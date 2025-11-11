కలర్ ఫొటోలు - ఫోన్ డిపాజిట్లు, డ్రోన్ల వినియోగం : ఈ ఎన్నికలో ఎన్ని ప్రత్యేకతలో
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక పోలింగ్కు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు - ఓటర్లకు ఉపయోగపడేలా కీలక సంస్కరణలు చేసిన ఎన్నికల సంఘం
Published : November 11, 2025 at 8:44 AM IST
Special Arrangements for Jubilee Hills bypoll : జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో ఎన్నికల అధికారులు చాలా కొత్త విధానాలు, సౌకర్యాలను ప్రవేశపెట్టారు. ఇవి పోలింగ్ మరింత పారదర్శకంగా జరిగేలా, ఓటర్లు ఇబ్బందులు లేకుండా ఓటేసేలా ఉపయోగపడతాయి. అందులో అభ్యర్థుల కలర్ ఫొటోలు, సెల్ఫోన్ డిపాజిట్లు, డ్రోన్ల వినియోగం, ప్రత్యేక యాప్లు, ఆదర్శ పోలింగ్ కేంద్రాలు వంటి సౌకర్యాలను ఈసారి తీసుకువచ్చారు.
అభ్యర్థుల కలర్ ఫొటోలు : ఈసారి పోటీలో 58 మంది అభ్యర్థులు ఉన్నందువల్ల ఎన్నికల అధికారులు కంట్రోల్ యూనిట్ను ఈసారి నాలుగు బ్యాలెట్ యూనిట్లకు అనుసంధానం చేశారు. ఓటర్లు సులువుగా గుర్తించేలా బ్యాలెట్ యూనిట్పై తొలిసారిగా అభ్యర్థుల కలర్ ఫొటోలు ఏర్పాటు చేశారు.
సెల్ఫోన్ డిపాజిట్కు : పోలింగ్ కేంద్రానికి వచ్చే ఓటర్లు తమ సెల్ఫోన్లను డిపాజిట్ చేయడానికి కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఎన్నికల సిబ్బంది ఓటు వేయడానికి వచ్చే వారి వద్ద నుంచి ఫోన్ను తీసుకుని టోకెన్ను ఇస్తారు. ఓటేసి వచ్చిన తర్వాత తిరిగి వారి సెల్ఫోన్ను వారికి అప్పగిస్తారు.
తప్పు జరిగిందా సీ విజిలేయండి : ఈ ఉప ఎన్నికలో ఓటర్లకు తాయిలాలు పంచి ప్రలోభాలకు గురిచేసే అవకాశం ఉండటంతో ఇలాంటి చర్యలను అరికట్టేందుకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం సీ విజిల్ యాప్ను తీసుకొచ్చింది. డబ్బు, మద్యం పంపిణీ, బహుమతులు, రెచ్చగొట్టే ప్రకటనలు ఇలా ఎలాంటి ఎన్నికల అక్రమాలు చోటు చేసుకుంటున్నా యాప్లో ఫిర్యాదు చేసేయొచ్చు.
షేక్పేట్లోని ఆదర్శ పోలింగ్ కేంద్రం : పండుగ వాతావరణంలో 12 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఓటర్లకు స్వాగతం పలుకుతున్నాయి. పోలింగ్ శాతం పెంపే లక్ష్యంగా జిల్లా ఎన్నికల అధికారి, జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ ఆదర్శ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. మహిళా పోలింగ్ కేంద్రాల్లో భద్రత సిబ్బంది నుంచి ఎన్నికల అధికారుల వరకు అంతా మహిళలే ఉంటారు ఇక్కడ. దివ్యాంగుల కేంద్రంలో ఆ కేటగిరీ ఉద్యోగులే విధులు నిర్వహిస్తారు. యువత కోసం ఏర్పాటు చేసిన కేంద్రంలో మొత్తం యువతీయువకులే ఉంటారు. ఈ కేంద్రాల్లో అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తారు.
