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శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు వచ్చే భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా ఏర్పాట్లు: వెంకయ్య చౌదరి

తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు సర్వం సిద్ధం - తిరుపతిలోనూ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్న అదనపు ఈఓ - అధికారులతో కలిసి ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన వెంకయ్య చౌదరి

Srivari Brahmotsavams In Tirumala And Tirupati
శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు తిరుపతిలో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 1:39 PM IST

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Srivari Brahmotsavams In Tirumala And Tirupati : శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు తిరుమలతో పాటు తిరుపతిలోనూ భక్తుల కోసం అన్ని రకాల ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి తెలిపారు. బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో తిరుపతిలోని దేవలోక్‌, అలిపిరి చెక్‌పాయింట్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో పార్కింగ్‌, ట్రాఫిక్‌, రవాణా ఏర్పాట్లను కలెక్టర్‍, ఎస్పీ, జేఈవోలతో కలిసి ఆయన క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు.

శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకుని తిరుమలతో పాటు తిరుపతిలో కూడా భక్తుల కోసం అన్ని రకాల ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి తెలిపారు. బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో తిరుపతిలో జరుగుతున్న ఏర్పాట్లను ఆయన జిల్లా కలెక్టర్ వెంకటేశ్వర్, ఎస్పీ సుబ్బారాయుడు, టీటీడీ జేఈవో శరత్, ఇతర ఉన్నతాధికారులతో కలిసి క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు.

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు తిరుపతిలో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు (ETV Bharat)

అంతకుముందు తిరుపతిలోని శ్రీ పద్మావతి అతిథి గృహంలో బ్రహ్మోత్సవాల సన్నద్ధతపై టీటీడీ, జిల్లా అధికారులతో ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా తిరుపతి నగరంలో భక్తుల రద్దీని నియంత్రించేందుకు చేపట్టాల్సిన పార్కింగ్, ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, రవాణా సౌకర్యాలపై అధికారులు పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ద్వారా అదనపు ఈవోకు వివరించారు.

"ఈ రెండు బ్రహ్మోత్సవాలు సెప్టెంబర్-అక్టోబర్ నెలల్లో జరుగుతున్నాయి. ఏర్పాట్లలో భాగంగా, తిరుమల కొండపై నిర్వహించాల్సిన కార్యక్రమాల కోసం మేము వివిధ ప్రణాళికలను రూపొందించి చర్చించాం. ముఖ్యంగా, మూడు వేర్వేరు ప్రణాళికలను సిద్ధం చేశాం. కొండపై అప్పటి పరిస్థితులను బట్టి, తిరుపతిలో కూడా ఏర్పాట్లు చేసే అవకాశం ఉంది". -వెంకయ్య చౌదరి, టీటీడీ అదనపు ఈవో

సమీక్ష అనంతరం అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి నేతృత్వంలోని అధికారుల బృందం దేవలోక్, భారతీయ విద్యా భవన్, అలిపిరి చెక్‌పాయింట్ తదితర కీలక ప్రాంతాల్లో పర్యటించింది. వాహనాల పార్కింగ్ స్థలాలు, భక్తుల కోసం ఏర్పాటు చేస్తున్న హోల్డింగ్ పాయింట్లను స్వయంగా పరిశీలించి, అధికారులకు పలు సూచనలు చేశారు.

ఈ సందర్భంగా అదనపు ఈవో మాట్లాడుతూ బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ విపరీతంగా ఉంటుందని, అందువల్ల భక్తులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా, అత్యంత సౌకర్యవంతంగా స్వామివారి వాహనసేవలను వీక్షించేలా అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేస్తున్నామని స్పష్టం చేశారు. తిరుమలకు వచ్చే భక్తులకు తిరుపతి నుంచే మెరుగైన సేవలందించేలా జిల్లా యంత్రాంగం, పోలీస్ శాఖతో సమన్వయం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు.

తిరుమలలో శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 24 గంటలు : తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ అధికంగా ఉంది. టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి దాదాపు 24 గంటల సమయం పడుతోంది. కంపార్టుమెంట్లు అన్నీ నిండిపోయి క్యూలైన్లు శిలాతోరణం వరకు చేరుకున్నాయి. కాగా, నిన్న ఒక్కరోజే 71,297 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. నిన్నటి శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.5.59 కోట్లు సమకూరింది. అలాగే 32,783 మంది భక్తులు స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించుకున్నారు.

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TAGGED:

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