ETV Bharat / state

కలర్ ఫొటోలు - ఫోన్​ డిపాజిట్​లు, డ్రోన్ల వినియోగం : ఈ ఎన్నికలో ఎన్ని ప్రత్యేకతలో

జూబ్లీహిల్స్​ ఉప ఎన్నిక పోలింగ్​కు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు - ఓటర్లకు ఉపయోగపడేలా కీలక సంస్కరణలు చేసిన ఎన్నికల సంఘం

Special Arrangements for Jubilee Hills bypoll
Special Arrangements for Jubilee Hills bypoll (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 11, 2025 at 8:44 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Special Arrangements for Jubilee Hills bypoll : జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో ఎన్నికల అధికారులు చాలా కొత్త విధానాలు, సౌకర్యాలను ప్రవేశపెట్టారు. ఇవి పోలింగ్​ మరింత పారదర్శకంగా జరిగేలా, ఓటర్లు ఇబ్బందులు లేకుండా ఓటేసేలా ఉపయోగపడతాయి. అందులో అభ్యర్థుల కలర్​ ఫొటోలు, సెల్​ఫోన్​ డిపాజిట్​లు, డ్రోన్ల వినియోగం, ప్రత్యేక యాప్​లు, ఆదర్శ పోలింగ్​ కేంద్రాలు వంటి సౌకర్యాలను ఈసారి తీసుకువచ్చారు.

అభ్యర్థుల కలర్‌ ఫొటోలు : ఈసారి పోటీలో 58 మంది అభ్యర్థులు ఉన్నందువల్ల ఎన్నికల అధికారులు కంట్రోల్​ యూనిట్​ను ఈసారి నాలుగు బ్యాలెట్​ యూనిట్లకు అనుసంధానం చేశారు. ఓటర్లు సులువుగా గుర్తించేలా బ్యాలెట్​ యూనిట్​పై తొలిసారిగా అభ్యర్థుల కలర్​ ఫొటోలు ఏర్పాటు చేశారు.

Jubilee Hills bypoll
డీఆర్సీ కేంద్రం వద్ద పోలింగ్‌ సామగ్రితో కేంద్రాలకు బయల్దేరుతున్న సిబ్బంది (Eenadu)

సెల్​ఫోన్​ డిపాజిట్‌కు : పోలింగ్​ కేంద్రానికి వచ్చే ఓటర్లు తమ సెల్​ఫోన్లను డిపాజిట్​ చేయడానికి కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఎన్నికల సిబ్బంది ఓటు వేయడానికి వచ్చే వారి వద్ద నుంచి ఫోన్​ను తీసుకుని టోకెన్​ను ఇస్తారు. ఓటేసి వచ్చిన తర్వాత తిరిగి వారి సెల్​ఫోన్​ను వారికి అప్పగిస్తారు.

Jubilee Hills bypoll
సీ విజిలింగ్​ (Eenadu)

తప్పు జరిగిందా సీ విజిలేయండి : ఈ ఉప ఎన్నికలో ఓటర్లకు తాయిలాలు పంచి ప్రలోభాలకు గురిచేసే అవకాశం ఉండటంతో ఇలాంటి చర్యలను అరికట్టేందుకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం సీ విజిల్​ యాప్​ను తీసుకొచ్చింది. డబ్బు, మద్యం పంపిణీ, బహుమతులు, రెచ్చగొట్టే ప్రకటనలు ఇలా ఎలాంటి ఎన్నికల అక్రమాలు చోటు చేసుకుంటున్నా యాప్​లో ఫిర్యాదు చేసేయొచ్చు.

Jubilee Hills bypoll
షేక్‌పేట్‌లోని ఆదర్శ పోలింగ్‌ కేంద్రం (Eenadu)

షేక్‌పేట్‌లోని ఆదర్శ పోలింగ్‌ కేంద్రం : పండుగ వాతావరణంలో 12 పోలింగ్​ కేంద్రాలు ఓటర్లకు స్వాగతం పలుకుతున్నాయి. పోలింగ్​ శాతం పెంపే లక్ష్యంగా జిల్లా ఎన్నికల అధికారి, జీహెచ్​ఎంసీ కమిషనర్​ ఆర్వీ కర్ణన్​ ఆదర్శ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. మహిళా పోలింగ్​ కేంద్రాల్లో భద్రత సిబ్బంది నుంచి ఎన్నికల అధికారుల వరకు అంతా మహిళలే ఉంటారు ఇక్కడ. దివ్యాంగుల కేంద్రంలో ఆ కేటగిరీ ఉద్యోగులే విధులు నిర్వహిస్తారు. యువత కోసం ఏర్పాటు చేసిన కేంద్రంలో మొత్తం యువతీయువకులే ఉంటారు. ఈ కేంద్రాల్లో అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తారు.