కిలోమీటరు పరిధిలో డ్రోన్లు : డ్రోన్లతో దిల్లీ నగరపాలక సంస్థ ఎన్నికల్లో ఇదివరకు ప్రయోగాత్మకంగా ఒక పోలింగ్ కేంద్రంలో పర్యవేక్షణ చేపట్టారు. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నియోజకవర్గం మొత్తానికి డ్రోన్లతో పర్యవేక్షణ చేపట్టడాన్ని తొలిసారిగా జూబ్లీహిల్స్లోనే అమలు చేస్తున్నారు. పోలింగ్ కేంద్రానికి కిలోమీటర్ పరిధిలో జనం గుమిగూడినా, ఓటర్లను ప్రభావితం చేసేలా చర్యలు చేపట్టినా అధికారులు డ్రోన్లతో గుర్తించి, చర్యలు తీసుకోవాలని ఈసీ ఆదేశించింది. నిరంతరంగా డ్రోన్లు రికార్డు చేసే దృశ్యాలు, చిత్రాలను కేంద్ర కార్యాలయంలోని కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి పర్యవేక్షించేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను నియమించారు.
మీ ఓటు వేరే వాళ్లు వేశారా? - అయితే ఇలా చేయండి : ఎన్నిక జరిగే సమయంలో కొందరి పేర్లు జాబితాలో లేకపోవడం, ఓటరు పోలింగ్ కేంద్రానికి వెళ్లే సరికి తన ఓటు మరొకరు వేసేయడం వంటివి చూస్తాం. ఇలాంటి సమయాల్లో భారత ఎన్నికల సంఘం 1961లో సెక్షన్ 49(పి)ని వినియోగించుకోవాలి. ఈ నిబంధన ద్వారా టెండర్ ఓటు పొందవచ్చు. ఇందుకోసం సంబంధిత ఓటరు ప్రిసైడింగ్ అధికారిని కలిసి, ఓటరు గుర్తింపు కార్డు లేదా ఇతర గుర్తింపు పత్రాలను సమర్పించాలి. అప్పుడు ప్రిసైడింగ్ అధికారి ఇచ్చే ఫాం-17(బి)లో పేరు, సంతకం చేసి ఇవ్వాలి.
అనంతరం అధికారి సదరు వ్యక్తికి టెండరు బ్యాలెట్ పేపర్ను ఇస్తారు. దానిపై నచ్చిన అభ్యర్థికి ఓటు వేయవచ్చును. ప్రత్యేక కవర్లో ఆ ఓటును భద్రపరిచి కౌంటింగ్ కేంద్రానికి పంపిస్తారు. ఓటు వేయడానికి వచ్చినది నకిలీ వ్యక్తి అనే అనుమానం వస్తే ఆ ఓటును ఛాలెంజ్ చేయవచ్చు. అయితే ఆ అవకాశం పోలింగ్ కేంద్రంలో ఉన్న ఏజెంటుకు మాత్రమే ఉంది.
ఫోను పట్టుకో, పోలింగ్ కేంద్రం గుర్తించు : జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో ఓటేసేందుకు సిద్ధమయ్యారా? మీ పోలింగ్ కేంద్రం ఎక్కడుందో తెలియడం లేదా? ఏం ఫర్వాలేదు. మీ ఫోన్ ద్వారానే సులువుగా మీ పోలింగ్ కేంద్రం వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు. ముందుగా మీ ఓటరు గుర్తింపు కార్డు నెంబరును 1950, 92117 28082కు పంపిస్తే మీ పోలింగ్ కేంద్రం, బూత్ నంబరు, క్రమ సంఖ్య వంటి వివరాలు ఎస్ఎంఎస్ రూపంలో వస్తాయి. 24 గంటల పాటు పని చేసే టోల్ ఫ్రీ నంబరు 1950కు ఫోన్ చేసి వీటిని తెలుసుకోవచ్చు.
ఎన్నికల సంఘానికి చెందిన ఓటరు హెల్ప్లైన్ యాప్ :
కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కల్పించిన కల్పించిన www.ceotelangana.nic.in, www.electoralsearch eci gov.inలో అలాగే www.ceotelangana.nic.in లోని Ask Voter Sahaya Mithra చాట్బాట్ ద్వారా వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.
