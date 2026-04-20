తిరుమలలో ఎండల ప్రభావం - జర్మన్ షెడ్లు, చలువ పందిళ్లు ఏర్పాటు
ఈ ఏడాది ఎండలు తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయని అంచనా - సామాన్య భక్తులకు పెద్దపీట వేస్తూ సౌకర్యాలు కల్పించేలా టీటీడీ చర్యలు - చల్లటి పందిళ్లు, షెడ్లు ఏర్పాటు
Published : April 20, 2026 at 1:28 PM IST
Summer Rust at Tirumala: వేసవి సెలవుల్లో తిరుమలకు భక్తులు కుటుంబంతో కలిసి పెద్ద సంఖ్యలో వస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో తిరుమలలో వేసవి ఏర్పాట్లు చురుగ్గా సాగుతున్నాయి. గతంలో ఎన్నడూలేని విధంగా సామాన్య భక్తులకు పెద్దపీట వేస్తూ సౌకర్యాలు కల్పించేలా టీటీడీ చర్యలు చేపట్టింది. ఈ ఏడాది ఎండలు మరింత ప్రభావం చూపనున్న నేపథ్యంలో భక్తులకు ఎండతాపం తాకకుండా పందిళ్లు, షెడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఎస్ఎస్డీ, వీఐపీ సిఫార్సు లేఖలపై ఇచ్చే దర్శనాలను రద్దు చేసే ఆలోచన చేస్తున్నారు.
సామాన్య భక్తులకు అధిక ప్రాధాన్యత: వేసవి అంటేనే తిరుమలలో ఓ ప్రత్యేకం. సెలవుల నేపథ్యంలో అధిక సంఖ్యలో దేశం నలమూలల నుంచి భక్తులు వచ్చి తిరుమలేశుడిని దర్శించుకుంటారు. లక్షలాదిగా తరలివచ్చే భక్తుల కోసం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఏటా వేసవి సెలవుల్లో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఈ సారి సామాన్య భక్తులకు అధిక ప్రాధాన్యమివ్వాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. ఎల్నినో ప్రభావంతో ఉష్ణోగ్రతలు అధిక శాతం ఉంటాయన్న అంచనాలు కూడా ఉన్నాయి. దీంతో భక్తుల కోసం టీటీడీ ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి ఈ ఏడాది విస్తృత ఏర్పాట్లకు చర్యలు తీసుకున్నారు.
టోకెన్లు లేని భక్తులకు నేరుగా శ్రీవారి దర్శనం: వేసవి సెలవులకు లక్షలాదిగా తరలివచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం కొన్ని ప్రత్యేక దర్శనాలను టీటీడీ రద్దు చేయబోతుంది. తిరుపతిలో జారీ చేసే ఎస్ఎస్డీ టోకెన్లను రద్దు చేసే ఆలోచన చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే దీనిపై భక్తుల నుంచి అభిప్రాయ సేకరణను టీటీడీ సేకరిస్తోంది. 2 నెలలపాటు ఎస్ఎస్డీ టోకెన్ల నిలిపివేతకు టీటీడీ ధర్మకర్తల మండలి సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. ప్రజాప్రతినిధుల సిఫార్సు లేఖలపై ఇచ్చే దర్శనాలను కూడా రద్దు చేయబోతున్నారు. రూ. 300 ప్రత్యేక దర్శనాలు, చంటి పిల్లలు, వయోవృద్ధుల దర్శనాలు, ఆర్జిత సేవా దర్శనాలను యథావిధిగా కొనసాగించనున్నారు. ఎలాంటి టోకెన్లు లేకుండా వచ్చే భక్తులకు నేరుగా శ్రీవారి దర్శనం కల్పించనున్నారు. రెండు నెలలపాటు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి వచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం టీటీడీ అధికారులు భారీగా ఇంజినీరింగ్ పనులు చేపట్టారు.
జర్మన్ షెడ్లు- చలువ పందిళ్లు: ఆలయం మొదలు తిరుమల పరిసరాల ప్రాంతాలలో భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా జర్మన్ షెడ్లు, చలువ పందిళ్లను నిర్మిస్తున్నారు. ఔటర్ రింగులోని పాచికాలవ గంగమ్మ ఆలయం నుంచి బాట గంగమ్మ క్యూలైన్ వరకు జిగ్జాగ్ లైన్లతోపాటు షెడ్లను ఏర్పాటు చేశారు. పారిశుద్ధ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించిన టీటీడీ అక్కడే భక్తులకు మరుగుదొడ్లను తాత్కాలికంగా ఏర్పాటు చేసింది. ఆలయం నుంచి లడ్డూ విక్రయశాలకు వెళ్లే మార్గంలో గ్రీన్ మ్యాట్తో కూడిన పందిళ్లు, కూల్ పెయింట్లు వేశారు. జర్మన్ షెడ్ల వద్ద సేద తీరుతున్న భక్తులకు జల ప్రసాదం అనే పేరుతో క్యాన్ల ద్వారా శ్రీవారి సేవకులు నీటిని అందిస్తున్నారు.
గత సంవత్సరం వేసవిలో 75 రోజులపాటు సిఫార్సు లేఖలను రద్దు చేస్తూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అయితే మే నెలాఖరు వరకు భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా కనిపించడంతో తిరిగి వీఐపీ సిఫార్సు లేఖలపై దర్శనాలను అనుమతించేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. ఈ ఏడాది ఎండ తీవ్రతకు భక్తులు గురికాకుండా ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తున్నారు.
తిరుమల తిరుపతిలో లగేజీ సమస్యా? - ఇలా చేస్తే ఒక్క నిమిషంలో తిరిగిచ్చేస్తారు!
తిరుమల హోటళ్లపై యుద్ధ ప్రభావం - అన్నప్రసాద కేంద్రాలకు పెరిగిన భక్తుల తాకిడి