Jubilee Hills bypoll
కోట్ల విజయభాస్కర్‌రెడ్డి స్టేడియంలో డ్రోన్‌ల ప్రదర్శన (Eenadu)

కిలోమీటరు పరిధిలో డ్రోన్లు : డ్రోన్లతో దిల్లీ నగరపాలక సంస్థ ఎన్నికల్లో ఇదివరకు ప్రయోగాత్మకంగా ఒక పోలింగ్​ కేంద్రంలో పర్యవేక్షణ చేపట్టారు. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నియోజకవర్గం మొత్తానికి డ్రోన్లతో పర్యవేక్షణ చేపట్టడాన్ని తొలిసారిగా జూబ్లీహిల్స్​లోనే అమలు చేస్తున్నారు. పోలింగ్​ కేంద్రానికి కిలోమీటర్ పరిధిలో జనం గుమిగూడినా, ఓటర్లను ప్రభావితం చేసేలా చర్యలు చేపట్టినా అధికారులు డ్రోన్లతో గుర్తించి, చర్యలు తీసుకోవాలని ఈసీ ఆదేశించింది. నిరంతరంగా డ్రోన్లు రికార్డు చేసే దృశ్యాలు, చిత్రాలను కేంద్ర కార్యాలయంలోని కంట్రోల్​ రూమ్​ నుంచి పర్యవేక్షించేందుకు ప్రత్యేక బృందాలను నియమించారు.

Jubilee Hills bypoll
పోలింగ్​ (Eenadu)

మీ ఓటు వేరే వాళ్లు వేశారా? - అయితే ఇలా చేయండి : ఎన్నిక జరిగే సమయంలో కొందరి పేర్లు జాబితాలో లేకపోవడం, ఓటరు పోలింగ్​ కేంద్రానికి వెళ్లే సరికి తన ఓటు మరొకరు వేసేయడం వంటివి చూస్తాం. ఇలాంటి సమయాల్లో భారత ఎన్నికల సంఘం 1961లో సెక్షన్​ 49(పి)ని వినియోగించుకోవాలి. ఈ నిబంధన ద్వారా టెండర్​ ఓటు పొందవచ్చు. ఇందుకోసం సంబంధిత ఓటరు ప్రిసైడింగ్​ అధికారిని కలిసి, ఓటరు గుర్తింపు కార్డు లేదా ఇతర గుర్తింపు పత్రాలను సమర్పించాలి. అప్పుడు ప్రిసైడింగ్​ అధికారి ఇచ్చే ఫాం-17(బి)లో పేరు, సంతకం చేసి ఇవ్వాలి.

అనంతరం అధికారి సదరు వ్యక్తికి టెండరు బ్యాలెట్​ పేపర్​ను ఇస్తారు. దానిపై నచ్చిన అభ్యర్థికి ఓటు వేయవచ్చును. ప్రత్యేక కవర్​లో ఆ ఓటును భద్రపరిచి కౌంటింగ్​ కేంద్రానికి పంపిస్తారు. ఓటు వేయడానికి వచ్చినది నకిలీ వ్యక్తి అనే అనుమానం వస్తే ఆ ఓటును ఛాలెంజ్​ చేయవచ్చు. అయితే ఆ అవకాశం పోలింగ్​ కేంద్రంలో ఉన్న ఏజెంటుకు మాత్రమే ఉంది.

Jubilee Hills bypoll
సెల్​ఫోన్​తో పోలింగ్​ కేంద్రం గుర్తింపు (Eenadu)

ఫోను పట్టుకో, పోలింగ్​ కేంద్రం గుర్తించు : జూబ్లీహిల్స్​ ఉప ఎన్నికలో ఓటేసేందుకు సిద్ధమయ్యారా? మీ పోలింగ్​ కేంద్రం ఎక్కడుందో తెలియడం లేదా? ఏం ఫర్వాలేదు. మీ ఫోన్​ ద్వారానే సులువుగా మీ పోలింగ్​ కేంద్రం వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు. ముందుగా మీ ఓటరు గుర్తింపు కార్డు నెంబరును 1950, 92117 28082కు పంపిస్తే మీ పోలింగ్​ కేంద్రం, బూత్​ నంబరు, క్రమ సంఖ్య వంటి వివరాలు ఎస్​ఎంఎస్​ రూపంలో వస్తాయి. 24 గంటల పాటు పని చేసే టోల్​ ఫ్రీ నంబరు 1950కు ఫోన్​ చేసి వీటిని తెలుసుకోవచ్చు.

Jubilee Hills bypoll
ఏర్పాట్లు (Eenadu)

ఎన్నికల సంఘానికి చెందిన ఓటరు హెల్ప్​లైన్​ యాప్​ :

కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కల్పించిన కల్పించిన www.ceotelangana.nic.in, www.electoralsearch eci gov.inలో అలాగే www.ceotelangana.nic.in లోని Ask Voter Sahaya Mithra చాట్‌బాట్‌ ద్వారా వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.

ప్రారంభమైన జూబ్లీహిల్స్​ ఉప ఎన్నికల పోలింగ్ - తొలిసారిగా కేంద్రాల వద్ద డ్రోన్లతో నిఘా

TAGGED:

JUBILEE HILLS BYPOLL POLLING
జూబ్లీహిల్​ ఉప ఎన్నిక
JUBILEE HILLS BYPOLL
JUBILEE HILLS BYPOLL POLLING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.