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విశాఖ టు భోగాపురం ఎయిర్​పోర్టు - ప్రత్యేక బస్సులు ఇవే!

విశాఖ నుంచి భోగాపురం ఎయిర్ పోర్టుకు రెండు రూట్లలో ఏరో ఎక్స్ ప్రెస్ బస్సులు - ప్రయాణికుల సౌకర్యార్థం ASR-1, ASR-2 పేర్లతో రెండు మార్గాల్లో రాకపోకలు

Aero Buses Visakhapatnam to Bhogapuram Airport
Aero Buses Visakhapatnam to Bhogapuram Airport (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 9:27 AM IST

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Aero Buses to Bhogapuram International Airport : ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల దశాబ్దాల కల సాకారమైంది. విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి విమాన రాకపోకలు అధికారికంగా ప్రారంభమయ్యాయి. సోమవారం (ఆగస్టు 17) ఉదయం 6 గంటల 45 నిమిషాలకు హైదరాబాద్‌ నుంచి వచ్చిన ఇండిగో విమానం భోగాపురం రన్‌వేపై తొలిసారి ల్యాండ్ అవ్వడంతో సరికొత్త చరిత్రకు శ్రీకారం చుట్టారు.

అనంతరం ఉదయం 7:30 గంటలకు ఇక్కడి నుంచి హైదరాబాద్‌కు ఇండిగో విమానం టేకాఫ్‌ అయింది. అదే సమయంలో బెంగళూరు నుంచి మరో విమానం ఇక్కడికి చేరుకోగా, ఉదయం 8 గంటలకు భోగాపురం నుంచి బెంగళూరుకు ఎయిరిండియా విమానం బయలుదేరింది. ఈ చారిత్రాత్మక సందర్భంలో తొలిరోజు విమానాశ్రయానికి వచ్చిన ప్రయాణికులకు అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఉత్తరాంధ్ర సంస్కృతి ప్రతిబింబించేలా వారికి 'ఏటికొప్పాక బొమ్మలను' జ్ఞాపికలుగా అందించి ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.

ప్రయాణికుల కోసం ఏరో ఎక్స్​ప్రెస్​ బస్సులు

మరోవైపు విశాఖపట్నం విమానాశ్రయం నుంచి షెడ్యూల్డ్ కమర్షియల్ విమాన సర్వీసులు నిలిచిపోతున్నాయి. భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం తన కార్యకలాపాలను ప్రారంభించింది. ప్రయాణికుల రవాణా సౌకర్యార్థం ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ఏరో ఎక్స్‌ప్రెస్ బస్సులను ప్రవేశపెట్టింది. నేటి నుంచి భోగాపురం విమానాశ్రయం పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి రావడంతో, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు 20 ప్రత్యేక డిజైన్ కలిగిన ఎలక్ట్రిక్ ఏసీ బస్సులను కేటాయించారు. ప్రయాణికుల అవసరాలకు అనుగుణంగా ASR-1, ASR-2 పేర్లతో రెండు వేర్వేరు మార్గాల్లో (రూట్లలో) ఈ బస్సులు రాకపోకలు సాగించనున్నాయి.

  • ASR-1 రూట్: గాజువాక – NAD – గురుద్వార్ – జూ పార్క్ – మారికవలస – ఆనందపురం – తగరపువలస – ఏర్పాటు జంక్షన్ మీదుగా అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి చేరుకుంటుంది.
  • ASR-2 రూట్: గాజువాక – సింధియా – రైల్వే స్టేషన్ – బస్ స్టేషన్ – సిరిపురం – ఇస్కాన్ టెంపుల్ – IT హిల్స్ – మారికవలస – ఆనందపురం – తగరపువలస – ఏర్పాటు జంక్షన్ మీదుగా విమానాశ్రయానికి చేరుకుంటుంది.

విశాఖపట్నం నుంచి భోగాపురం అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి ప్రతి అరగంటకు 'ఏరో ఎక్స్‌ప్రెస్' బస్సు సర్వీసు అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఉదయం 4:30 నుంచి రాత్రి 10:30 వరకు నడిచే ఈ బస్సులు రెండు ప్రధాన రూట్ల ద్వారా ప్రయాణికులకు సురక్షితమైన ప్రయాణాన్ని అందిస్తాయి. రూ.50 నుంచి 400 వరకు ఛార్జీలు ఉన్న ఈ సేవలు ప్రయాణికులకు వేగవంతమైన రవాణా సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తాయి. ఏరో ఎక్స్‌ప్రెస్ బస్సుల సమయాలు, ఛార్జీల వివరాలు ఈ కింది విధంగా ఉన్నాయి.

ప్రయాణ ఛార్జీలు వివరాలు ఇవే:

ASR-1 రూట్ ఛార్టీలు:

  • పాత గాజువాక నుంచి విమానాశ్రయం – ₹400
  • NAD నుంచి విమానాశ్రయం – ₹350
  • గురుద్వార్ నుంచి – ₹300
  • జూ పార్క్ నుంచి – ₹250
  • మారికవలస నుంచి – ₹200
  • ఆనందపురం నుంచి – ₹150
  • తగరపువలస నుంచి – ₹100
  • ఎయిర్ పోర్ట్ జంక్షన్ నుంచి – ₹50

ASR-2 రూట్ ఛార్జీలు:

  • పాత గాజువాక నుంచి విమానాశ్రయం – ₹400
  • సింధియా నుంచి – ₹400
  • కంచరపాలెం నుంచి – ₹400
  • సిరిపురం నుంచి – ₹350
  • ఇస్కాన్ టెంపుల్ నుంచి – ₹300
  • IT హిల్స్ నుంచి – ₹250
  • మారికవలస నుంచి – ₹200
  • ఆనందపురం నుంచి – ₹150
  • తగరపువలస నుంచి – ₹100
  • ఎయిర్ పోర్టు జంక్షన్ నుంచి – ₹50

భోగాపురం విమానాశ్రయంలో ల్యాండైన తొలి విమానం

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