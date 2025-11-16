ETV Bharat / state

ఏఐతో డిజిటల్‌ అరెస్టుల కట్టడి - ప్రత్యేక వ్యవస్థ రూపకల్పన!

రెండు నెలల్లో ఇది పూర్తిగా వినియోగంలోకి వస్తుందని అంచనా - విచక్షణతో ఆలోచించేలా తోడ్పడనున్నా వ్యవస్థ

Special AI System Designed to Digital Arrests
Special AI System Designed to Digital Arrests (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 1:28 PM IST

2 Min Read
Special AI System Designed to Digital Arrests: దేశంలో రోజురోజుకు డిజిటల్‌ అరెస్టు మోసాలు ఆందోళనకర స్థాయిలో పెరిగాయి. సుమారు రూ.3 వేల కోట్లకు పైగా సొమ్మును బాధితులు పోగొట్టుకున్నారు. సైబర్ మోసగాళ్లు డీఆర్‌ఐ, పోలీసు, సీబీఐ, తదితర ఏజెన్సీల పేరుతో మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. వారు ముఖ్యంగా వృద్ధులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు.

స్పందించిన సుప్రీంకోర్టు: ఇటీవల ఈ మోసాల పై సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం సుమోటోగా తీసుకున్న సందర్భంగా ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇటువంటి వాటి పై కఠినంగా వ్యవహరించాలనీ, ఉక్కు చేతులతో వీటికి అడ్డుకట్ట వేయాలని అభిప్రాయపడింది. డిజిటల్‌ అరెస్టు కేసుల సంఖ్య నానాటికీ పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో పోలీసు కమిషనర్‌ రాజశేఖర్‌బాబు ఏఐ సాయంతో వీటికి చెక్‌ చెప్పేందుకు నడుం బిగించారు.

ఆ సమయం కీలకం: మోసగాళ్లు చెప్పిన బ్యాంకు ఖాతాలకు నగదు బదిలీ చేసేందుకు బాధితులు బ్యాంకులకు వెళ్తున్నారు. దీంతో అక్కడే ప్రత్యేక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇందుకోసం ఐటీ నిపుణులతో సాంకేతికతను అభివృద్ధి చేయిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఇది చివరి దశకు చేరుకుంది.

రెండు నెలల్లో ఇది పూర్తిగా వినియోగంలోకి వస్తుందని అంచనా. మోసగాళ్లు డబ్బులు బదిలీ చేసేందుకు తీవ్రమైన ఒత్తిడి చేస్తున్నారు. బ్యాంకులకు వెళ్లిన సమయం చాలా కీలకమైనది. కొద్దిగా విచక్షణతో ఆలోచించేలా ఈ వ్యవస్థ తోడ్పడనుంది.

ఆందోళన పసిగట్టేలా: నగదు బదిలీ చేసేందుకు వచ్చే వారిని ఇప్పటివరకు బ్యాంకులో సిబ్బంది అడుగుతున్నారు. ఇతర రాష్ట్రాలకు పెద్ద మొత్తంలో నగదు బదిలీ చేసే వారిని గుర్తించి ప్రశ్నిస్తున్నారు.

  • ఎవరికి పంపిస్తున్నారు? ఎందుకు బదిలీ చేస్తున్నారు? అని ఒకటికి రెండుసార్లు మాట్లాడి వివరాలు ఆరా తీస్తున్నారు. ఇది అన్ని వేళలా సాధ్యం కాని పరిస్థితి.
  • దీనికి బదులుగా బ్యాంకులో ప్రత్యేక ఫోన్‌ ఏర్పాటు చేసి ప్రతి ఒక్కరూ దాని వద్దకు వెళ్తే ఏఐ సాయంతో రూపొందించిన బాట్‌బాట్‌ ప్రశ్నలు అడిగి సమాధానాలు రాబడుతుంది.
  • నగదు పంపాల్సిన బ్రాంచి ఐఎఫ్‌ఎస్‌సీ కోడ్‌ ఏ అవసరం కోసం పంపుతున్నారు? మిమ్మల్ని ఎవరైనా ఒత్తిడి చేస్తున్నారా? ఏదైనా ఆపదలో ఉన్నారా? అని అడుగుతుంది.
  • బాధితుడి భావాద్వేగాలను పసిగట్టేలా ప్రోగ్రామింగ్‌ రూపొందిస్తున్నారు. ప్రశ్నలు పూర్తయ్యాక సమాధానాలను బట్టి స్కోర్‌ ఇస్తుంది.
  • దాని ఆధారంగా అవసరం అయితే ఆ వ్యక్తిని కౌన్సిలింగ్‌ చేస్తారు. ఒకవేళ నిజంగా డిజిటల్‌ అరెస్టు బారిన పడితే లావాదేవీ జరగకుండా చూస్తారు.
  • తద్వారా నగదు బదిలీ ఆగే అవకాశం ఉంటుంది.

బ్యాంకుల్లో ఏఐ - డిజిటల్‌ అరెస్టులు అరికట్టేలా ప్రణాళికలు

సహకరిస్తున్న వారిపై చర్యలు : ఇటీవల ఎక్కడచూసినా సైబర్‌ నేరాలపై విచారణ చేయగా బ్యాంకు ఖాతా వివరాలను కొంతమంది అవగాహన లేకుండా ఇస్తున్నట్లు సమాచారం. ఖాతా వివరాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఎవరికీ ఇవ్వకూడదని సైబర్ పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఒకవేళ అనుమానాస్పద లావాదేవీలు జరుగుతున్నట్లు గుర్తిస్తే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలని చెబుతున్నారు. తెలిసి మిన్నకుండిపోతే సైబర్‌ నేరగాళ్లను ప్రోత్సహించినట్లే అవుతుందని, ఇలా చేసే వారిపై కూడా చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొన్నారు. సైబర్‌ మోసాలకు సంబంధించి 1930 నంబర్‌కు ఫోన్‌ చేసి ఫిర్యాదు చేయవచ్చని వివరిస్తున్నారు.

పెట్టుబడి పేరుతో అంతా లూటీ - టెలిగ్రామ్, వాట్సాప్‌ ద్వారా మెసేజ్‌లు పంపించి వల

SPECIAL AI SYSTEM DESIGNED
DIGITAL ARRESTS IN AP
SUPREME COURT ON DIGITAL SCAMS
DIGITAL ARRESTS
AI SYSTEM DESIGNED DIGITAL ARRESTS

