శ్రీవారి భక్తులకు గుడ్​న్యూస్​ - వేసవి రద్దీ దృష్ట్యా రూ.3.21 కోట్లతో టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు

షెడ్లతో పాటు నడక మార్గంలో కూల్​ పెయింట్​ ఏర్పాటు - దర్శన క్యూలైన్లలో మార్పులు - సర్వదర్శన భక్తులకు దర్శనం త్వరగా పూర్తయ్యేలా చర్యలు

Special Arrangements For The Devotees Of TTD
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 6:52 PM IST

Special Arrangements For The Devotees Of TTD : వేసవి సెలవుల్లో తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు గుడ్​న్యూస్​. ఎండ వేడికి భక్తులు ఇబ్బందులు పడకుండా టీటీడీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. భక్తులకు అత్యవసర సదుపాయాలు, మౌలిక వసతులను కల్పించేందుకు అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తోంది. ముఖ్యంగా, ఈ ఏడాది వేసవి తాపం తీవ్రంగా ఉండే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తున్న నేపథ్యంలో, TTD ఇప్పటికే వేసవి ఏర్పాట్లపై పూర్తిస్థాయిలో దృష్టి సారించింది. భక్తుల అవసరాలను తీర్చడానికి గాను రూ.3.21 కోట్ల నిధులను కేటాయించారు.

రింగ్ రోడ్డులోనూ షెడ్ల ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు? : గత రెండు మూడేళ్ల వేసవి కాలానికి సంబంధించిన గణాంకాలను TTD విశ్లేషించింది. అందులో ముఖ్యంగా దర్శనాల సంఖ్య, సగటు నిరీక్షణ సమయం, మరుసటి రోజు దర్శనం కోసం రాత్రంతా క్యూలైన్లలో వేచి ఉండే భక్తుల సంఖ్య వంటి కీలక అంశాలపై సమగ్ర అధ్యయనం నిర్వహించింది. తిరుపతిలోని విష్ణు నివాసం, శ్రీనివాసం , అలిపిరి భూదేవి కాంప్లెక్స్‌ల వద్ద SSD టోకెన్ల జారీని నిలిపివేసి, నేరుగా తిరుమలకు చేరుకునే 'సర్వ దర్శనం' (సాధారణ క్యూ) భక్తుల దర్శన ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేసే ప్రతిపాదనపై TTD ప్రస్తుతం లోతుగా చర్చిస్తోంది. దీనికి అనుగుణంగా, TTD ఇప్పటికే ప్రాథమిక ఏర్పాట్లను ప్రారంభించింది. ఒక వినూత్న చర్యగా, రింగ్ రోడ్డులోని 'బాటగంగమ్మ ఆలయం' నుంచి జిగ్‌జాగ్ (మెలికలు తిరిగే) బారికేడ్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, భక్తులు తీవ్రమైన వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం పొందేలా షెడ్లు, తాత్కాలిక విశ్రాంతి గదులను (టాయిలెట్స్) కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

డేటా ఆధారిత ప్రణాళిక అమలు: గత వేసవిలో సగటున 80వేల నుంచి 82 వేల మంది భక్తులు దర్శనం చేసుకున్నప్పటికీ, ఈసారి 'ఇంటిగ్రేటెడ్ AI కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్' ద్వారా సాంకేతిక వినియోగాన్ని గణనీయంగా మెరుగుపరిచారు. ఈ వ్యవస్థ ద్వారా భక్తుల కదలికలను గంటగంటకూ, నిమిషం నిమిషానికీ పర్యవేక్షించే అవకాశం లభిస్తుంది. తద్వారా అవసరమైన చోట తక్షణమే తగిన నిర్ణయాలు తీసుకునే వీలు ఉంటుంది. కంపార్ట్‌మెంట్లు - క్యూలైన్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు తమ దర్శనాన్ని వేగంగా పూర్తి చేసుకునేలా చూడాలనే లక్ష్యంతో, డేటా ఆధారంగా వివిధ దర్శన విభాగాలను విశ్లేషించడంపై TTD అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు.

భక్తుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు ఇలా : అన్నప్రసాదం (ఉచిత భోజనం) తాగునీటి పంపిణీకి, కొండపైకి కాలినడకన వెళ్లే భక్తుల కోసం మార్గమధ్యలో విశ్రాంతి మండపాల ఏర్పాటుకు, అలాగే మాడ వీధులు (ఆలయ వీధులు) ఇతర ప్రాంతాలలో "కూల్ పెయింట్" (ఉష్ణ నిరోధక రంగు) వేయడానికి, అవసరమైన చోట అదనపు షెల్టర్ల ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. శ్రీవారి ఆలయ పరిసరాల్లోనూ, లడ్డు కౌంటర్ల చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోనూ ఇప్పటికే షెల్టర్ల ఏర్పాటు పనులు కొనసాగుతున్నాయి. భక్తులు అధికంగా సంచరించే నాలుగు మాడ వీధులలో రూ. 17 లక్షల వ్యయంతో, వరాహస్వామి అతిథి గృహం, సేవా సదన్ పరిసర ప్రాంతాలలో రూ.16 లక్షల వ్యయంతో, అలాగే వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ 1- 2 లోపల రూ.18 లక్షల వ్యయంతో కూల్ పెయింట్ వేసే పనులు జరుగుతున్నాయి. వేసవి ఏర్పాట్లలో భాగంగా, ప్రధాన కల్యాణకట్ట, ఆస్థాన మండపం, PAC-4 రాంభగీచా వద్ద షెల్టర్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

