెలలో కాంట్రాక్టర్తో అగ్రిమెంట్ జరిగింది. వాస్తవానికి 24 నెలల్లోపు అంటే రెండేళ్లలో ఈ రహదారిని పూర్తి చేయాల్సి ఉంది. 2025 మార్చిలో ఈఐఏ రిపోర్టు సమగ్రమైనది కాదని ఎన్జీటీ అభిప్రాయ పడింది. మరింత లోతుగా, సమగ్రంగా అధ్యయనం చేపట్టాలని అధికారులకు సూచించింది.
ఎన్జీటీ తీర్పుపై ఎన్హెచ్ఏఐ నేరుగా సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. అప్పటి నుంచి రోడ్డు విస్తరణకు ఆటంకం ఏర్పడి ముందుకు సాగడం లేదు. చివరకు ఎన్హెచ్ఏఐ కొన్ని మర్రిచెట్లను పక్కన ఉన్న పొలాల్లో రీలొకేట్ చేసేలా రక్షణ చర్యలు తీసుకుంటామని ఎన్జీటీకి విన్నవించింది. మిగతా మర్రిచెట్లను తొలగించకుండా ఎలైన్మెంట్ ప్రకారమే ముందుకు సాగుతామని విజ్ఞప్తి చేసింది. దీంతో అక్టోబరు 31న ఈ రహదారి విస్తరణ పనులను కొనసాగించుకోవచ్చని ఎన్జీటీ పచ్చజెండా ఊపింది.
మర్రిచెట్లు ఉన్న చోట రహదారి కుదింపు! : హైదరాబాద్లోని అప్పా జంక్షన్ నుంచి మన్నెగూడ వరకు మొత్తం 26 కిలో మీటర్ల వరకు మాత్రమే మర్రిచెట్లు ఉన్నాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో గ్రీన్ఫీల్డ్ పద్ధతిలో ఎలైన్మెంట్లో మార్పులు చేస్తే మర్రిచెట్ల రూపంలో అసలు పర్యావరణ సమస్య ఉత్పన్నమయ్యేది కాదన్న అభిప్రాయం పెద్ద ఎత్తున వ్యక్తమవుతోంది. ఎన్హెచ్ఏఐ కూడా న్యాయపరంగా ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించలేదని, బలమైన వాదనలు వినిపించలేదని విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ప్రస్తుతానికి ఈ మార్గంలో 150 మర్రిచెట్లను తొలగించి, మిగతా 765 చెట్లను అలాగే ఉంచడానికి ఎన్హెచ్ఏఐ సిద్ధమైనట్లు సమాచారం. ఇలానే రోడ్డు నిర్మాణం జరిగితే మర్రిచెట్లు ఉన్న చోట రహదారిని కుదింపు చేసే అవకాశాలు లేకపోలేదు. ఈ పరిస్థితి ఏర్పడితే రోడ్డు విస్తరణ చేపట్టినా, పలుచోట్ల మళ్లీ ప్రమాదాలకు నెలవుగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయన్న అభిప్రాయం స్థానికుల నుంచి వ్యక్తమవుతోంది.
